2 projets de Boralex retenus lors du dernier appel d’offres éolien terrestre en France

English French

PARIS, 10 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX : BLX) annonce que deux de ses projets éoliens totalisant 39,7 MW ont été retenus dans le cadre du dernier appel d’offres éolien terrestre, mené par le ministère de la Transition écologique et solidaire en France.



« À l’heure où l’électrification de nos usages ne peut se faire sans un déploiement massif des énergies renouvelables, le résultat de cet appel d’offres est un signal positif fort envoyé à la filière. Nous avons su répondre à l’exigence de qualité souhaité par le gouvernement. Quelques jours après l’annonce de la mise en service de notre parc éolien de Préveranges, nous nous réjouissons de savoir que deux nouveaux projets éoliens de Boralex vont, à très court terme, contribuer aux ambitions 2030 de décarbonation de la France. La décennie en cours appartient aux énergies renouvelables terrestres compétitives, matures et déployables rapidement que sont le solaire et l’éolien terrestre et Boralex y contribuera significativement », a déclaré Nicolas Wolff, premier vice-président et directeur général Europe chez Boralex.

Les projets de Boralex retenus pour cet appel d’offres ont reçu les autorisations administratives et permettront à Boralex de bénéficier d’un contrat de complément de rémunération sur une durée de 20 ans à compter de leur mise en service commerciale respective.

Boralex possède un portefeuille de plus de 1,9 GW de projets éoliens et solaires en France à divers stades de développement. Elle possède actuellement plus de 1,2 GW d’actifs éoliens et solaires en exploitation en France et plus de 3 GW à travers le monde. La concrétisation de ces projets contribuera à la croissance visée de Boralex sur le marché français, conformément à son Plan stratégique.

À propos de Boralex

Chez Boralex, nous fournissons de l'énergie renouvelable et abordable pour tous, depuis plus de 30 ans. Un des leaders sur le marché canadien et premier producteur indépendant de l'éolien terrestre de France, nous sommes également présents aux États-Unis et au Royaume-Uni. Au cours des cinq dernières années, notre puissance installée a plus que doublé et elle s’établit aujourd’hui à plus de 3 GW. Nous développons un portefeuille de projets de plus de 6 GW dans l'éolien, le solaire et le stockage, guidés par nos valeurs et notre démarche de responsabilité sociétale d’entreprise (RSE). Boralex, par une croissance profitable et durable, participe activement à la lutte contre le réchauffement climatique. Grâce à notre audace, notre discipline, notre expertise et notre diversité, nous demeurons une référence de notre industrie. Les actions de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole BLX.

Pour de plus amples renseignements, visitez boralex.com ou sedar.com. Suivez-nous sur Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram.

Renseignements

MÉDIAS RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS Camille Laventure

Conseillère, affaires publiques et communications externes



Boralex inc.



438 883-8580

camille.laventure@boralex.com Stéphane Milot

Vice-président, relations avec les investisseurs



Boralex inc.



514 213-1045

stephane.milot@boralex.com MÉDIAS – FRANCE (AGENCE) Virginie Raison

Consultante RP



Oxygen



06 65 27 33 52

virginie@oxygen-rp.com Lisa Dubreuil

Consultante RP



Oxygen



06 65 95 96 25

lisa.d@oxygen-rp.com

Source : Boralex inc.