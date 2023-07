Tütarettevõtete ühinemise lõpuleviimine

English Estonian

Vastavalt Nordecon ASi poolt 06.04.2023 avaldatud börsiteatele alustas Nordecon AS kontserni kahe 100% tütarettevõtte Tariston AS ja Kaurits OÜ ühendamist. AS Tariston ja Kaurits OÜ sõlmisid ühinemislepingu 21.04.2023, mille eesmärgiks oli kontserni sisemise efektiivsuse parandamine ja juhtimisstruktuuri lihtsustamine. Vastavalt ühinemislepingule oli ühendavaks ühinguks AS Tariston. Ühinemise tulemusel lõppes Kaurits OÜ ja AS Tariston jätkab Kaurits OÜ õigusjärglasena. Ühinemise bilansipäev, alates millest kõik Kaurits OÜ tehingud loetakse tehtuks ASi Tariston arvelt, on 01.01.2023.

Ühinemine kanti äriregistrisse 07.07.2023 ja sellega on ühinemine lõpuleviidud.

Nimetatud tehing ei oma mõju Nordecon ASi kontserni konsolideeritud kasumile, varadele ega kohustustele. Kaurits OÜ näol ei ole tegu olulise tütarettevõtjaga Nasdaq Tallinna Börsi reglemendi osa "Nõuded Emitentidele" tähenduses.

