Marché Goodfood annoncera ses résultats du troisième trimestre de l’exercice financier 2023

MONTRÉAL, 06 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goodfood Market Corp. (« Goodfood » ou « la Société ») (TSX : FOOD), un chef de file canadien des solutions de repas en ligne, publiera ses résultats financiers du troisième trimestre de l’exercice financier 2023 le mardi 18 juillet 2023, avant l’ouverture des marchés financiers. Jonathan Ferrari, chef de la direction, Neil Cuggy, président et chef des opérations, et Roslane Aouameur, chef de la direction financière, tiendront une conférence téléphonique à 8H00 (HE) le jour même pour présenter les résultats de la Société.

Renseignements sur la conférence téléphonique pour présenter les résultats financiers :

Quand : Le 18 juillet 2023 à 8H00 (HE)

Numéro à composer : 1 888 396-8049 ou 1 416 764-8646

Enregistrement de la conférence disponible jusqu’au 25 juillet 2023 :

1 877 674-7070 ou 1 416 764-8692

Le mot de passe de l’enregistrement est le : 698192#

Pour écouter la conférence et visionner la présentation, cliquez sur le lien suivant : https://www.makegoodfood.ca/fr/investisseurs/evenements

Le code d’accès de la conférence est le 02698192.

À PROPOS DE MARCHÉ GOODFOOD

Goodfood (TSX : FOOD) est une marque canadienne de premier plan issue du monde numérique qui offre des solutions de repas et permet la livraison de ces repas et de produits complémentaires frais facilitant pour ses clients à l’échelle du Canada la dégustation de délicieux mets à la maison chaque jour. L’équipe de Goodfood travaille au développement de la marque de produits alimentaires millénariale la plus appréciée au Canada avec pour mission de créer des expériences qui suscitent de la joie et qui aident notre communauté à vivre plus longtemps sur une planète plus saine. Les clients de Goodfood ont accès à des produits uniques frais et délicieux ainsi qu’à des prix exclusifs rendus possibles grâce à son équipe culinaire de classe mondiale ainsi qu’à ses infrastructures et technologies sans intermédiaire. Nous avons à cœur de créer un lien entre nos fermes et fournisseurs partenaires et les cuisines de nos clients tout en éliminant le gaspillage de nourriture et les frais généraux de vente au détail onéreux. Les bureaux administratifs de la Société sont établis à Montréal (Québec). La Société dispose aussi d’installations de production situées au Québec et en Alberta.

