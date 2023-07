Carrefour et Nexity s’associent en vue de la revalorisation de 76 sites Carrefour en France

English French

Paris, le jeudi 6 juillet 2023, 17h45 CET

Dans le cadre du plan stratégique Carrefour 2026 présenté en novembre dernier et du projet de valorisation de son parc immobilier en France, Carrefour s’associe à Nexity pour réaliser des opérations de mixité urbaine. 76 sites répartis sur l’ensemble du territoire français sont concernés. Ces projets de transformation touchent l’ensemble des formats des magasins Carrefour (hypermarchés, supermarchés, magasins de proximité) et répondent aux évolutions sociétales actuelles, en soutenant trois ambitions principales :

- poursuivre l'intégration des centres Carrefour dans des quartiers repensés en étroite concertation avec les élus et les collectivités locales ;

- développer des projets adaptés à leur environnement en intégrant une mixité d'usages sur des fonciers déjà artificialisés ;

- accompagner la transition urbaine écologique en créant de nouveaux espaces verts et en favorisant les mobilités douces de proximité.

Ce partenariat de long terme permettra à Carrefour et Nexity de développer des programmes mixtes à haute performance environnementale, accueillant des logements, des résidences de services, des commerces, bureaux ou des hôtels. 40 sites, situés en cœur de ville, seront complètement réhabilités, avec la réintégration d’une surface commerciale alimentaire. Les 36 autres sites, à l’entrée de villes ou de zones commerciales, concernent des espaces de parkings existants, qui seront réalloués à des projets urbains. Les 76 sites représentent environ 800 000 m2 et leur développement devrait permettre la création de 12 000 logements, 120 000 m2 de commerces, dont la reconstitution de certains magasins, 10 000 m² de bureaux et activités et 17 000 m² d’hôtellerie.

Le véhicule de portage foncier, dont la création est prévue au plus tard pour le premier trimestre 2024, sera détenu à 80% par Carrefour et à 20% par Nexity.

Alexandre Bompard, Président-Directeur général de Carrefour a déclaré : « Grâce à ce programme ambitieux de rénovation urbaine, nous allons tirer toute la valeur de notre parc immobilier et de nos actifs, pour recréer un tissu urbain plus riche et plus dynamique autour de nos zones commerciales. Le partenariat avec Nexity nous permet de bénéficier de l'expertise d'un groupe leader dans le secteur et dans le développement de la mixité urbaine. C'est aussi un projet au cœur de notre engagement pour la transition écologique, en permettant d'utiliser au mieux notre empreinte et de limiter l'artificialisation des sols. »

Véronique Bédague, Présidente-Directrice générale de Nexity a déclaré : « Je me félicite de ce partenariat de long terme noué avec Carrefour, parfaitement aligné avec nos plans stratégiques 2026 réciproques. C’est pour Nexity l’occasion de mettre en œuvre une approche transformante et exemplaire de régénération urbaine, et de répondre aux enjeux de lutte contre l’étalement urbain et de transition énergétique. C’est également pour Nexity le moyen d’atteindre une très haute performance environnementale (seuils 2028 ou 2031 de la RE2020), et nous pouvons compter sur notre avance en termes d’industrialisation des procédés constructifs permettant de raccourcir les temps de chantiers et d’en réduire les nuisances. Enfin, c’est pour Nexity le moyen de continuer à proposer à nos concitoyens toutes typologies de logements dans les parcours résidentiels que nous constituons. »

À propos du Groupe Carrefour

Fort d’un réseau multi-formats de plus de 14 000 magasins dans 43 pays, le Groupe Carrefour est un des leaders mondiaux du commerce alimentaire. Carrefour a réalisé un chiffre d’affaires de 90,8 milliards d’euros en 2022. Son réseau de magasins intégrés comptabilise plus de 335 000 collaborateurs qui contribuent à faire de Carrefour le leader mondial de la transition alimentaire pour tous, en offrant chaque jour une alimentation de qualité, accessible partout et à un prix raisonnable. Au global, plus de 500 000 personnes travaillent sous enseigne Carrefour dans le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.carrefour.com , sur Twitter ( @news_carrefour ) et sur LinkedIn ( Carrefour ).

À propos de Nexity

NEXITY, LA VIE ENSEMBLE

Avec 8.500 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 4,7 milliards d’euros en 2022, Nexity, premier opérateur global d’immobilier, est présent sur tout le territoire et intervient sur l’ensemble des métiers de la promotion et des services. Notre stratégie d’opérateur global d’immobilier nous permet de répondre à tous les besoins de nos clients, particuliers, entreprises, institutionnels et collectivités. Notre raison d’être ‘la vie ensemble’ traduit notre engagement à créer pour eux, des espaces, des quartiers et des villes durables qui permettent de tisser et retisser des liens. Nexity est notamment classée, pour la quatrième année consécutive, 1er maître d’ouvrage de l’Association pour le développement du Bâtiment Bas Carbone (BBCA), membre de l’indice Bloomberg Gender-Equality (GEI sur l’équité femmes-hommes), Best Workplaces 2021 et certifiée Great Place to Work® en septembre 2022.

Nexity est coté au SRD, au Compartiment A d’Euronext et au SBF 120.

