Ambiq 以全新超低功耗处理器推动远程医疗监测行业发展

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新闻要点：



新型 Apollo4 Lite 和 Blue Lite SoC 提供丰富的功能，优化的内存，强大的图形性能以及 secureSPOT ® ，以便在轻量化解决方案中提供可靠安全性

，以便在轻量化解决方案中提供可靠安全性 设备适用于数字健康应用，例如数字听筒、病患监测、持续性血糖和血压监测

Apollo4 Blue Lite 提供蓝牙®低功耗安全连接，用于与手持设备，主机设备和云端通信



得克萨斯州奥斯汀, July 10, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 超低功耗半导体产品和解决方案领域的技术领导者 Ambiq®向其不断扩大的 IoT 端点设备 SoC 产品组合，特别是医疗保健部门的远程监控产品，引入了 Apollo4 Lite 和 Apollo4 Blue Lite SoC。该公告发布于 Ambiq 推出其 Heart Kit™ 后，Heart Kit 是一种利用多头神经网络 (MH-NN) 启用各种实时心率监测应用的优化开源 AI 模型。

Apollo4 Lite 和 Blue Lite 产品线是基于 Ambiq 专有的亚阈值功率优化技术 (Subthreshold Power-Optimized Technology, SPOT®) 平台建造的最新一代系统处理器解决方案，实现新功能同时降低设备的整体系统功耗以延长其电池使用时间。两款 SoC 内嵌有超低功耗的 Cortex-M4 核心，最高运行频率可达 192MHz，同时还具备 turboSPOT、音频子系统、GPU，以及充足的 MRAM 和 SRAM。同时与 Ambiq 的 Apollo4 Plus 和 Blue Plus¹ 针脚兼容，为开发者提供最大的创新灵活性。

“现今的病人可以使用各种设备监视自己的健康，而医护服务提供者需要更多数据分析来进行全面治疗，”Ambiq 技术解决方案副总裁 David Priscak 说道。“凭借出色的图形显示和长电池使用时间，先进的健康追踪现在由于我们的 Apollo4 SoC 系列的新成员加入而变得普及且易于购买。”

“全球远程病患市场 2022 年的收入估计为 536 亿美元，预计到 2027 年将达到 1752 亿美元，从 2022 年到 2027 年的复合年均增长率为 26.7%” MarketsandMarkets Research Pvt. Ltd 的主要健康分析师 Anu Dhiman 女士 说。“影响市场增长的主要因素包括远程病患监测对减轻医疗资源负担的好处，远程健康和远程病患监测服务的监测好处，电信的进步，以及老龄化人口的增加和扩大医疗保健照护的需求。”

Apollo4 Lite 和 Apollo4 Blue Lite 的设计目标是在小型设备上提供长电池使用时间、高安全性和强图形处理能力，以上优势对于这两款设备的持续采用至关重要。两款设备现已投入批量生产，针对数字健康产品、智能手表、健身手环、动物追踪器、语音启动的遥控器、工业维护和智能家居 IoT 设备。欲了解更多产品信息，请访问 www.ambiq.com/apollo4-lite 和 www.ambiq.com/apollo4-blue-lite 。

¹ – Apollo4 Lite 与 Apollo4 Plus (AMAP42KP-KBR) 针脚兼容；Apollo4 Blue Lite 与 Apollo4 Blue Plus (AMA4B2KP-KXR) 针脚兼容。

关于 Ambiq

Ambiq 的使命是开发最低功耗的半导体解决方案，以实现智能设备的普及，开发最低功耗的半导体解决方案，推动更节能、可持续和数据驱动的世界。Ambiq 帮助全球领先的制造商开发出能在单次充电下使用几周（而非几天）的产品，同时在小巧机身中提供最强的功能集。Ambiq 的目标是利用 Ambiq 的先进的超低功耗系统单晶片 (SoC) 解决方案，将人工智能 (AI) 带到移动和便携设备中前所未有之领域。截至 2023 年 3 月，Ambiq 出货量已超过 2 亿台。欲了解更多信息，请访问 www.ambiq.com 。

联系人

Charlene Wan

品牌、市场和投资者关系副总裁 cwan@ambiq.com

+1.512.879.2850

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