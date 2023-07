Investeringsforeningen Investin - Forløb af ekstraordinær generalforsamling 2023

Investeringsforeningen Investin har afholdt ekstraordinær generalforsamling i henhold til tidligere offentliggjort dagsorden.

På bestyrelsesmøde den 7. juni 2023 godkendte bestyrelsen overflytningsplan og -redegørelse for overflytning af afdelingerne Annox Kvant Globale Aktier, Demetra, Sustainable World – KL til Investeringsforeningen PortfolioManager.

Bestyrelsen havde derfor stillet forslag om overflytning af afdelingerne iht. til den af bestyrelsen godkendte overflytningsplan og -redegørelse.

Baggrunden for overflytning af afdelingerne er, at det forventes, at flytningen vil skabe mere strømlinede løsninger, som er til fordel for investorerne. Overflytningen er planlagt til at ske i september måned 2023, under forudsætning af Finanstilsynets godkendelse. Det kan oplyses, at Investeringsforeningen PortfolioManager har erklæret sig villig til at modtage afdelingerne. Overflytning af afdelingerne blev vedtaget.

Som en del af overflytningsplanen og -redegørelsen var det endvidere foreslået, at afdelingerne ændrede navn og fik tilpasset vedtægternes ordlyd, hvilket blev vedtaget

Endvidere var der stillet forslag om, at afdeling Globale Bæredygtige Aktier ændrede navn til I&T Globale Aktier ESG Select, hvilket blev vedtaget.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Tage Fabrin-Brasted på tlf. 44 55 91 60.

Med venlig hilsen

Investeringsforeningen Investin



Tage Fabrin-Brasted

Direktør