Pörssitiedote, 10.7.2023 klo 16.00

Tornator laskee liikkeeseen uuden vihreän ja vakuudellisen 50 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan

​Tornator Oyj ("Tornator") on sopinut merkittävän kansainvälisen vakuutus- ja sijoitusyhtiön sekä metsäsijoittajan, Manulifen, kanssa uuden pitkäaikaisen joukkovelkakirjalainan. Joukkovelkakirjalaina on laskettu liikkeeseen huhtikuussa 2023 päivitetyn Tornatorin vihreän rahoituksen viitekehyksen (Green Finance Framework) mukaisesti. Lainan nimellisarvo on 50 miljoonaa euroa, kiinteä vuosikorko 5,188 % ja se erääntyy vuonna 2035. Uuden joukkovelkakirjalainan vakuudeksi on annettu Tornatorin omistamia metsäkiinteistöjä, jotka muodostavat dynaamisen vakuuspoolin, joka on myös Tornatorin muiden vakuudellisten velkojen vakuutena.

Liikkeeseenlaskusta saadut nettovarat käytetään Tornatorin uuden vihreän rahoituksen viitekehyksen (Green Finance Framework) mukaisesti, ensisijaisesti kaksoissertifioidun (FSC® ja PEFC) metsäomaisuuden hankintaan.

”Tämä uusi 12-vuotinen järjestely on erinomainen lisä Tornatorin velkasalkkuun. Erittäin pitkä maturiteetti, vihreä leima ja kestävän metsätalouden arvostus ovat olleet Tornatorin ja Manulifen yhteisiä intressejä ja näin ollen on ollut ilo tehdä yhteistyötä maailman johtaviin metsäsijoittajiin lukeutuvan Manulifen kanssa”, sanoo Tornatorin talousjohtaja Antti Siirtola.

Manulifen Ken Cha, Head of European Corporate Finance, kertoo, että "Manulife on erittäin iloinen saatuaan työskennellä tiiviissä yhteistyössä Tornatorin johdon ja Danske Bankin tiimin kanssa tässä vihreän rahoituksen projektissa, jossa olemme tarjonneet Tornatorille pitkäaikaista rahoitusta. Olemme olleet vaikuttuneita Tornatorin tavasta hoitaa metsäomaisuuttaan pitkän aikavälin tavoitteiden mukaisesti, mikä sopii hyvin Manulifen sijoitusstrategiaan ja -filosofiaan”.

Danske Bank A/S toimi joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun pääjärjestäjänä. "Olemme erittäin tyytyväisiä, että olemme saattaneet yhteen Tornatorin ja Manulifen sekä mahdollistaneet prosessin, joka johti molempien osapuolten tavoitteiden täyttymiseen: pitkäaikaisella rahoituksella edistetään kestävää metsätaloutta ja metsänhoitoa", kommentoi Danske Bankin Jenni Tuomaala, Head of DCM Origination Finland

Lisätiedot:

Talous- ja rahoitusjohtaja Antti Siirtola, puh. +358 40 773 0975

Lisenssikoodi: FSC-C123368

Tornator on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2022 noin 165 miljoona euroa ja taseen koko noin 3,2 miljardia euroa. Konserni työllistää suoraan noin 190 henkilöä. Kaikkiaan yhtiön metsät työllistävät suoraan omaa henkilökuntaa sekä yrittäjiä ja heidän työntekijöitään noin 1500 henkilötyövuoden verran. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästä.