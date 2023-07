Wish, 국제 운송업체인 Rincos와의 파트너십을 통해 더 많은 한국 판매자 유치에 나서

English Korean

샌프란시스코, July 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 세계 최대 모바일 전자상거래 플랫폼 중 하나인 ContextLogic Inc. (d/b/a Wish) (NASDAQ: WISH)는 오늘 국내 대표 물류 업체 중 하나인 Rincos 와 전략적 파트너십을 발표했습니다. 이번 파트너십은 Wish 플랫폼을 통해 해외로 상품을 배송하고자 하는 한국 판매자를 위한 절차를 간소화하기 위한 것입니다.

Rincos에 가입하고자 하는 한국 판매자는:

www.rincos.co.kr 를 방문합니다

를 방문합니다 고객 등록양식을 기입합니다

드롭다운 메뉴에서 ‘Wish Seller(Wish 판매자)’를 선택합니다

저희의 최종 확인이 완료되면 판매자의 Rincos Asia 계정은 사용할 준비가 완료됩니다

판매자는 해당 웨비나를 시청하여 서비스에 대한 자세한 내용과 비즈니스에 어떤 이점이 있는지 알아볼 수 있습니다. https://cafe.naver.com/wishkoreaofficial/22.

“한국에서 가장 신뢰할 수 있는 물류업체와 협력하여 판매자와 고객에게 더 나은 배송 경험을 제공할 수 있어서 기쁩니다.” Wish의 판매자 운영 VP인 Sarah Luo는 이렇게 말했습니다. "한국에서 판매자 기반을 확대하고 지역 내 선도적인 국경 간 플랫폼 중 하나로 입지를 굳히게 되어 자랑스럽습니다."

이번 행사를 통해 판매자는 다음과 같은 혜택을 누릴 수 있습니다:

40개 이상의 국가에 대한 국경 간 무역 액세스

배송 및 보관을 위한 경쟁력 있는 가격

엔드투엔드 추적 가시성 및 배송 확인

택배 픽업 서비스

환불 제품에 대한 재입고 서비스

Wish는 이미 현지 뷰티 브랜드인 Celluver 및 Rom&nd를 비롯한 여러 대형 브랜드와 협력하고 있습니다. 신규 판매자는 merchant.wish.com 을 방문하여 판매자 계정을 개설할 수 있습니다.

Wish에 대해 더 자세히 알아보시려면 www.wish.com 을 방문하십시오.

Wish 소개

Wish는 전 세계 수백만 명의 고객에게 재미있고 경제적인 쇼핑 경험을 제공합니다. 2010년에 미국 샌프란시스코 에서 설립한 이래로, Wish는 가치를 중시하는 수백만 명의 소비자와 전 세계 판매자를 연결함으로써 세계 최대 전자상거래 플랫폼 중 하나로 자리 잡았습니다. Wish는 기술, 데이터 과학 역량, 혁신적인 발견 기반 모바일 쇼핑 경험을 결합하여 시각적으로 뛰어나고 재미있으며 사용자 개개인에게 맞추어진 쇼핑 경험을 제공합니다. 회사 관련 정보를 확인하거나 Wish 모바일 앱 을 다운로드하려면 Wish 모바일 앱을 방문하고 www.wish.com 에 방문하거나 Facebook, Instagram TikTok에서 @Wish를 팔로우하거나 Twitter 또는 YouTube에서 @WishShopping을 팔로우하십시오.

Rincos 소개

RINCOS 는 2015년 국내 사업을 시작으로 2023년 현재 1,600 여개의 Active Customers 와 전세계 40여개국의 Global Network를 구축한 종합물류회사로 고객의 다양한 요구사항 및 해외 국가별 요구 사항에 맞춘 eCommerce CBT 국제 운송서비스를 제공합니다.

뿐만 아니라 RINCOS는 해외네트워크를 기반으로 한 Global Cargo Logistic 서비스 및 CBT 국제 운송서비스와 연계 가능한 Fulfillments 서비스, IT 서비스 등 다양한 분야의 통합물류 솔루션을 제공하여 고객 만족 및 가치 창출을 위해 노력하고 있습니다.

RINCOS는 지속적인 IT 시스템 고도화와Global Network를 확장하여 국내외 판매자에게 최적의 서비스를 제공하고 물류 이익을 공유할 수 있도록 노력할 것입니다.

회사 관련 정보 확인 등 자세한 정보를 원하시는 분은 RINCOS 홈페이지 ( www.rincos.co.kr ) 로 방문하십시오

미디어 연락처:

Press@wish.com