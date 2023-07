Financière Canoe annonce une modification de cote de risque

English French

CALGARY, Alberta, 07 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canoe Financial LP (« Financière Canoe ») annonce une modification à la cote de risque du Fonds défensif mondial équilibré Canoe (le « Fonds »), à compter d'aujourd'hui. Cette modification est conforme à la méthodologie de classification du risque d’investissement du Règlement national 81-102 sur les fonds d’investissement. Elle figurera dans le prospectus simplifié et l’aperçu du fonds, qui seront déposés auprès des organismes de réglementation canadiens, dans le cadre de la revue annuelle du prospectus simplifié du fonds 2023. Aucune modification n’a été apportée aux objectifs ni aux stratégies de placement du fonds.



Nom du fonds Ancienne

cote de risque Nouvelle

cote de risque Fonds défensif mondial équilibré Canoe Faible Risque faible à moyen

À propos de Canoe Financial

Canoe Financial est l’une des sociétés de fonds communs de placement connaissant la croissance la plus rapide au Canada qui gère des actifs d’une valeur supérieure à 13,0 milliards de dollars parmi une gamme diversifiée de fonds communs de placement primés et de produits de capital-investissement du secteur de l’énergie. Fondée en 2008, Canoe Financial LP est une société de gestion de placements appartenant à ses employés et spécialisée dans l’établissement d’un patrimoine financier pour les Canadiens. À partir de son siège social de Calgary, Canoe a étendu ses opérations à l’ensemble du Canada, comptant des bureaux à Toronto et à Montréal.

