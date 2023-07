CryoMass présente une mise à jour

DENVER, 09 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- CryoMass Technologies Inc. (la «Société» ou «CryoMass») (OTCQB:CRYM ), chef de file dans la fourniture de solutions innovantes de perfectionnement botanique, a le plaisir d'annoncer la transition réussie de son unité bêta de séparation Trichome, également connue sous le nom de « CryoSift Separator™ » à la phase commerciale.



Depuis l'acquisition de la propriété intellectuelle de CryoCann USA Corp, CryoMass a réalisé des progrès remarquables dans l'avancée et la protection de sa technologie exclusive. Six années de recherche et développement intensifs avaient déjà été consacrés à la technologie avant l'acquisition des actifs de CryoCann, sans néanmoins être validée à l'échelle industrielle. Avec la conception et la mise au point réussie d'un système bêta à l'échelle industrielle, et des tests rigoureux à travers plusieurs phases, CryoMass a franchi une étape majeure. Ce parcours complet, de la conception industrielle initiale à l'achèvement et à l'essai du premier prototype, a posé des bases solides pour l'engagement de CryoMass dans la phase commerciale. Cette réalisation marque un grand pas en avant pour la Société.

Pour visionner la vidéo accompagnant le CryoSift Separator™, veuillez consulter :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b77a3cfd-d9cf-44d2-9d47-cff18e286afc/fr

Les essais bêta et la validation

Suite à l'achèvement de la mie au point de l'unité bêta du CryoSift Separator™, et conformément à un contrat de licence multi-États, (le « Contrat RedTape »), précédemment annoncé, CryoMass a, dans un premier temps, installé l'unité au centre de traitement de RedTape Core Partners LLC (« RedTape »), de Coastal Refinement Solutions sous licence (« Coastal »), en Californie, à la mi-décembre. CryoMass, en collaboration avec l'équipe d'extraction de Coastal, a mené des essais sur l'unité bêta et identifié des domaines d'optimisation pour en améliorer la performance. Après avoir effectué les modifications nécessaires, une deuxième série d'essais de biomasse a commencé.

Au cours de cette deuxième série d'essais, nous nous sommes concentrés sur l'évaluation de la fiabilité, de la performance et de la sécurité du système, nous avons établi des procédures de nettoyage et de maintenance optimales et déterminé la conception finale de la première série de CryoSift Separator™. Nous avons également recueilli des données d'efficacité et commencé à établir des procédures normalisées d'exploitation (PNE) pour le traitement de CryoSift (trichomes séparés selon la méthode propriétaire de la Société) soit dans un système d'extraction à base d'hydrocarbures ou soit pour la production d'extraits sans solvant. Tout au long de cette phase, l'équipe de CryoMass a surveillé de près les points de contrainte et effectué la maintenance et les ajustements nécessaires pendant les périodes d'indisponibilité.

Pour CryoMass, démontrer que notre système et notre procédé peuvent produire des extraits à base de solvant ou sans solvant plus rapidement et à un coût moindre que les méthodes traditionnelles à des normes de qualité égales ou meilleures constitue une étape importante de la phase de validation de principe. Par exemple, nos observations initiales montrent que les extraits à base d'hydrocarbures de CryoSift possède une quantité plus élevée de terpènes et des arômes plus définis que les extraits fabriqués à partir de biomasse florale entière.

Pour visionner la vidéo de CryoSift déchargée du système CryoMass, veuillez vous rendre sur les pages Web suivantes :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3cea7716-46ed-4038-8133-8eecd68e6c4f/fr





Extrait de résine vivante à base d'hydrocarbures (solvant) de CryoSift.





Extrait de rosin vivant (sans solvants) de CryoSift.

Des essais bêta approfondis sont essentiels pour le développement et la compréhension de toute nouvelle technologie afin de garantir la production d'un produit robuste et commercialement viable. La Société a donné la priorité à une approche complète et responsable afin d'établir une fondation solide pour les déploiements futurs du système. La conception finale du premier système de production en série a été réalisée grâce à une collaboration avec le fabricant, et la Société est maintenant dans la phase finale de l'analyse des coûts de mise au point.

Phase de génération de revenus et d'expansion du marché

Le contrat RedTape stipulait que le calendrier de paiement des acomptes commencerait dès que l'unité CryoMass Beta serait prête pour la phase commerciale. Avec cette phase en cours, CryoMass prévoit de recevoir les paiements planifiés de RedTape au cours des 12 prochains mois. En outre, nous prévoyons un calendrier de déploiement des futurs systèmes, conformément au contrat.

CryoMass a planifié avec diligence la fabrication et le déploiement d'unités supplémentaires dans d'autres marchés clés au-delà du contrat avec RedTape. La Société est engagée dans des discussions avancées avec plusieurs sociétés dans trois États en dehors de la Californie, chacune représentant un potentiel de revenu significatif. L'accent est mis sur le renforcement des relations avec des entreprises établies qui possèdent des empreintes de culture et de traitement importantes, dans le but de comprendre leurs besoins spécifiques et les domaines dans lesquels CryoMass peut apporter une valeur ajoutée à leurs opérations.

Parallèlement, CryoMass, en collaboration avec son partenaire opérationnel, Coastal, a lancé des manifestations visant à présenter le système bêta à des acteurs de l'industrie venus de diverses régions des États-Unis. Le 14 juin 2023, notre chef de la direction Christian Noël s'est rendu à Monterey, en Californie, pour participer à la direction de l'un de ces événements qui a réuni des cultivateurs et des transformateurs de Californie et d'autres États pour leur montrer le système en action.

Pour visionner le CryoSift Separator™ lors de la présentation du 14 juin 2023, voir la vidéo de l'événement, veuillez consulter :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4f911cdb-fb19-44e8-b637-ce64b2884d6e/fr





Les participants du 14 juin 2023, présentent l'événement.





Priyesh Sharma, directeur principal de CryoMass pour l'ingénierie et la R&D, a organisé une session de formation.

Pour les cultivateurs basés en Californie, Coastal, partenaire d'exploitation de CryoMass, a fait un grand pas en avant pour initier le traitement des cycles de biomasse par lots payants. Cette première étape cruciale sert à présenter les résultats et les avantages exceptionnels de notre technologie de pointe. De cette manière, nous visons à établir des relations solides et à long terme avec les cultivateurs et à ouvrir la voie à de futurs accords contractuels de traitement impliquant de plus grandes quantités de biomasse qui devraient être récoltées à l'automne.

À l'approche de la saison des récoltes d'automne en Californie, de nombreux agriculteurs sont accablés par d'importantes quantités de biomasse congelée par rapport à la récolte de l'année précédente. Cet excédent de biomasse reste invendu, et occupe un espace de congélation limité et coûteux. CryoMass est la solution idéale pour réduire le volume de cette biomasse avant l'arrivée de la prochaine récolte. En collaborant dès maintenant avec un groupe ciblé de cultivateurs qualifiés, CryoMass pose stratégiquement les bases d'une coopération harmonieuse pour la prochaine récolte d'automne.

Grâce à notre processus innovant de réduction de la biomasse, CryoMass permet aux cultivateurs de gérer leur biomasse récoltée avec une efficacité sans précédent. En rationalisant les processus, nous réduisons de nombreux niveaux de coûts, incluant la main-d'œuvre, le stockage frigorifique et les frais de transport. Par conséquent, les cultivateurs connaissent une augmentation de la valeur de leur biomasse, qui se transforme en un produit plus raffiné, ce qui amplifie son potentiel de monétisation et réduit l'impact environnemental.

Bien que la phase d'essais et d'optimisation ait pris plus de temps que prévu, CryoMass est désormais prête à entrer dans la phase de génération de revenus avec son unité bêta en Californie. La Société prévoit de déployer au moins deux unités supplémentaires avant la fin de l'année, afin de répondre au vif intérêt des cultivateurs et des transformateurs de cannabis et de chanvre désireux d'intégrer cette technologie révolutionnaire dans leurs opérations.

L'action commune de CryoMass Technologies Inc. est commercialisée sur le marché OTC QX sous le symbole CRYM. Pour tout complément d'information, veuillez contacter la Société par courriel à l'adresse investors@cryomass.com ou par téléphone au 303 222-8092.

À propos de CryoMass

CryoMass Technologies Inc. conçoit, fabrique et autorise des équipements mobiles sur le terrain pour la manipulation du cannabis récolté, du chanvre et d'autres matériaux végétaux de grande valeur. La Société possède une technologie brevetée qui utilise de l'azote liquide pour séparer, collecter et protéger complètement les composés de grande valeur de la plante récoltée. S'appuyant sur cette technologie, la Société a conçu et construit sa première unité de séparation de trichomes. La méthode brevetée de séparation des trichomes à l'azote liquide de CryoMass est optimisée pour la capture rapide de trichomes de cannabis et de chanvre entièrement intacts, ainsi que de terpènes. Le système permet aux processeurs de fonctionner plus efficacement en réduisant le nombre d'étapes des processus avant et après l'extraction, entraînant d'importantes économies de coûts. Le processus produit une pureté supérieure qui capture la quasi-totalité des composés actifs présents dans la biomasse au moment de la récolte. Le CryoSift résultant (séparation des trichomes par la méthode exclusive) peut être entreposé pendant des périodes prolongées ou transformé en produits de consommation. La Société estime que l'efficacité du système déclenchera des changements à l'échelle de l'industrie dans la manipulation et la transformation du cannabis et du chanvre récoltés. Il explore également l'application de la technologie sous-jacente à un large éventail d'industries qui gèrent des matériaux de haute valeur qui pourraient bénéficier de méthodes de capture de précision.

Le présent communiqué de presse n'est ni une offre de titres, ni une sollicitation d'achat, de souscription ou de vente de titres aux États-Unis d'Amérique ou dans toute autre juridiction dans laquelle il serait illégal de le faire.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse peut contenir des énoncés prospectifs au sens du Private Securities Litigation Reform Act des États-Unis de 1995 qui impliquent des risques connus et inconnus, incertitudes et autres facteurs, y compris les facteurs de risque identifiés dans les documents SEC de la Société, et qui peuvent entraîner les résultats réels, la performance ou les réalisations de la Société à différer sensiblement de tout résultat futur, performances ou réalisations exprimées ou sous-entendus par les énoncés prospectifs. Les risques et incertitudes incluent, sans limitation, les changements dans l'environnement réglementaire affectant la vente et l'utilisation de cannabis ou de chanvre et d'autres produits, les potentiels secteurs d'activité que la Société envisagera de créer à un moment donné, la demande pour les produits de la Société, le financement interne et la situation financière de la Société, le déploiement du produit, la concurrence, notre dépendance vis-à-vis de nos partenaires commerciaux, les variations des marchés mondiaux des matières premières et d'autres questions commerciales impliquant la Société, ses produits et les marchés dans lesquels la Société opère ou cherche à pénétrer, ainsi que les conditions économiques générales. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse ne sont faites qu'à la date du présent document et, à moins que les lois applicables ne l'exigent, la Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

Mise en garde concernant les opérations de Cannabis aux États-Unis

Les investisseurs devraient noter qu'il existe des restrictions et des réglementations juridiques importantes qui régissent l'industrie du cannabis aux États-Unis. La Marijuana, telle que définie dans la loi sur les Substances contrôlées des États-Unis, demeure une drogue inscrite à l'annexe I de la loi pertinente, ce qui, en vertu de la législation fédérale des États-Unis, en rend illégale la culture, la distribution ou la détention, entre autres. Les transactions financières portant sur des produits générés par des activités commerciales liées au cannabis aux États-Unis ou destinées à les promouvoir peuvent être à la base de poursuites en vertu de la législation fédérale applicable en matière de blanchiment d'argent aux États-Unis. Veuillez examiner attentivement les documents déposés par la Société concernant le facteur de risque associé.

