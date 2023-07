Renault Group : Bilan semestriel du contrat de liquidité

English French

Information réglementée



11 juillet 2023

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Renault SA à Exane BNP Paribas, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30 juin 2023 :

29 589 actions

24 762 642 euros

Au cours du 1er semestre 2023, il a été négocié un total de :

24 346 transactions à l’achat, portant sur un volume échangé de 4 816 809 actions pour un montant de 177 991 536 euros

32 349 transactions à la vente, portant un volume échangé de 4 898 720 actions pour un montant de 180 777 511 euros

Il est rappelé qu’à la signature du contrat de liquidité, le 10 juillet 2022, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :

0 action

25 000 000 euros

Par ailleurs, les données agrégées pour chaque journée de négociation (nombre de transactions et volume échangé, à l’achat et à la vente, en nombre de titres et en capitaux) sont récapitulées dans le tableau suivant :

Date



Achat Vente Quantité Nombre de transactions Capitaux

(en €) Quantité Nombre de transactions Capitaux

(en €) 02/01/2023 1 282 6 40 319 35 282 95 1 133 963 03/01/2023 61 250 202 2 044 623 62 500 343 2 090 675 04/01/2023 11 500 63 387 910 35 000 175 1 188 289 05/01/2023 45 000 216 1 562 382 50 000 286 1 740 750 06/01/2023 45 000 225 1 580 697 57 500 357 2 026 329 09/01/2023 60 000 298 2 140 440 55 000 322 1 964 974 10/01/2023 38 500 196 1 380 598 48 500 234 1 742 382 11/01/2023 42 755 240 1 580 545 42 755 276 1 582 097 12/01/2023 57 588 301 2 155 254 58 294 334 2 185 844 13/01/2023 60 000 127 2 205 762 55 000 264 2 028 252 16/01/2023 18 971 118 701 971 18 115 119 670 929 17/01/2023 60 200 334 2 253 852 60 200 472 2 256 681 18/01/2023 45 377 229 1 728 637 30 377 135 1 160 459 19/01/2023 62 500 114 2 277 063 62 500 395 2 283 706 20/01/2023 62 000 275 2 255 250 62 000 417 2 257 457 23/01/2023 31 000 218 1 140 788 41 000 198 1 511 830 24/01/2023 45 000 169 1 678 977 45 000 259 1 680 152 25/01/2023 60 754 277 2 294 029 50 754 260 1 920 196 26/01/2023 47 200 248 1 755 283 57 700 378 2 151 402 27/01/2023 53 443 303 2 030 535 58 443 337 2 223 879 30/01/2023 30 000 107 1 137 000 31/01/2023 17 500 131 641 981 32 500 262 1 192 828 01/02/2023 43 500 275 1 637 649 50 000 346 1 885 335 02/02/2023 56 045 228 2 139 344 59 375 381 2 272 121 03/02/2023 60 750 401 2 363 485 60 750 446 2 366 777 06/02/2023 61 000 347 2 373 638 61 000 510 2 377 402 07/02/2023 26 000 223 1 044 805 46 000 143 1 848 593 08/02/2023 60 000 459 2 460 378 60 000 421 2 464 164 09/02/2023 17 000 111 703 506 22 000 141 911 827 10/02/2023 66 500 470 2 771 634 58 055 382 2 424 104 13/02/2023 7 500 68 309 215 15 000 85 619 425 14/02/2023 60 000 279 2 492 886 60 000 357 2 496 000 15/02/2023 41 400 332 1 764 617 43 900 285 1 873 836 16/02/2023 56 250 219 2 429 961 51 250 384 2 223 010 17/02/2023 71 450 219 3 076 894 55 420 325 2 390 830 20/02/2023 60 000 222 2 521 224 48 000 377 2 020 853 21/02/2023 60 000 252 2 471 244 56 989 251 2 352 962 22/02/2023 55 329 345 2 244 609 55 329 426 2 246 335 23/02/2023 13 500 59 555 237 24/02/2023 70 232 263 2 882 904 57 732 345 2 372 479 27/02/2023 25 000 102 1 033 855 28/02/2023 64 805 330 2 717 656 70 411 483 2 959 536 01/03/2023 72 000 318 3 062 297 70 000 439 2 982 595 02/03/2023 67 050 403 2 798 882 72 050 476 3 013 815 03/03/2023 16 750 150 721 776 16 750 46 723 275 06/03/2023 32 500 138 1 396 746 5 000 32 215 500 07/03/2023 35 750 163 1 515 732 35 750 347 1 518 288 08/03/2023 17 500 115 740 735 17 500 88 742 051 09/03/2023 40 000 150 1 671 052 17 031 107 718 672 10/03/2023 38 000 118 1 514 399 38 000 187 1 517 674 13/03/2023 65 000 251 2 524 048 40 000 187 1 555 900 14/03/2023 35 000 169 1 334 876 57 649 236 2 219 239 15/03/2023 60 000 214 2 268 624 16/03/2023 45 798 142 1 661 139 51 798 280 1 897 480 17/03/2023 61 500 240 2 240 586 25 974 154 958 880 20/03/2023 65 200 369 2 283 056 65 200 387 2 287 301 21/03/2023 49 000 269 1 783 022 62 526 411 2 279 310 22/03/2023 26 000 195 957 726 33 000 172 1 218 268 23/03/2023 59 900 312 2 206 231 59 900 502 2 208 477 24/03/2023 60 000 150 2 128 074 35 000 287 1 228 126 27/03/2023 9 530 58 344 003 39 530 214 1 433 263 28/03/2023 53 415 343 1 956 202 53 415 358 1 958 498 29/03/2023 51 640 361 1 892 503 63 410 556 2 327 813 30/03/2023 5 000 16 187 250 17 500 59 656 117 31/03/2023 36 500 178 1 366 976 39 000 365 1 462 442 03/04/2023 30 000 140 1 128 924 50 250 444 1 902 435 04/04/2023 12 773 96 497 934 36 273 221 1 419 888 05/04/2023 42 500 157 1 583 376 42 500 358 1 588 735 06/04/2023 17 232 119 631 472 27 798 271 1 020 990 11/04/2023 22 500 93 835 405 28 184 138 1 048 952 12/04/2023 16 000 106 598 469 16 000 52 599 426 13/04/2023 11 500 78 428 387 20 000 116 749 036 14/04/2023 62 470 261 2 343 631 67 000 579 2 517 940 17/04/2023 61 378 316 2 282 451 37 378 331 1 391 609 18/04/2023 8 500 34 313 269 11 900 41 439 905 19/04/2023 69 500 329 2 478 759 69 500 547 2 483 103 20/04/2023 60 300 109 2 105 001 12 300 109 423 638 21/04/2023 52 000 294 1 721 866 52 000 331 1 723 306 24/04/2023 33 234 207 1 101 185 33 234 254 1 102 103 25/04/2023 8 200 46 270 079 13 200 74 436 569 26/04/2023 80 250 359 2 630 547 80 250 727 2 633 612 27/04/2023 13 000 83 429 342 13 000 45 430 275 28/04/2023 50 000 140 1 661 070 53 000 374 1 762 494 02/05/2023 70 000 299 2 342 487 55 698 403 1 866 273 03/05/2023 43 755 237 1 422 248 48 755 304 1 588 804 04/05/2023 70 250 338 2 237 406 70 250 672 2 239 598 05/05/2023 15 000 78 481 250 08/05/2023 40 000 211 1 304 052 40 000 222 1 306 724 09/05/2023 28 000 116 912 576 28 000 150 914 645 10/05/2023 30 000 163 990 843 30 000 195 992 589 11/05/2023 20 000 112 666 078 20 000 101 668 026 12/05/2023 36 000 248 1 208 750 36 000 313 1 210 630 15/05/2023 20 000 129 672 346 10 000 94 337 640 16/05/2023 25 000 118 824 200 10 000 105 330 250 17/05/2023 21 250 170 687 450 24 750 189 802 242 18/05/2023 18 905 54 628 502 19/05/2023 28 000 145 941 839 13 886 68 468 244 22/05/2023 18 244 132 612 292 28 244 222 948 668 23/05/2023 22 500 123 753 800 27 500 206 922 600 24/05/2023 25 000 67 824 275 25/05/2023 20 000 76 648 380 25 000 195 813 450 26/05/2023 61 000 392 1 982 714 61 125 477 1 987 981 29/05/2023 17 500 75 579 675 2 500 12 83 550 30/05/2023 21 019 91 692 357 21 019 92 696 845 31/05/2023 57 760 289 1 858 705 43 760 423 1 411 483 01/06/2023 23 550 91 741 053 30 500 226 961 000 02/06/2023 8 000 56 257 930 32 750 170 1 064 136 05/06/2023 10 000 57 330 875 25 000 172 830 808 06/06/2023 12 335 43 407 466 14 515 66 480 326 07/06/2023 45 000 181 1 486 904 25 000 207 828 000 08/06/2023 7 600 31 250 022 25 100 121 830 416 09/06/2023 35 418 177 1 163 977 40 418 373 1 330 104 12/06/2023 9 750 49 325 992 20 826 139 698 983 13/06/2023 40 000 249 1 363 240 40 000 299 1 363 860 14/06/2023 25 000 46 878 218 15/06/2023 37 000 214 1 314 566 40 000 314 1 426 768 16/06/2023 31 500 180 1 161 824 31 500 203 1 163 802 19/06/2023 25 500 181 944 002 25 500 132 945 025 20/06/2023 40 157 154 1 451 864 16 957 134 613 141 21/06/2023 10 000 49 358 763 19 200 57 692 179 22/06/2023 50 000 260 1 760 795 50 000 373 1 762 735 23/06/2023 45 720 401 1 617 793 48 720 332 1 727 558 26/06/2023 31 300 144 1 102 984 31 300 285 1 104 198 27/06/2023 34 500 268 1 237 391 42 911 325 1 541 119 28/06/2023 37 500 233 1 362 664 37 500 324 1 365 128 29/06/2023 27 750 320 1 051 528 47 750 259 1 822 135 30/06/2023 30 000 248 1 160 790 30 000 148 1 163 124 TOTAL 4 816 809 24 346 177 991 536 4 898 720 32 349 180 777 511

La mise en œuvre du contrat de liquidité est réalisée conformément aux dispositions de la décision de l’Autorité des marchés financiers n°2021-01 du 22 juin 2021 ayant renouvelé l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

RENAULT GROUP

RELATIONS INVESTISSEURS Philippine de Schonen

+33 6 13 45 68 39

philippine.de-schonen@renault.com

