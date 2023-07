French English

Communiqué de presse – Lundi 10 juillet 2023 – 17h45

ARGAN lance la construction d’une agence de transport routier à Rouen et réalise une seconde opération pour DSV

ARGAN renforce son implantation en Normandie avec un nouveau projet en construction à Eslettes (76), à proximité de Rouen. Ce bâtiment de 4 600 m² sera exploitée par DSV Road, dans le cadre d’un bail d’une durée ferme de 9 ans.



Après avoir fait son entrée sur le marché normand en 2022, avec la livraison de deux plateformes logistiques à proximité de Rouen et de Caen, ARGAN implante un nouveau site dans la région avec le lancement de la construction d’une plateforme de 4 600 m², sur la commune d’Eslettes, à une quinzaine de kilomètres au nord de Rouen.

DSV, acteur international majeur en prestation de transport et logistique, exploitera cette agence via sa division DSV Road, dans le cadre d’un bail de neuf ans fermes. Il s’agira de la seconde collaboration entre DSV et ARGAN, déjà propriétaire du site exploité par l’organisateur de transport et de solutions logistiques à Gennevilliers.

Avec ce nouveau développement, ARGAN confirme sa capacité à accompagner la croissance de ses clients-locataires.

Un souci particulier est porté à la limitation de l’empreinte carbone du site. Siglée Aut0nom®, le bâtiment produira et consommera sa propre énergie verte grâce à l’installation d’une centrale photovoltaïque en toiture, couplée à des batteries de stockage de l’énergie. Cet équipement permettra de couvrir une grande partie des besoins énergétiques de DSV et contribuera à l’un des objectifs du groupe dans sa démarche de décarbonisation des transports et de la logistique en visant l’amélioration systématique de l’éco-efficacité de ses bâtiments.

L’ensemble de ces investissements permet de viser une certification BREEAM Very Good.

Jean-Claude Le Lan, Président du Conseil de Surveillance d’ARGAN conclut : « Articulé autour du premier port français et à proximité immédiate de l’Ile-de-France, le marché normand est en plein essor. Voilà pourquoi nous sommes attentifs à ce territoire et souhaitons y accompagner le développement économique. De ce point de vue, le bon accueil des élus locaux est un facteur très favorable. Le travail commun avec la Communauté de Communes Inter-Caux Vexin et la Mairie d’Eslettes a permis la bonne mise en œuvre de ce projet qui participera au dynamisme économique de la région. »

Calendrier financier 2023 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

19 juillet : Résultats semestriels 2023

2 octobre : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2023

A propos d’Argan

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext.

Au 31 décembre 2022, son patrimoine représente 3,5 millions de m², se décomposant en une centaine d’entrepôts implantés en France exclusivement, valorisé 4,0 Md€. ARGAN est une SIIC cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices Euronext CAC All-Share, EPRA Europe et IEIF SIIC France.

www.argan.fr







