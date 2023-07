Correction: Ydelsesrækker (CK94)

THIS REALEASE IS INCORRECT, A NEW ONE WILL BE ISSUED DURING THE WEEK.





I medfør af kapitalmarkedsloven § 24, oplyser DLR Kredit A/S hermed om ydelsesrækker (CK94) pr. 06 juli 2023.

Oplysningerne fremgår af vedhæftede fil.

Denne meddelelse er offentliggjort med henblik på opfyldelse af transparensdirektivets krav om offentliggørelse. Oplysningerne vil endvidere på sædvanlig måde blive formidlet via Nasdaq Copenhagen.

Spørgsmål kan rettes til: Head of Rating & IR Jakob Kongsgaard Olsson, tlf. 33 42 07 06.

DLR Kredit A/S

Vedhæftet fil