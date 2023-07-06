Floship行政總裁Joshua Tsui將在紐約The Lead Innovation Summit上就物流技術的未來發表願景演講並領受獎項

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紐約及香港, July 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 領先全球的國際物流解決方案供應商Floship今天宣佈參加The Lead Innovation Summit，一個為現今零售和消費行業的全球決策者和行政主管舉辦的頂尖策略會議。該會議將於7月12日及13日於紐約市舉行。



Floship行政總裁Joshua Tsui將於7月12日星期三在「優化數位商貿機會」會議上發表願景演講，回答貝恩資本（Bain Capital Ventures）Dawit Heck的提問。Tsui將向2000多位來自全球主要品牌零售商的行政主管分享有關Floship的消息、他的策略願景以及公司的革新目標，包括他對電子商貿中生成式人工智能的未來的想法。

Tsui在演講中將會分享有關Floship整體循環供應鏈生態系統的資訊，說明Floship如何通過一個全面整合的平台連接價值鏈上的每個核心組件，包括製造商、倉庫系統、配送機制和退貨解決方案。

此外，Floship躋身The Lead的Leading 100 List，並將出席峰會上的頒獎典禮，該名單旨在表彰推動品牌直接面對消費者（B2C）業務的未來發展，尤其是幫助B2C業務採用循環供應鏈的創新科技初創企業。

Tsui說：「對Floship而言，這是一個非常令人振奮的時刻，我很榮幸我們在企業面對消費者模式方面的顛覆性創新技術獲得認可。供應鏈循環和生成式人工智能對於商家來說是極其重要的供應鏈重點領域，因為它們相輔相成，能盡量減少原材料的使用，減少過量廢棄廢料的產生，並使許多手動密集型流程自動化。我們相信The Lead Innovation Summit提供了必要的背景，向意識到需要利用讓消費者和企業擁有更高自主權的科技，建立更可持續和智能的供應鏈，以及以更精簡的資源提高經濟效率的觀眾繼續講述這個故事。」



循環供應鏈涉及公司再用或重新利用廢棄物和客戶退貨，將這些資源轉化為新或翻新的產品，這項措施對於建立全球合作夥伴關係至關重要。Floship最近宣佈與 FedEx 建立一項此類合作夥伴關係，旨在向全球電子零售商提供更全面的配送和物流方案。這一合作夥伴關係使FedEx的電商客戶能夠透過 Floship的全球倉庫網絡和完備的物流科技，簡化他們的內部經營模式。同時，Floship的客戶亦能夠透過 FedEx的全球網絡以及 FedEx的全面運輸方案來提升他們的經營自由度。

The Lead Innovation Summit匯聚了2,000多位來自時尚、美容、家居、消費和創新零售範疇的領袖，向規模化品牌、數位原生代和技術推動者學習並相互建立關係。為期兩天的峰會有超過140位傑出演講者和45場內容會議，詳細介紹品牌直接面對消費者線上線下的業務。

關於Floship

Floship智能物流解決方案涵蓋全球供應鏈，通過整合企業作業所需的內外元素，組成一個完整、高效率及具備獨特核心競爭力的作業系統。Floship以先進的物流科技，結合企業運營、管理、實施、控制和規劃等服務，以規模擴張和核心能力提升為基石，大力實踐 電商全球供應鏈全面優化。Floship智慧物流解決方案以無縫接軌的商業模式、高端智慧科技，以及全面的配套服務等等，擔當供應鏈優化的基石，重點針對成本效益、複雜性、可見性、準確性等商業增長要素，助企業更精準，有效地規劃未來願景，達致持續穩定增長及全球擴張。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.floship.com 或在 LinkedIn 關注我們。

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