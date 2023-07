Les travailleurs aux premiers ministres : Agissez maintenant pour réparer les soins de santé, créer des emplois durables et rendre la vie plus abordable

English French

WINNIPEG, Manitoba, 10 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La présidente du Congrès du travail du Canada, Bea Bruske, a écrit aux premiers ministres du Canada pour leur exposer les priorités des travailleuses et travailleurs dans le cadre des réunions du Conseil de la fédération la semaine prochaine.



« Les travailleuses et travailleurs et les familles s’attendent à ce que les premiers ministres du Canada prennent des mesures pour régler la crise des soins de santé et aider les familles aux prises avec la hausse continue des prix, de même que collaborent avec les travailleurs pour créer des emplois syndiqués durables dans une économie à faibles émissions de carbone », déclare madame Bruske. « Nous attendons des premiers ministres qu’ils placent les travailleuses et travailleurs et les familles au centre du Conseil de la fédération tenu la semaine prochaine. »

Madame Bruske rappelle que les gens sont particulièrement frustrés par le manque de progrès dans le dossier de la santé malgré l’accord de financement en matière de santé conclu en février entre le premier ministre du Canada et ceux des provinces.

« Les patients font encore face cet été à de longs délais d’attente et les hôpitaux ont du mal à maintenir les salles d’urgence ouvertes tandis que le personnel de la santé doit travailler un nombre insoutenable d’heures dans des conditions de travail inacceptables », avertit madame Bruske. « Les gouvernements doivent travailler de toute urgence avec les syndicats de la santé afin d’améliorer les conditions de travail ce qui permettra de recruter et maintenir en poste plus efficacement les travailleuses et travailleurs. »

En raison des feux de forêt et des avertissements quotidiens sur la qualité de l’air qui rappellent à tous l’urgence d’agir pour le climat, madame Bruske ajoute qu’il est essentiel que les gouvernements réunissent les travailleurs et l’industrie à la table si le Canada veut aller de l’avant avec sa stratégie industrielle sur l’énergie propre.

« Nous assistons à une transition mondiale vers une économie à faibles émissions de carbone. Les travailleurs, l’industrie et les gouvernements du Canada doivent travailler ensemble afin de veiller à ce que notre économie ne soit pas à la traîne alors que le monde évolue », explique madame Bruske. « Bâtir des collectivités prospères de demain commence en plaçant de bons emplois syndiqués durables au cœur de notre stratégie industrielle. »

Madame Bruske ajoute que de nombreuses familles ont toujours du mal à joindre les deux bouts et à boucler leur budget en raison du coût du logement, de la nourriture et des médicaments.

« Les gouvernements doivent collaborer afin de créer davantage de logements abordables, de mettre en place une assurance-médicaments financée par les fonds publics et administrée par le secteur public et d’apporter un soutien aux familles à faible revenu », conclut madame Bruske. « Cela pourrait grandement aider les familles à surmonter l’actuelle crise de l’abordabilité. »

La lettre ouverte de madame Bruske aux premiers ministres est jointe.

