SELSKABSMEDDELELSE

A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Den 5. maj 2021 annoncerede A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 32 mia. (ca. USD 5 mia.), der vil blive opkøbt over en periode på op til to år. Den 12. august 2022 offentliggjorde Selskabet en forøgelse af det nuværende aktietilbagekøbsprogram fra DKK 32 mia. (ca. USD 5 mia.) til DKK 39,3 mia. (ca. USD 6 mia.).

Som annonceret den 4. maj 2023, vil Selskabet i fjerde fase af programmet, der løber fra 8. maj 2023 til 2. november 2023, købe egne A-aktier og B-aktier for et beløb op til DKK 11 mia. Fjerde fase af tilbagekøbsprogrammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”).

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra 3. juli mandag til 7. juni fredag foretaget følgende transaktioner:

Antal

A aktier Gennemsnitlig

købspris A aktier, DKK Transaktionsværdi,

A aktier, DKK I alt, seneste meddelelse (marked og A.P. Møller Holding A/S) 391.454 6.141.142.610 3 juli 2023 740 12.046.3649 8.914.310 4 juli 2023 720 12.533.9167 9.024.420 5 juli 2023 720 12.426.5833 8.947.140 6 juli 2023 730 12.212.3836 8.915.040 7 juli 2023 710 12.212.6479 8.670.980 Total 3. -7. juli 2023 3.620 44.471.890 Køb fra A. P. Møller Holding A/S* 3.840 12.285.0852 47.174.727 Total i fjerde fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og A.P. Møller Holding A/S) 59.296 706.023.988 Total under aktietilbagekøbs-

programmet (marked og A.P. Møller Holding A/S) 398.914 6.232.789.227 Antal

B aktier Gennemsnitlig

købspris B aktier, DKK Transaktionsværdi,

B aktier, DKK I alt, seneste meddelelse (marked, A.P. Møller Holding A/S og Familiefonden) 1.643.963 26.947.800.479 3 juli 2023 2.954 12.175.0135 35.964.990 4 juli 2023 2.875 12.691.8504 36.489.070 5 juli 2023 2.875 12.595.9374 36.213.320 6 juli 2023 2.913 12.363.4930 36.014.855 7 juli 2023 2.834 12.263.0752 34.753.555 Total 3. -7. juli 2023 14.451 179.435.790 Køb fra A. P. Møller Holding A/S* 11.585 12.416.8533 143.849.246 Købt fra Familiefonden* 3.650 12.416.8183 45.321.387 Total i fjerde fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked, A.P. Møller Holding A/S og Familiefonden) 235.956 2.844.464.902 Total under aktietilbagekøbs-

programmet (marked, A.P. Møller Holding A/S og Familiefonden) 1.673.649 27.316.406.901



*) I henhold til separate aftaler deltager A.P. Møller Holding A/S og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond (Familiefonden) på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.

Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 139.692 A-aktier og 615.071 B-aktier som egne aktier, svarende til 4,30% af aktiekapitalen.

Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.

København, 10. juli 2023

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Stefan Gruber, tlf. +45 5357 1650

Head of Media Relations, Jesper Løv, tlf. +45 6114 1521

