ADUX - Bilan semestriel du contrat de liquidité S1 2023

Communiqué de presse

Bilan semestriel du contrat de liquidité

Paris, 7 juillet 2023,18:00

Au titre du contrat de liquidité confié par la société ADUX à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

53 219 titres ADUX

Espèces : 33.702,15 euros

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

53 077 titres ADUX

Espèces : 32.134,94 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre, le 28 octobre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

22 876 titres ADUX

70.510,04 euros

Au cours du 1er semestre 2023, il a été négocié un total de :

Achats 29 746 titres 43 708,61 € 236 transactions Ventes 29 604 titres 45 275,82 € 158 transactions





ACHATS VENTES Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux TOTAL 236 29 746 43 708,61 TOTAL 158 29 604 45 275,82 02/01/2023 2 151 205,36 02/01/2023 1 1 1,41 03/01/2023 2 201 277,4 03/01/2023 1 1 1,41 04/01/2023 2 230 318,3 10/01/2023 1 250 345 06/01/2023 2 310 427,8 11/01/2023 1 1 1,38 09/01/2023 1 200 270 13/01/2023 1 1 1,36 10/01/2023 2 250 339 16/01/2023 3 609 846,63 11/01/2023 2 127 171,48 17/01/2023 1 1 1,44 12/01/2023 1 13 17,75 18/01/2023 1 1 1,41 13/01/2023 1 1 1,36 31/01/2023 1 1 1,49 16/01/2023 1 1 1,36 01/02/2023 1 1 1,5 17/01/2023 1 1 1,41 02/02/2023 3 601 886,48 18/01/2023 2 301 415,41 06/02/2023 1 800 1196 19/01/2023 2 132 185,16 09/02/2023 1 1 1,47 20/01/2023 2 316 449,19 13/02/2023 2 401 597,49 23/01/2023 2 24 33,66 14/02/2023 1 1 1,39 24/01/2023 1 50 71 15/02/2023 3 1200 1680 25/01/2023 2 320 445,41 16/02/2023 13 5747 8991,76 26/01/2023 1 70 98,7 17/02/2023 4 788 1236,06 27/01/2023 2 310 434,34 20/02/2023 1 1 1,56 30/01/2023 1 300 429 21/02/2023 11 3611 5866,43 31/01/2023 3 381 553,9 22/02/2023 1 1 1,63 01/02/2023 2 94 137,28 23/02/2023 2 211 337,6 02/02/2023 6 1401 1958,46 24/02/2023 3 189 295,5 03/02/2023 2 61 89,97 27/02/2023 1 200 314 06/02/2023 3 364 534,64 28/02/2023 2 800 1212 07/02/2023 2 135 200,7 01/03/2023 1 199 308,45 08/02/2023 1 80 115,2 02/03/2023 1 1 1,53 09/02/2023 2 228 328,34 03/03/2023 1 1 1,52 10/02/2023 6 1850 2622,01 06/03/2023 3 1069 1634,93





13/02/2023 4 659 927,02 10/03/2023 1 1 1,5 14/02/2023 2 301 403,37 14/03/2023 1 1 1,51 16/02/2023 1 1 1,44 15/03/2023 1 1 1,5 17/02/2023 5 1101 1694,66 16/03/2023 1 1 1,5 20/02/2023 2 424 639,73 17/03/2023 1 1 1,5 21/02/2023 1 1 1,5 20/03/2023 1 1 1,5 22/02/2023 3 825 1328,75 21/03/2023 1 1 1,5 23/02/2023 6 1512 2329,08 22/03/2023 1 1 1,49 24/02/2023 3 700 1093,05 24/03/2023 1 1 1,51 27/02/2023 3 900 1359 27/03/2023 3 337 514,16 28/02/2023 1 10 14,75 28/03/2023 1 970 1503,5 01/03/2023 4 631 932,43 29/03/2023 1 1 1,52 02/03/2023 2 499 742,51 30/03/2023 2 518 782,54 03/03/2023 2 6 8,97 31/03/2023 1 4 6,12 07/03/2023 4 1161 1741,96 03/04/2023 1 1 1,53 08/03/2023 2 793 1205,6 05/04/2023 1 1 1,54 09/03/2023 1 15 22,35 06/04/2023 1 1 1,55 10/03/2023 1 1 1,5 11/04/2023 4 1800 2970 13/03/2023 2 450 671,99 12/04/2023 2 766 1222,15 14/03/2023 1 1 1,51 13/04/2023 5 1502 2423,18 15/03/2023 3 601 874,52 14/04/2023 1 1 1,64 16/03/2023 1 1 1,5 17/04/2023 2 501 806,56 17/03/2023 1 1 1,5 18/04/2023 1 1 1,56 20/03/2023 2 14 20,48 19/04/2023 2 2 3,16 21/03/2023 2 2 2,97 20/04/2023 1 1 1,56 22/03/2023 2 91 132,89 21/04/2023 2 51 78,03 23/03/2023 1 76 113,62 25/04/2023 2 11 16,93 24/03/2023 2 91 133,81 27/04/2023 1 1 1,51





27/03/2023 2 211 314,41 28/04/2023 1 1 1,54 28/03/2023 1 250 380 02/05/2023 1 1 1,55 29/03/2023 1 1 1,52 03/05/2023 2 21 31,29 31/03/2023 1 30 45,9 04/05/2023 2 6 9,09 03/04/2023 4 910 1346,53 05/05/2023 1 1 1,52 04/04/2023 2 401 612,57 08/05/2023 1 1 1,49 05/04/2023 2 306 456,12 09/05/2023 2 343 500,78 06/04/2023 2 122 184,26 10/05/2023 2 315 463,02 11/04/2023 1 200 316 11/05/2023 1 1 1,43 12/04/2023 1 50 80,5 12/05/2023 1 1 1,45 13/04/2023 2 301 475,61 16/05/2023 1 1 1,41 14/04/2023 3 412 663,36 17/05/2023 3 1007 1425,21 17/04/2023 2 501 791,58 18/05/2023 1 1 1,41 18/04/2023 1 1 1,56 22/05/2023 1 500 700 19/04/2023 1 1 1,58 23/05/2023 1 600 840 20/04/2023 3 164 250,95 24/05/2023 1 1 1,41 21/04/2023 3 114 171,03 25/05/2023 1 38 54,34 24/04/2023 1 33 50,49 26/05/2023 1 1 1,35 25/04/2023 2 301 451,53 29/05/2023 1 1 1,4 26/04/2023 2 469 720,24 30/05/2023 2 9 12,87 27/04/2023 2 59 90,54 01/06/2023 2 473 676,34 28/04/2023 2 26 40,28 02/06/2023 1 1 1,44 02/05/2023 3 808 1218,95 05/06/2023 1 12 17,16 03/05/2023 2 431 629,3 06/06/2023 1 1 1,43 04/05/2023 1 1 1,49 08/06/2023 1 1 1,43 05/05/2023 3 502 747,98 12/06/2023 2 800 1126 08/05/2023 2 7 10,22 14/06/2023 1 800 1120 09/05/2023 1 1 1,46 15/06/2023 3 1049 1507,52 10/05/2023 1 1 1,45 19/06/2023 1 17 24,48 11/05/2023 2 501 706,41 20/06/2023 2 20 29 12/05/2023 1 1 1,45 21/06/2023 1 400 580 15/05/2023 2 501 711,37 23/06/2023 2 2 2,88 16/05/2023 1 1 1,41 26/06/2023 2 9 13,05 17/05/2023 1 245 328,3 28/06/2023 1 1 1,45 18/05/2023 2 2 2,82 19/05/2023 2 210 298,45 23/05/2023 1 8 11,28 24/05/2023 2 35 49,35 26/05/2023 3 514 690,25 29/05/2023 1 1 1,4





30/05/2023 2 65 89,11 31/05/2023 2 81 114,3 01/06/2023 3 311 435,12 02/06/2023 2 39 54,64 05/06/2023 2 110 154 06/06/2023 1 1 1,43 07/06/2023 2 12 16,98 09/06/2023 2 112 159,6 13/06/2023 2 310 434,31 15/06/2023 2 79 112,1 16/06/2023 1 60 85,8 19/06/2023 1 5 7,15 20/06/2023 2 41 59,45 21/06/2023 3 12 17,47 22/06/2023 2 168 240,54 23/06/2023 1 1 1,43 26/06/2023 2 69 97,33 27/06/2023 3 236 335,17 28/06/2023 2 10 14,23 29/06/2023 2 325 462,12 30/06/2023 2 296 420,38

À PROPOS DE ADUX

Pionnier du secteur, ADUX est un spécialiste européen de la publicité digitale et de l’expérience utilisateur.

Présente dans 6 pays européens, la société ADUX a réalisé un chiffre d’affaires de 23,6 millions d’euros en 2022.

La société est cotée à Paris (Euronext - compartiment C) et Amsterdam (Euronext).



Code ISIN : FR 0012821890 / LEI : 969500IIE66C3CFB1K57 / Mnémo : ADUX

Plus d’informations sur : www.adux.com

Suivez-nous sur Twitter : @ADUX_France

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/adux_fr

