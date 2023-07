English French

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE ENTRE REXEL ET NATIXIS-ODDO BHF

Au titre du contrat de liquidité et de surveillance de marché du titre REXEL confié à NATIXIS ODDO BHF portant sur les actions de la société Rexel à la date du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité:

232 941 titres REXEL

16 982 288 €

Il est rappelé qu'à la date de signature du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

626 370 titres REXEL

8 211 229 €

Sur la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 ont été exécutés :

6 290 transactions à l'achat

7 832 transactions à la vente

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

4 677 969 titres REXEL et 98 802 944 euros à l'achat

4 731 233 titres REXEL et 99 736 589 euros à la vente

Enfin, il est précisé que les ressources allouées à la mise en œuvre du contrat de liquidité, ont été réduites de 1 878 000 euros au cours du semestre conformément aux dispositions de l'article 4 de la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021.

AU SUJET DU GROUPE REXEL

Rexel, expert mondial de la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l’énergie, est présent sur trois marchés : résidentiel, tertiaire et industriel. Le Groupe accompagne ses clients pour leur permettre de gérer au mieux leurs activités en leur offrant une gamme adaptée et évolutive de produits et services de maîtrise de l’énergie pour la construction, la rénovation, la production et la maintenance.

Présent dans 21 pays, à travers un réseau de plus de 1 900 agences, Rexel compte plus de 26 000 collaborateurs. Son chiffre d'affaires a atteint 18,7 milliards d’euros en 2022.

Rexel est coté sur le marché Eurolist d’Euronext Paris (compartiment A, symbole RXL, code ISIN FR0010451203) et figure dans les indices suivants : CAC Next 20, SBF 120, CAC Large 60, CAC 40 ESG, CAC SBT 1.5 NR, CAC AllTrade, CAC AllShares, FTSE EuroMid et STOXX600. Rexel fait également partie des indices ISR suivants : FTSE4Good, Dow Jones Sustainability Index Europe, Euronext Vigeo Europe 120 et Eurozone 120, STOXX® Global ESG Environmental Leaders et S&P Global Sustainability Yearbook 2022, grâce à sa performance en matière de responsabilité sociale d’entreprise. Pour plus d’information : www.rexel.com

CONTACTS

ANALYSTES FINANCIERS / INVESTISSEURS

Ludovic DEBAILLEUX +33 1 42 85 76 12 ludovic.debailleux@rexel.com

PRESSE

Brunswick : Thomas KAMM +33 1 53 96 83 92 tkamm@brunswickgroup.com

