ASi Tallinna Sadam 2023. aasta II kvartali ja 6 kuu tegevusmahud

2023. aasta II kvartalis läbis Tallinna Sadama sadamaid 3,3 miljonit tonni kaupa ja 2,2 miljonit reisijat. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvas reisijate arv 13% ehk 248 tuhande reisija võrra, samas kaubamaht vähenes 31%. Laevakülastuste arv vähenes 8% 1801 külastuseni. Eesti mandri ja suursaarte vaheline reisijate arv kasvas 6% ja sõidukite arv 4% ning jäämurdja Botnica prahipäevade arv kasvas 54%, laeva kasutusmäär oli 41%.

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul jätkub reisijate äris stabiilne taastumine COVID-19 pandeemia põhjustatud madalseisust ning oleme jõudnud 75%-ni languseelsest tasemest. „On positiivne, et enam kui aasta tagasi alanud reisijate arvu kasv on oodatud tempos jätkumas. Lisaks regulaarliinidel reisivate inimeste arvule on märkimisväärselt paranenud kruiisilaevade täituvus, mis loob positiivse aluse järgmiste perioodide kruiisilaeva külastustele. Kaubamahu langusest on enamus jätkuvalt seotud Venemaa päritolu kauba vähenemisega, seda peamiselt vedellastis. Muudes kaubagruppides näeme seost ennekõike üldise majandusolukorraga nii Eestis kui peamiste kaubanduspartnerite juures,“ ütles Kalm.

Laevanduse mahtudest näitasid kasvu nii reisiparvlaevade teenindatud reisijate kui sõidukite arv. Samuti kasvas märkimisväärselt jäämurdja Botnica prahipäevade arv, kuna võrreldes eelmise aastaga õnnestus projektipõhise suvetööga alustada oluliselt varem.

Järgnevas tabelis on esitatud Tallinna Sadama grupi 2023. aasta II kvartali ja 6 kuu tegevusmahud. 2023. a II kvartali andmed on esialgsed seisuga 07.07.2023. Perioodi lõplikud mahud võivad täpsustuda ja avaldatakse järgnevas finantsaruandes.

II kvartal II kvartal muutus 6 kuud 6 kuud muutus 2023 2022 % 2023 2022 % Kaubavood lastiliikide lõikes 3 251 4 683 -30,6% 6 614 9 526 -30,6% (tuh tonni) Ro-ro kaubad 1 681 1 872 -10,2% 3 410 3 534 -3,5% Vedellast 463 1 438 -67,8% 978 3 169 -69,1% Puistlast 515 571 -9,8% 1 041 1 308 -20,4% Kaup konteinerites 469 591 -20,6% 936 1 141 -17,9% Konteinerid TEU 56 062 79 028 -29,1% 108 711 146 856 -26,0% Segalast 122 206 -41,0% 226 366 -38,3% Mitte-mereline 1 5 -70,3% 23 10 137,2% Reisijate arv liinide lõikes 2 150 1 902 13,0% 3 546 2 804 26,5% (tuh inimest) Tallinn-Helsingi 1 865 1 657 12,5% 3 121 2 465 26,6% Tallinn-Stockholm 158 129 22,4% 260 183 42,1% Muuga-Vuosaari 48 47 1,8% 75 79 -4,6% Kruiisireisijad (traditsiooniline) 69 54 28,1% 69 54 28,1% Muud 9 14 -32,4% 21 24 -12,6% Laevakülastuste arv 1 801 1 948 -7,5% 3 518 3 593 -2,1% Kaubalaevad 379 411 -7,8% 699 760 -8,0% Reisilaevad (sh Ro-Pax) 1 378 1 469 -6,2% 2 775 2 765 0,4% Kruiisilaevad (traditsioonilised) 44 68 -35,3% 44 68 -35,3% Reisiparvlaevad* (Saaremaa ja Hiiumaa liinid) Reisijate arv (tuh inimest) 671 632 6,2% 1 021 955 6,9% Sõidukite arv (tuh sõidukit) 312 300 4,1% 493 478 3,1% Jäämurdja Botnica Prahipäevade arv 37 24 54,2% 127 114 11,4% Kasutusmäär (%) 41% 26% 54,2% 70% 63% 11,4%

*Reisiparvlaevade veomahud näitavad teenuse üldist nõudlust, kuid ei mõjuta otseselt reisiparvlaevade segmendi finantstulemusi, kuna üleveoteenuse lepingus on tasu fikseeritud sõltumata reisijate ja sõidukite arvust.

Täpsem statistika reisijate rahvuse, soo ja liinide lõikes kuude kaupa on jälgitav Tallinna Sadama kodulehel: https://ts.ee/statistika . Lisaks on saadaval ka kvartaalsed põhinäitajad ja kaubamaht lastiliigiti sadamate lõikes xlsx formaadis: https://www.ts.ee/investor/pohinaitajad/

Reisiparvlaevade reisijate ja sõidukite arvu täpsem statistika: https://www.praamid.ee/wp/statistics/

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbib aastas keskmiselt 10 miljonit reisijat ja 20 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.

