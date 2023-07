Sogeclair: TRANSFERT EFFECTIF DES ACTIONS SOGECLAIR SUR LE MARCHE EURONEXT GROWTH PARIS LE 12 JUILLET 2023

Blagnac, France, le 10 juillet 2023-17h35,

Montréal Canada





TRANSFERT EFFECTIF DES ACTIONS SOGECLAIR

SUR LE MARCHE EURONEXT GROWTH PARIS LE 12 JUILLET 2023

SOGECLAIR annonce que le transfert de la cotation de ses actions du marché réglementé d’Euronext Paris (compartiment C) vers le système multilatéral de négociations Euronext Paris sera effectif le 12 juillet 2023.

La demande d’admission des actions SOGECLAIR sur le marché Euronext Growth Paris a été approuvé par le Comité des admissions d’Euronext le 6 juillet 2023.

Ce transfert dont le projet a été autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires de SOGECLAIR réunie le 11 mai 2023, va permettre à la Société d'être cotée sur un marché d’entreprises de croissance, à accompagner une tendance de marché qui est ouvert aux investisseurs professionnels et particuliers et à accéder à un marché avec 588 sociétés cotées au 31 décembre 2022 sur lequel la liquidité est supérieure (source Euronext). Le cadre réglementaire plus léger et souple lui permettra par ailleurs une meilleure agilité en cas d’opérations de marché avec notamment le maintien de l’éligibilité des titres au PEA-PME.

SOGECLAIR continuera de délivrer une information exacte, précise et sincère, en rendant publique toute information privilégiée concernant la société, conformément aux dispositions du règlement (UE) n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marchés (« MAR »).

Le document d’information élaboré dans le cadre de ce transfert est accessible sur le site internet de la Société (www. sogeclair.com) rubrique « Informations-règlementées ».

Le code ISIN d’identification des actions SOGECLAIR reste inchangé (FR0000065864) et le code mnémonique devient ALSOG.

SOGECLAIR est accompagné de TP ICAP Midcap, en tant que listing sponsor.

Calendrier définitif :

6 juillet 2023 Notification par Euronext de la décision d'admission des titres sur Euronext Growth Paris. 10 juillet 2023 Diffusion d’un avis Euronext annonçant la radiation des actions de SOGECLAIR sur Euronext Paris.

Diffusion d’un avis Euronext annonçant l’admission des actions de SOGECLAIR sur Euronext Growth Paris.

Mise en ligne du document d’information sur le site internet de SOGECLAIR et d’Euronext. 12 juillet 2023 Transfert effectif : radiation des actions d’Euronext Paris et admission sur Euronext Growth Paris.

Prochain communiqué : chiffre d’affaires du 1er semestre 2023, le 19 juillet 2023 après Bourse

A propos de SOGECLAIR

Fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre, SOGECLAIR apporte ses compétences en ingénierie et fabrication de haute qualité aux secteurs de pointe : aéronautique, aérospatial, automobile, ferroviaire et défense. Accompagnant ses clients et partenaires depuis la conception et la simulation jusqu’à la fin de vie du produit, à travers toute la chaîne de fabrication et la mise en service, les collaborateurs sont répartis dans le monde entier afin d’offrir un support de qualité et de proximité à tous ses clients.

SOGECLAIR est cotée sur Euronext Paris – Compartiment C – Indice Euronext® Family Business -Code ISIN : FR0000065864 (Reuters SCLR.PA – Bloomberg SOG.FP)

Contacts : Philippe ROBARDEY, Président du Conseil d’Administration de SOGECLAIR / Olivier PEDRON, Directeur Général de SOGECLAIR / www.sogeclair.com / +33(0)5 61 71 70 33

Contact presse : Louise-Marie Thabard / Communication SOGECLAIR / louise-marie.thabard@sogeclair.com /

+336 75 95 12 20

