Les clients d'Amazon EU pourront saisir d'énormes occasions sur les moniteurs d'INNOCN lors du Prime Day 2023

SHENZHEN, Chine, 09 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Shenzhen Century Joint Innovation Technology Company Ltd. (INNOCN) se trouve au premier plan de l'intégration de la technologie de la nouvelle ère dans les écrans de bureaux à domicile et de voyage. Grâce à son approche innovante, INNOCN continue de concrétiser son ambition consistant à améliorer la productivité et la créativité des clients Amazon de toute l'Union européenne (UE, ou EU dans les pays anglophones) à la recherche de moniteurs pour leur travail ou se divertir.



INNOCN lance régulièrement des moniteurs abordables faisant un excellent travail en tant que compagnons d'ordinateur portable, écrans autonomes pour PC de bureau et partenaires de MacBook. Cette année, les clients d'Amazon EU en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne et aux Pays-Bas auront la possibilité de bénéficier de remises exclusives pendant le Prime Day. À compter du 11 juillet, INNOCN participera à la féérie du Prime Day en proposant des moniteurs riches en fonctionnalités à des prix réduits pour les membres Prime d'Amazon EU.

Pendant le Prime Day, INNOCN proposera une large gamme de moniteurs remarquables aux clients d'Amazon EU. Celle-ci comprendra le moniteur ultra-portatif 13A1F ( DE , FR ), ainsi que l'impressionnante sélection de moniteurs de gaming ultra-larges et mini-LED comme le 27C1U-D ( DE , FR ), le 27G1G ( DE , FR ), le 39G1R( DE , FR ), le 40C1R ( DE , FR ), le 44C1G ( DE , FR ), le 27G1S ( DE , FR ), le 27G1H ( DE , FR ) et le 48Q1V. Chacun de ces moniteurs présentera un prix exclusif spécialement adapté aux clients d'Allemagne, de France, d'Italie, d'Espagne et des Pays-Bas ( DE , FR , IT , ES , NL ).

Les moniteurs d'INNOCN comptent un nombre abondant de fonctions stupéfiantes répondant aux besoins de chaque consommateur. Ces moniteurs excellent en matière de connectivité avec les appareils dotés d'options USB-C, HDMI et DisplayPort. Les hommes d'affaires, étudiants et gamers, tout comme les photographes, apprécieront la clarté d'image et la qualité offertes par les moniteurs d'INNOCN. Présentant une haute résolution, d'excellentes caractéristiques en termes de couleurs, des temps de réponse rapides et des taux de rafraîchissement conformes aux standards de l'industrie, ces moniteurs offrent une expérience visuelle de premier plan.

Ne manquez pas les meilleures offres de moniteurs proposées lors du Prime Day. Agissez maintenant afin de profiter des offres exclusives d'INNOCN.

