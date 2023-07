Bilan semestriel du contrat de liquidité de Believe

English French





Paris, le 10 juillet 2023 – Believe, un des leaders mondiaux de la musique numérique, a confié le 13 juillet 2021 à Natixis et Oddo BHF SCA la mise en œuvre d’un contrat de liquidité et de surveillance de marché portant sur actions ordinaires pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.

Au titre de ce contrat à la date du 30 juin 2023, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

85 210 titres

€ 292 165

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :

0 titres

2 000 000 euros

Sur la période allant du 1er janvier au 30 juin 2023, ont été exécutées 1 040 transactions à l’achat et 1 114 transactions à la vente.



Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

159 750 titres et 1 777 088 euros à l’achat.

172 736 titres et 1 981 902 euros à la vente.

A propos de Believe

Believe est l'un des leaders mondiaux du marché de la musique numérique. Believe a pour mission d’accompagner des artistes et des labels indépendants en leur offrant des solutions digitales adaptées à leurs besoins évolutifs à chaque étape de leur développement. Believe s’appuie sur sa plateforme technologique, sur l’expertise digitale unique de ses collaborateurs pour conseiller ses artistes et ses labels, distribuer et faire la promotion de leur musique. Ses 1 650 salariés présents dans plus de 50 pays les accompagnent avec une expertise digitale unique, respect, équité et transparence. Believe offre ses différentes solutions à travers un portefeuille de marques incluant entre autres Believe, TuneCore, Nuclear Blast, Naïve, Groove Attack, AllPoints, Ishtar et Byond. Believe est cotée sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : BLV, ISIN : FR0014003FE9).

www.believe.com

