Udbetaling af acontoudbytte 1. halvår 2023 i Investeringsforeningen Danske Invest

Vi skal hermed oplyse, at der i henhold til vedtægterne for følgende andelsklasser under Investeringsforeningen Danske Invest udbetales acontoudbytte:



Fondskode Andelsklasse Udbytte i kr. pr. bevis Til disposition på investors konto Sidste dag for handel med acontokupon DK0010078070 Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK d 0,70 5. oktober 2023 2. oktober 2023 DK0015989610 Fonde, klasse DKK d 0,80 5. oktober 2023 2. oktober 2023





Med venlig hilsen



DANSKE INVEST

MANAGEMENT A/S

Tina Hetting

Head of Fund Products