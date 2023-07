Delmar acquiert le groupe logistique italien Alisped

English French

MONTRÉAL, 06 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Delmar International Inc. ( www.delmarcargo.com ), un leader canadien des solutions logistiques et de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé l'acquisition du transporteur italien Alisped ( www.alisped.it ).

Fondée en 1968 et basée à Prato, en Italie, Alisped est un fournisseur bien établi de services logistiques complets à travers l'Italie. La forte présence de l'entreprise en Italie se traduit par des bureaux et des installations d'entreposage et de distribution à Milan, Bologne, Civitanova Marche, Modène, Turin, Vicence et Venise. Elle possède également des intérêts aux États-Unis, à Hong Kong, en Inde, au Japon, en Afrique du Sud, en Thaïlande, au Royaume-Uni et au Vietnam.

« L'organisation Alisped est un joyau de l'industrie et un véritable phénomène en Italie », a déclaré le PDG de Delmar International, Robert Cutler. « Nous sommes ravis d'accueillir Alisped au sein du portefeuille Delmar. La réputation d'Alisped en matière de service à la clientèle et sa grande expertise du marché et des voies commerciales en Italie viennent compléter la nôtre. Nous nous attendons à de formidables synergies. Il s'agit d'un rapprochement qui se fait de manière très naturelle et confortable pour tout le monde. »

Lorenzo Cerretelli, vice-président d'Alisped, rejoint Delmar en tant que directeur du groupe Delmar et occupe les fonctions d'associé directeur et de président de Delmar Alisped Italie. M. Cerretelli possède une vaste expérience de l'industrie et a occupé divers postes de direction chez Alisped au cours de ses 20 ans de carrière.

« Nous sommes ravis d'unir nos forces à celles de Delmar », a déclaré M. Cerretelli. « En cette ère post-pandémique, il est devenu évident que la technologie et la capacité financière à évoluer sont des conditions de base essentielles pour rester pertinent et performant. Ma famille et moi-même savons pertinemment que Delmar dispose de ces ressources. En nous unissant, nous offrirons une plus grande sécurité et de nouvelles possibilités à nos employés et à notre clientèle. Nous partageons des valeurs communes et un engagement envers l'excellence. Nous sommes des entreprises similaires par nature et nous nous réjouissons d'un avenir radieux en tant que grande famille. »

À propos de Delmar International Inc.

Fondée en 1965, Delmar propose des services complets de courtage en douane, de fret aérien, de fret maritime, de transport terrestre, d'entreposage et de distribution, de conseil en chaîne d'approvisionnement, ainsi qu'une gamme complète de services de gestion du fret. Delmar reste stratégiquement « asset light » et possède des bureaux dans 17 pays avec environ 1500 employés.

À propos d'Alisped

Alisped est un important groupe de logistique basé en Italie, fondé en 1968 et dont le siège est à Prato, en Italie. L'entreprise offre des services logistiques complets et a une forte présence à travers l'Italie, ainsi que des filiales et des investissements dans divers pays du monde.

Contact médias:

Oliver Cutler

Directeur du marketing

514 636-8800/media@delmarcargo.com.