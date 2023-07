Finnish Swedish

Aktia Pankki Oyj

Lehdistötiedote

7.7.2023 klo 10.30

Aktia Aurinkotuuli III -rahasto keräsi yli 160 miljoonaa euroa ensimmäisellä varainhankintakierroksellaan

Aktian kolmas pääomarahasto Aktia Aurinkotuuli III Ky on kerännyt runsaan 160 miljoonan euron pääomat ensimmäisellä varainhankintakierroksellaan.

Aktia Aurinkotuuli III on suljettu pääomarahasto, jonka ainoa sijoituskohde on Taaleri SolarWind III Ky. Kohderahaston sijoitusstrategiana on hankkia, kehittää, rakentaa, operoida ja myydä teollisen mittakaavan maatuuli- ja aurinkovoimapuistoja sekä energian varastointilaitoksia kohdemarkkinoilla Pohjoismaissa ja Baltiassa, Puolassa, Kaakkois-Euroopassa, Espanjassa ja Texasissa.

Aktia Aurinkotuuli III -rahasto aukeaa uusille sijoituksille syksyn 2023 aikana.

Rahaston kysyntä yllätti positiivisesti

Aktia Aurinkotuuli III -rahaston myynti alkoi helmikuussa 2023. Sähkön hinta ja Suomen energiaomavaraisuus ovat olleet uutisotsikoissa pitkin vuotta, mikä on omalta osaltaan herättänyt sijoittajien kiinnostuksen rahastoon sen ensimetreistä alkaen.

”Ensimmäisen varainhankintakierroksen tulos on Suomen mittakaavassa poikkeuksellisen kova. Näen sen valtavana onnistumisena erityisesti Aktialle mutta myös Aktian ja Taalerin yhteistyölle. Tulos kertoo siitä, että kiinnostus vastuullisiin vaihtoehtoisiin sijoituksiin ja etenkin energiainfrastruktuuriin on edelleen vahva jokaisessa sijoittajasegmentissä”, Aktian sijoitustuotteista vastaava johtaja Jarkko Sirenius sanoo.

Suomalaiset eläkerahastot, säätiöt, perheyhtiöt ja yksityishenkilöt olivat vahvasti mukana rahaston ensimmäisellä varainhankintakierroksella. Runsaan 160 miljoonan euron merkinnällään Aktia Aurinkotuuli III on Taaleri SolarWind III:n suurin sijoittaja.



”Vaikka makrotalouden muutokset toivat koko toimialallemme epävarmuutta ja varainkeruuseen haasteita, meillä on maailmanluokan tuote ja ensiluokkainen jakelu. Erityiskiitos kuuluu Aktialle, joka Aktia Aurinkotuuli III -rahastollaan onnistui ylittämään odotuksemme. Tämä merkkipaalu auttaa meitä jatkamaan varainkeruutyötä kotimaisten ja kansainvälisten instituutioiden keskuudessa kohti rahaston seuraavia sulkeutumisia”, Taaleri-konsernin myyntijohtaja Mikko Ervasti sanoo.

Taaleri SolarWind III -rahasto on kaiken kaikkiaan kerännyt noin 286 miljoonaa euroa ensimmäisellä varainhankintakierroksellaan.

Rahaston hankkeet vauhdittavat ilmastotavoitteisiin pääsemistä

Aktia Aurinkotuuli III kuuluu vastuullisuusluokituksen korkeimpaan ”tummanvihreään” kategoriaan, sillä myös sen kohderahasto Taaleri SolarWind III on EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen artikla 9:n mukainen rahoitustuote.

Taaleri SolarWind III:n kehittämät ja rakentamat uusiutuvan energian hankkeet ja energian varastointilaitokset tulevat tuottamaan vihreää sähköä noin 1,3 miljoonalle kotitaloudelle ja vähentämään noin 2,3 miljoonaa tonnia hiilidioksidipäästöjä.

”Rakentamalla uusiutuvan energian tuotantokapasiteettia kohderahasto pyrkii vastaamaan uusiutuvan energian kysynnän kasvuun. Jos kaikki kohderahaston kehitysvaiheessa olevat hankkeet rakennettaisiin sen sijoituskauden aikana, niiden sähköntuotantokapasiteetti olisi yhteensä 7,3 gigawattia”, Sirenius painottaa.

Lisätietoja:

Jarkko Sirenius, Aktian sijoitustuotteista vastaava johtaja, puh. 050 354 9461, jarkko.sirenius(at)aktia.fi

