Goodfellow annonce ses résultats pour son deuxième trimestre terminé le 31 mai 2023

DELSON, Québec, 06 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goodfellow inc. (TSX : GDL) (la « Société ») annonce aujourd’hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre terminé le 31 mai 2023.



La Société a déclaré bénéfice net de 6,6 millions $ ou 0,77 $ par action comparativement à un bénéfice net de 12,5 millions $ ou 1,46 $ par action l’an dernier. Le chiffre d'affaires consolidé pour le trimestre terminé le 31 mai 2023 s’est élevé à 142,3 millions $ comparativement à 184,9 millions $ l'an dernier.

Pour les six mois terminés le 31 mai 2023, la Société a déclaré un bénéfice net de 6,4 millions $ ou 0,75 $ par action comparativement à un bénéfice net de 17,7 millions $ ou 2,06 $ par action l’an dernier. Le chiffre d’affaires consolidé s’est élevé à 248,3 millions $, comparativement à 314,3 millions $ l’an dernier.

Compte tenu du ralentissement de l’économie et de l’incertitude généralisée du marché, la baisse de la demande saisonnière a été conforme aux attentes. L’équipe expérimentée de Goodfellow a continué à fournir un excellent service aux clients d’un océan à l’autre, tout en gérant avec diligence l’augmentation des frais généraux afin d’obtenir de solides résultats. Bien que ces résultats soient inférieurs à ceux de l'an dernier, ils représentent une bonne performance pour le deuxième trimestre.

À propos de Goodfellow

Goodfellow est un fabricant diversifié de produits de bois à valeur ajoutée, ainsi qu’un distributeur en gros de matériaux de construction et de revêtements de sol. Au Canada, Goodfellow dispose d’un réseau de distribution à travers toutes les provinces au service des secteurs commerciaux et résidentiels par l’entremise des détaillants de cour à bois, des manufacturiers, des partenaires de projets industriels et d’infrastructures, et des spécialistes du revêtement de sol. Goodfellow exploite également ses capacités en produits à valeur ajoutée pour desservir les marchés du bois à l’échelle internationale. Goodfellow inc. est une société publique et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « GDL ».





GOODFELLOW INC. États consolidés du résultat global

Pour les périodes de trois mois et six mois terminées le 31 mai 2023 et 2022

(en milliers de dollars, sauf les montants par action)

Non audités Trois mois terminés le Six mois terminés le 31 mai

2023 31 mai

2022 31 mai

2023 31 mai

2022 $ $ $ $ Chiffre d’affaires 142 326 184 947 248 251 314 312 Charges Coût des ventes 110 034 143 745 194 294 245 001 Frais de vente et charges administratives et générales 22 239 22 900 43 923 43 338 Charges financières nettes 921 882 1 195 1 446 133 194 167 527 239 412 289 785 Bénéfice avant impôt sur le résultat 9 132 17 420 8 839 24 527 Impôt sur le résultat 2 557 4 878 2 475 6 868 Total aux éléments du résultat global 6 575 12 542 6 364 17 659 Bénéfice net par action - de base et dilué 0,77 1,46 0,75 2,06







GOODFELLOW INC. États consolidés de la situation financière (en milliers de dollars)

Non audités Au Au Au 31 mai

2023 30 novembre

2022 31 mai

2022 $ $ $ Actifs Actifs courants Trésorerie 3 171 3 420 2 608 Clients et autres débiteurs 87 163 64 423 101 654 Impôts à recouvrer 6 001 2 439 1 078 Stocks 122 268 112 294 141 126 Charges payées d’avance 2 263 2 555 9 451 Total des actifs courants 220 866 185 131 255 917 Actifs non courants Immobilisations corporelles 32 405 32 269 30 782 Actifs incorporels 1 795 2 096 2 388 Actifs au titre de droits d’utilisation 12 916 14 999 13 663 Actifs au titre des régimes à prestations définies 11 760 11 620 10 426 Autres actifs 802 802 802 Total des actifs non courants 59 678 61 786 58 061 Actifs totaux 280 544 246 917 313 978 Passifs Passifs courants Dette bancaire 34 002 - 72 320 Fournisseurs et autres créditeurs 36 553 36 286 44 322 Provision 2 252 2 281 405 Partie courante des obligations locatives 4 748 4 969 4 605 Total des passifs courants 77 555 43 536 121 652 Passifs non courants Provision 770 634 2 255 Obligations locatives 10 189 12 537 11 738 Impôt sur le résultat différé 3 431 3 431 3 151 Total des passifs non courants 14 390 16 602 17 144 Passifs totaux 91 945 60 138 138 796 Capitaux propres Capital social 9 394 9 419 9 424 Résultats non distribués 179 205 177 360 165 758 188 599 186 779 175 182 Passifs et capitaux propres totaux 280 544 246 917 313 978





GOODFELLOW INC. États consolidés des flux de trésorerie Pour les périodes de trois mois et six mois terminées le 31 mai 2023 et 2022

(en milliers de dollars)

Non audités

Trois mois terminés le Six mois terminés le 31 mai

2023 31 mai

2022 31 mai

2023 31 mai

2022 $ $ $ $ Activités opérationnelles Bénéfice net 6 575 12 542 6 364 17 659 Ajustements pour tenir compte de ce qui suit : Amortissement des : Immobilisations corporelles 795 577 1 540 1 152 Actifs incorporels 150 152 301 302 Actifs au titre de droits d’utilisation 1 188 1 140 2 445 2 190 Charge de désactualisation de la provision 68 26 136 51 Provision (7) 462 (29) 462 Impôt sur le résultat 2 557 4 878 2 475 6 868 Gain sur disposition d’immobilisations corporelles (171) (10) (181) (35) Charges d’intérêts 481 385 569 499 Charges d’intérêts sur obligations locatives 158 147 140 278 Excédent de la capitalisation des régimes de retraite sur les charges (70) (15) (140) (29) Autres (10) (24) (139) (25) 11 714 20 260 13 481 29 372 Variation des éléments sans effet sur la trésorerie du fonds de roulement (15 844) (32 520) (32 124) (68 474) Intérêts payés (632) (617) (740) (887) Impôt sur le résultat payé (3 019) (3 277) (6 037) (16 968) (19 495) (36 414) (38 901) (86 329) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (7 781) (16 154) (25 420) (56 957) Activités de financement (Diminution) Augmentation nette de l’emprunt bancaire (2 000) - - 11 000 Augmentation nette des acceptations bancaires 23 000 32 000 28 000 53 000 Paiement d’obligations locatives (1 287) (1 233) (2 792) (2 420) Rachat d'actions (150) - (270) - Dividende payé (4 274) (3 425) (4 274) (3 425) Flux de trésorerie liés aux activités de financement 15 289 27 342 20 664 58 155 Activités d’investissement Acquisition d’immobilisations corporelles (839) (1 468) (1 683) (1 912) Augmentation des actifs incorporels - (40) - (40) Produit de disposition d’immobilisations corporelles 178 10 188 35 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (661) (1 498) (1 495) (1 917) Entrées (Sorties) nettes de trésorerie 6 847 9 690 (6 251) (719) Situation de trésorerie au début de la période (9 678) (13 402) 3 420 (2 993) Situation de trésorerie à la fin de la période (2 831) (3 712) (2 831) (3 712) La situation de trésorerie comprend les éléments suivants : Trésorerie 3 171 2 608 3 171 2 608 Découvert bancaire (6 002) (6 320) (6 002) (6 320) (2 831) (3 712) (2 831) (3 712)





GOODFELLOW INC. États consolidés de la variation des capitaux propres Pour les périodes de six mois terminées le 31 mai 2023 et 2022 (en milliers de dollars) Non audités



Capital

social Résultats non

distribués Total $ $ $ Solde au 30 novembre 2021 9 424 151 524 160 948 Bénéfice net - 17 659 17 659 Total aux éléments du résultat global - 17 659 17 659 Dividende - (3 425) (3 425) Solde au 31 mai 2022 9 424 165 758 175 182 Solde au 30 novembre 2022 9 419 177 360 186 779 Bénéfice net - 6 364 6 364 Total aux éléments du résultat global - 6 364 6 364 Dividende - (4 274) (4 274) Rachat d’actions (25) (245) (270) Solde au 31 mai 2023 9 394 179 205 188 599