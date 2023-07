English French

Ubisoft renforce son Conseil d'administration en proposant la nomination de deux nouvelles administratrices indépendantes hautement qualifiées

Le rôle essentiel d’Administrateur référent est réaffirmé avec la nomination de Claude France, récemment entrée au Conseil d’administration

Paris, 10 juillet 2023 – Ubisoft adapte en permanence son organisation pour répondre au mieux à l'évolution rapide de l’industrie tout en accélérant la mise en œuvre de sa stratégie. Dans ce contexte, la Société renforce son Conseil d'administration pour enrichir la diversité de compétences et d’expertise de ses membres indépendants. À cette fin, le Conseil d'administration d’Ubisoft a proposé pour sa prochaine Assemblée générale annuelle de septembre, la nomination de deux nouvelles administratrices indépendantes, dotées chacune d'une solide expérience de dirigeantes à l’international. Claude France, qui a rejoint le Conseil d'administration d’Ubisoft en juillet 2022 pour y apporter son expertise numérique et de la Tech ainsi que son expérience dans la gestion d'organisations d’envergure, sera par ailleurs nommée Administratrice référente indépendante et Présidente du Comité d’audit et des risques.

Proposition de deux nouvelles administratrices indépendantes

Le Conseil d’administration d’Ubisoft, sur recommandation du Comité des nominations, des rémunérations et de la gouvernance, a décidé de soumettre au vote des actionnaires la nomination de Katherine Hays et d’Olfa Zorgati, en tant que nouvelles administratrices indépendantes.

Le Conseil d'administration a fait évoluer sa composition en menant un processus approfondi et rigoureux, qui s'est déroulé sur plusieurs mois, sous la direction du Comité des nominations, des rémunérations et de la gouvernance, avec le soutien d’Egon Zehnder, un cabinet international de premier plan spécialisé dans le recrutement de cadres dirigeants. Les profils analysés comprenaient des candidats de grande qualité, dotés d’une expérience internationale significative en tant que Directeur général/Directeur financier ou en tant qu’administrateurs de sociétés cotées en bourse et/ou ayant une expertise particulière dans les secteurs de la Tech, du divertissement ou des jeux vidéo.

Si l'Assemblée générale approuve la nomination des deux candidates proposées, la moitié des membres indépendants du Conseil d'administration aura été renouvelée au cours des 12 derniers mois.

Ces candidates succéderont à deux membres du Conseil d'administration : comme prévu, Didier Crespel ne sera pas renouvelé lors de la prochaine Assemblée générale. Florence Naviner a quant à elle exprimé le souhait de consacrer plus de temps à ses projets professionnels et a donc demandé à être relevée de ses fonctions au sein du Conseil d'administration à compter de la prochaine Assemblée générale.

Nomination d’un nouvel administrateur référent et évolutions des Comités

Au cours des dix dernières années, le Conseil d'administration d’Ubisoft a démontré sa volonté d'adapter en permanence sa gouvernance aux meilleurs standards. À cet effet, le Conseil a notamment créé en 2016 le rôle d’administrateur référent, le Conseil s’est également élargi de plusieurs sièges d’administrateurs indépendants afin que ceux-ci constituent la majorité de ses membres depuis 2016. Le Comité d'audit et le Comité des nominations, des rémunérations et de la gouvernance sont entièrement indépendants depuis 2013. Le Conseil d'administration s'est également conformé à la loi Copé-Zimmermann, qui fixait un seuil minimum de 40% de femmes siégeant au Conseil d’administration d’ici 2017. Si les deux candidates proposées par le Conseil d'administration sont approuvées par les actionnaires, le Conseil d'administration comptera 55 % de femmes.

Conformément à ces principes directeurs, Ubisoft annonce aujourd'hui que Claude France, qui avait rejoint le Conseil d'administration d'Ubisoft en juillet 2022 en tant qu'administratrice indépendante, a été nommée au poste d’administratrice référente, en remplacement de Didier Crespel. Au cours de sa carrière, Claude a occupé divers postes de direction dans des entreprises de la Tech et du numérique, y compris dernièrement en étant membre du Comité Exécutif de Worldline, un leader mondial dans les technologies de paiement, membre du CAC 40. Claude France y a dirigé une division opérationnelle de plus de 4 000 personnes et y a mené d’importants projets de transformation.

D’autres évolutions dans la composition du Conseil d’administration ont été décidées, avec notamment la nomination de Claude France en tant que Présidente du Comité d’audit et des risques. Compte tenu de leur profil et de leur grande expertise financière, les deux candidates seront idéalement placées pour contribuer aux travaux du Comité d'audit et des risques en temps voulu.

Lionel Bouchet, administrateur représentant des salariés, rejoint le Comité des nominations, des rémunérations et de la gouvernance, conformément aux recommandations de l’AFEP-MEDEF. Pour rappel, le Conseil d'administration d'Ubisoft compte trois représentants des salariés.

Yves Guillemot, Président-directeur général d’Ubisoft, a déclaré : « Nous sommes résolument engagés à adapter en permanence l'organisation d’Ubisoft, y compris celle de son Conseil d'administration, afin de répondre au mieux à l'évolution rapide du secteur, tout en accélérant l'exécution de notre stratégie visant à atteindre une audience plus large et à faire croître nos revenus récurrents. Nous avons le plaisir de soumettre au vote de nos actionnaires deux candidates hautement qualifiées, Katherine Hays et Olfa Zorgati. Avec leur nomination et les nouveaux administrateurs nommés au cours des trois dernières années, le Conseil continue de se renforcer et dispose d’une palette diversifiée de compétences, d'expériences et de perspectives pertinentes, qui seront bénéfiques pour Ubisoft et ses actionnaires. Au nom de l'ensemble du Conseil d'administration, je tiens à remercier Didier Crespel et Florence Naviner pour leur engagement et leur contribution essentielle aux travaux du Conseil. »

À propos de Katherine Hays

Katherine Hays (47 ans) a plus de 20 ans d'expérience dans les domaines de l'esport, des jeux vidéo, de la publicité, des médias et du divertissement, en tant qu'entrepreneur et dirigeante. Elle a commencé sa carrière en tant qu'analyste financier chez Salomon Smith Barney et Goldman Sachs où elle a couvert des entreprises mondiales de médias telles que AOL Time Warner, Disney et News Corp. En 2003, elle a cofondé Massive, une société de publicité dans les jeux, dont elle a été la Directrice financière et la Directrice opérationnelle, jusqu’à son rachat par Microsoft en 2006. Elle a ensuite été nommée Senior Director de MSN et de Microsoft Startup Labs chez Microsoft. En 2008, elle est devenue Directrice générale de Genarts, Inc. Elle a fait évoluer l'entreprise pour la hisser au rang de premier fournisseur mondial de logiciels d'effets spéciaux pour le marché professionnel et a réussi à faire évoluer son modèle économique vers un modèle de revenus basé sur l'abonnement. En 2016, elle a fondé Vivoom, une plateforme conçue pour aider les marques à co-créer du contenu mobile avec leurs clients. Elle est actuellement membre indépendante du Conseil d'administration de Technicolor Creative Studios (depuis 2022), conseille de nombreuses start-ups spécialisées dans l'esport et conseille également des investisseurs institutionnels aux Émirats arabes unis. Katherine est titulaire d'un MBA de la Harvard Business School et d'une licence d'art de l'université de Princeton. Elle est de nationalité américaine.

À propos de Olfa Zorgati

Olfa Zorgati (49 ans) bénéficie d'une solide expérience dans la finance et le management, avec une expertise approfondie dans le domaine de la Tech. Elle est actuellement Directrice financière et Vice-présidente exécutive des opérations et fait partie du Comité exécutif d'ESI Group, une société de logiciels et de technologies cotée sur Euronext Paris dont la capitalisation boursière est d'environ 1 milliard d'euros, qu'elle a rejointe en 2018 et où elle a mis en œuvre une réorientation complète de la stratégie et de la culture pour l’orienter vers la création de valeur. De 2016 à 2018, elle a été Directrice financière de MetaPack, un leader mondial dans le domaine du SaaS pour les systèmes logistiques du e-commerce, basé à Londres. Auparavant, elle a été Directrice financière, puis Directrice des opérations de VentureBeat (2013-2015), un média de premier plan couvrant les technologies de transformation, basé à San Francisco, aux États-Unis. Elle y a joué un rôle clé dans la transformation de son modèle économique (abonnements vs revenus publicitaires) qui a permis à l’entreprise de connaitre une période de forte croissance. Au cours de ces années, elle s'est concentrée sur l'introduction et la mise en œuvre de méthodologies agiles et sur la transformation des processus internes. Parmi ses autres expériences, elle a passé trois ans chez Ventadis, groupe indépendant de distribution multicanal et filiale du groupe M6, et sept ans chez Vivendi, où elle a occupé divers postes dans les domaines de la finance et des fusions et acquisitions. Olfa a commencé sa carrière à la Société Générale dans le domaine des fusions et acquisitions. Elle est titulaire d'un MBA d'HEC Paris et dispose d’une solide expérience dans le e-commerce, les médias et les entreprises de technologie SaaS. Olfa possède la double nationalité tunisienne et française.

L’ensemble des détails des résolutions soumises à l'approbation des actionnaires lors de l'Assemblée Générale 2023 seront publiés sur le site Internet d'Ubisoft le 20 juillet 2023.









