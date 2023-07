Yunnan Innyo และ VisitYunnan ได้ร่วมมือกันเพื่อเปิดตัววิดีโอการท่องเที่ยวที่นำเสนอถนนชาม้าโบราณ (Ancient Tea-Horse Road)

July 06, 2023 19:09 ET | Source: Yunnan Innyo Co., Ltd. Yunnan Innyo Co., Ltd.

Kunming City, CHINA