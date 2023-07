English Danish

6. juli 2023

ROCKWOOL koncernen opjusterer forventningen til EBIT-margin for helåret 2023

Baseret på foreløbig indrapportering, opjusterer ROCKWOOL koncernen den forventede EBIT-margin for 2023 fra omkring 10 % til omkring 12 %.

Foreløbige hoved- og nøgletal for 2. kvartal og 1. halvår 2023:

Salget i første halvår af 2023 udgjorde 1783 mio. EUR, et fald på syv % i lokal valuta i forhold til første halvår af 2022.

Salget i 2. kvartal af 2023 udgjorde 917 mio. EUR, ligeledes et fald på syv % i lokal valuta i forhold til 2. kvartal af 2022.

EBIT i første halvår af 2023 steg med to % til 237 mio. EUR, svarende til en EBIT-margin på 13,3 %, en stigning på 1,3 procentpoint sammenlignet med sidste år.

EBIT i 2. kvartal af 2023 blev 133 mio. EUR, på niveau med sidste år, svarende til en EBIT-margin på 14,5 %, en stigning på 1,6 procentpoint sammenlignet med 2. kvartal af 2022.

Forventninger til 2023:

Fortsat høje renteniveauer og højere byggeomkostninger har mindsket byggeaktiviteten i de fleste markeder, hvilket især har reduceret efterspørgslen af nyopførte boliger og kommercielt byggeri. Som forventet oplevede ROCKWOOL koncernen et lavere salg gennem første halvår af 2023 og havde som følge deraf allerede i slutningen af sidste år reduceret kapaciteten på fabrikkerne for at bevare produktiviteten. Disse tiltag, sammen med generelle stabile salgspriser og lavere energipriser, resulterede i en forbedring og normalisering af overskudsgraden i den første del af året.

Energipriserne har den seneste tid stabiliseret sig, dog på et højere niveau end før energikrisen. I juni har vi afdækket omkring halvdelen af vores forventede forbrug af elektricitet og gas for anden halvdel af 2023. Med udsigt til forholdsvise stabile produktionsomkostninger i andet halvår er risikoen mindsket, hvilket også har bidraget til en normalisering af EBIT-marginen for hele året.

Baseret på disse forudsætninger, forventer vi en forbedret EBIT-margin på omkring 12 % i stedet for den tidligere udmelding på omkring 10 %. Dette inkluderer to donationer til Fonden for genopbygning af Ukraine hver på 13,4 mio. EUR udgiftsført i henholdsvis 1. og 2. kvartal.

Årets forventninger til salget med et fald på op til 10 % i lokal valuta og et investeringsniveau på omkring 400 mio. EUR eksklusiv opkøb er uændret. Vi ser stadig ind i et svært og nedadgående byggemarked i de fleste lande i andet halvår.

ROCKWOOL koncernen udsender fuld meddelelse for 2. kvartal og første halvår af 2023 den 30. august 2023.

