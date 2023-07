Don record de Brandt : la plus importante contribution à l'INCA en Saskatchewan.

English French

REGINA, Saskatchewan, 07 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le groupe d'entreprises Brandt a choisi le match des Roughriders de la Saskatchewan de jeudi soir pour annoncer un don sans précédent de 2 millions de dollars à la succursale de la Saskatchewan de l'Institut national canadien pour les aveugles (INCA). La présentation a eu lieu au cours du premier quart-temps. Shaun Semple, PDG de Brandt, et Gavin Semple, président du conseil d'administration, ont remis le chèque de 2 millions de dollars à Christall Beaudry, vice-président de l'INCA pour l'Ouest du Canada, aux côtés de John M. Rafferty, président-directeur général de l'INCA, dans le tunnel des joueurs.



« Le travail d'INCA change la donne pour des milliers de Canadiens dont la vie a été affectée par la cécité », déclare Shaun Semple, chef de la direction de Brandt. « Brandt est fière d'offrir un soutien concret à des programmes communautaires essentiels par l'entremise d'INCA et de ses nombreuses initiatives. »

Brandt soutient depuis longtemps des initiatives clés d'INCA, notamment son programme de chiens-guides, et ce don servira à étendre les activités de l'organisme dans toute la Saskatchewan. Il donnera également le coup d'envoi à l'initiative nationale des carrefours mobiles, qui permettra aux Canadiens aveugles et malvoyants de bénéficier d'une gamme variée de programmes, tels que des formations technologiques, des ateliers sur les compétences professionnelles et des activités récréatives comme le yoga adapté, quel que soit leur lieu de résidence.

« Brandt joue un rôle important depuis de nombreuses années dans le travail d'INCA », déclare Christall Beaudry, vice-président de l'Ouest du Canada à INCA. « Un don de cette ampleur augmentera considérablement notre capacité à offrir des services importants en Saskatchewan et dans l'ensemble du pays. »

Le don à INCA s'inscrit dans le cadre du programme philanthropique Milliard de mercis! (MDM) de Brandt. Au cours de la dernière décennie, le programme MDM a distribué plus de 24 millions de dollars à des initiatives de secours en cas de catastrophe et de développement communautaire dans plus de 250 communautés à travers le Canada.

Le match de jeudi soir entre les Riders et les Elks était particulièrement important pour Brandt, le commanditaire du match, car près de 3 500 employés de l'entreprise étaient présents. Parmi eux, plus de 3 000 employés de l'extérieur de la ville et leurs familles provenant des opérations de Brandt en Australie, en Nouvelle-Zélande et d'un bout à l'autre du Canada. Le groupe se trouve actuellement à Regina pour une conférence sur le leadership de l'entreprise.

À propos du groupe d'entreprises Brandt

Le Groupe d'entreprises Brandt, dont le siège social est situé à Regina, Saskatchewan, Canada, est une entreprise privée de fabrication et de distribution qui dessert un public international croissant dans des secteurs tels que l'agriculture, la construction, la foresterie, le rail, les mines, l'acier, le transport, la manutention et l'énergie. L’entreprise compte plus de 6000 employés et plus de 180 sites au Canada, aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Brandt est l'une des plus grandes entreprises privées du Canada et fait partie du groupe d'élite des membres du Club Platine des sociétés les mieux gérées du Canada.

À propos d'INCA

INCA est un organisme à but non lucratif dont la mission est de changer ce que c'est que d'être aveugle aujourd'hui. L'organisme offre des programmes novateurs et des services de représentation efficaces qui permettent aux Canadiens atteints de cécité de réaliser leurs rêves tout en éliminant les obstacles à l'inclusion. Son travail en tant que fondation pour les aveugles est alimenté par un réseau de bénévoles, de donateurs et de partenaires dans les communautés à travers le Canada. Pour en savoir plus ou vous impliquer, visitez le site cnib.ca.

