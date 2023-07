Rogers Sugar annonce la publication de de son rapport sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance pour 2022

English French

MONTRÉAL et VANCOUVER, Colombie-Britannique, 07 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Sugar inc. (la « Société » ou « Rogers Sugar ») (TSX : RSI) est heureuse d’annoncer qu'elle a publié son rapport sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) pour 2022. Ce rapport souligne les efforts de la Société en matière de développement durable dans des domaines tels que la consommation d'énergie, la santé et la sécurité des employés ainsi que le renouvellement et la diversité du conseil d'administration. Il aborde également plusieurs sujets importants, notamment l'emballage et l'approvisionnement en matières premières.



Le rapport ESG peut être consulté sur le site Web de Rogers Sugar, au www.lanticrogers.com.

À propos de Rogers Sugar Inc.

Rogers Sugar Inc. a été constituée en société sous le régime des lois du Canada. Elle détient la totalité des actions ordinaires de Lantic, et ses bureaux administratifs sont situés à Montréal, au Québec. Lantic exploite des raffineries de sucre de canne à Montréal, au Québec, et à Vancouver, en Colombie-Britannique, ainsi qu’une usine de transformation du sucre de betterave à Taber, en Alberta, seule usine de transformation de la betterave au Canada. Elle exploite aussi un centre de distribution à Toronto, en Ontario. Les produits du sucre de Lantic sont commercialisés sous la marque de commerce « Lantic » dans l’Est du Canada et sous la marque de commerce « Rogers » dans l’Ouest canadien. Ils comprennent le sucre cristallisé, le sucre à glacer, les cubes de sucre, la cassonade dorée et la cassonade brune, le sucre liquide ainsi que les sirops de spécialité. Lantic est propriétaire de la totalité des actions ordinaires de TMTC, et son siège social est situé à Montréal, au Québec. TMTC exploite des usines d’embouteillage de sirop d’érable à Granby, Dégelis et à Saint-Honoré-de-Shenley, au Québec, ainsi qu’à Websterville, au Vermont. Les produits de TMTC sont vendus sous diverses marques privées de détaillants dans plus de 50 pays, et sous diverses autres marques.

