Fujitsu startet gemeinsam mit CAST das House of Modernization mit Schwerpunkt auf digitaler Transformation im großen Maßstab

NEW YORK und PARIS, July 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fujitsu, ein führender Anbieter von IT-Produkten und -Services, hat die Eröffnung seines House of Modernization bekannt gegeben, eines Kompetenzzentrums, das sich auf die Anwendungsmodernisierung in der Region Kontinentaleuropa konzentriert und auf der Softwareintelligenztechnologie CAST basiert. Dieses Kompetenzzentrum für Kontinentaleuropa ist eine Antwort auf die wachsende Nachfrage nach beschleunigter Transformation im großen Maßstab und zeigt Fujitsus Engagement, seinen Kunden innovative Lösungen zu bieten.



Helmut Sturm, Business Owner Modernization bei Fujitsu Continental Europe, sagte dazu: „Das Kompetenzzentrum für Modernisierung in Kontinentaleuropa ist eine spannende Entwicklung, die unseren Kunden helfen wird, innovativ zu sein und in der heutigen schnelllebigen digitalen Landschaft die Nase vorn zu haben. Wir freuen uns darauf, unsere Transformation voranzutreiben und unseren Kunden die Möglichkeit zu geben, ihre Anwendungen weiter zu modernisieren und gleichzeitig ihre Geschäftsprozesse zu verbessern.“

Im Rahmen der Zusammenarbeit wird eine Reihe von Dienstleistungen angeboten, darunter die Modernisierung von Anwendungen, Leistungsoptimierung und Cloudmigration. Die Kunden von Fujitsu werden von der einzigartigen Softwareintelligenztechnologie von CAST profitieren, die „versteht“, wie kundenspezifische Anwendungen funktionieren, und automatisch Einblicke in ihre inneren Abläufe gewährt.

„Unsere Partnerschaft mit Fujitsu ist eine großartige Gelegenheit, Unternehmen dabei zu helfen, ihre Ziele im Bereich der digitalen Transformation sicherer und schneller zu erreichen“, so Houssem Ben Abderrahman, Senior Vice President und General Manager für die DACH-Region bei CAST. „Wir freuen uns, Teil dieser neuen Initiative zu sein, die Kunden von Fujitsu dabei hilft, ihre Anwendungen zu modernisieren und mehr Agilität und Effizienz zu erreichen.“

Das Kompetenzzentrum für Modernisierung in Kontinentaleuropa mit Sitz in München besteht aus einem Team von Experten für Softwaremodernisierung und Performanceoptimierung und bietet Schulungen und Support, um Fujitsus Kunden bei der Verbesserung ihrer Anwendungsentwicklungsprozesse zu unterstützen.

Über CAST