Avis aux médias : Les travailleurs et travailleuses veulent que les premiers ministres agissent dans les dossiers des soins de santé, du coût de la vie et des emplois durables

WINNIPEG, Manitoba, 06 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada, sera disponible pour parler des attentes des travailleurs et travailleuses quant aux réunions des premiers ministres du Conseil de la fédération du Canada qui auront lieu à Winnipeg les 11 et 12 juillet 2023.



« Les travailleurs et travailleuses et leurs familles s’attendent à ce que les premiers ministres du Canada adoptent des solutions concrètes aux problèmes que posent les soins de santé et la crise de l’abordabilité et un fort engagement à collaborer avec le mouvement syndical pour voir à ce que les bons emplois durables soient au cœur de notre stratégie industrielle », déclare madame Bruske. « Les gens ont de la difficulté. La crise sanitaire du Canada se poursuit pendant que les budgets des familles sont étirés jusqu’au point de rupture. »

Madame Bruske ajoute que les gens sont frustrés de voir que, cinq mois après la conclusion du nouvel accord de financement en matière de santé entre le premier ministre du Canada et ceux des provinces, la population canadienne attend encore les ententes bilatérales promises.

« Les patientes et patients font face à de longs temps d’attente et les hôpitaux ont du mal à maintenir les salles d’urgence ouvertes tandis que le personnel de la santé de tout le pays s’apprête à vivre un autre été d’extrêmes pénuries de main-d’œuvre, d’heures insoutenables et de conditions de travail inacceptables », dit madame Bruske. « Les premiers ministres du Canada doivent écouter les effectifs de première ligne et travailler avec les syndicats du secteur de la santé à la prise de mesures permettant d’améliorer les conditions de travail, de recruter et de maintenir les effectifs infirmiers et d’assurer la viabilité à long terme du précieux système de santé public canadien. »

Au chapitre de la crise climatique et de la transition énergétique et des emplois, madame Bruske affirme que les travailleurs et travailleuses veulent que nos hommes et femmes politiques soient des meneurs et non des traînards.

« Il est temps d’agir pour s’assurer que les travailleurs et travailleuses du Canada ne soient pas laissés pour compte au cours de la transition mondiale vers une économie à faibles émissions de carbone », s’exclame madame Bruske. « Conjuguons nos efforts pour mettre notre stratégie industrielle à l’abri des crises futures dans toutes les provinces et les régions de notre pays. »

Quoi : Commentaire sur les décisions prioritaires que les travailleurs et travailleuses attendent des réunions du Conseil de la fédération. Qui : Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada Où : Sur rendez-vous par téléphone ou Zoom. Quand : du 7 au 12 juillet 2023

Pour obtenir une entrevue, veuillez communiquer avec :

Relations avec les médias du CTC

media@clcctc.ca

613-355-1962