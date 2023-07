GUERBET: Guerbet renforce son comité exécutif avec deux nouvelles nominations pour accélérer son développement commercial et industriel

English French





Guerbet renforce son comité exécutif avec deux nouvelles nominations pour accélérer son développement commercial et industriel



Dan Raffi est nommé Directeur des Opérations Commerciales

Raoul Bernhardt est nommé Directeur des Opérations Industrielles





Villepinte, le 10 juillet 2023 : Guerbet (FR0000032526 GBT), spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l’imagerie médicale, annonce le renforcement de son équipe dirigeante avec deux nominations. Dan Raffi et Raoul Bernhardt rejoignent respectivement le Groupe en tant que Directeur des Opérations Commerciales et Directeur des Opérations Industrielles. Ils intègrent tous deux le comité exécutif de Guerbet.



Dan RAFFI - Directeur des Opérations Commerciales

Raoul Bernhardt - Directeur des Opérations Industrielles



Le comité exécutif de Guerbet est désormais composé de 9 membres :

David Hale, Directeur Général

Charlotte Bamière, Directrice des Affaires Juridiques

Raoul Bernhardt, Directeur des Opérations Industrielles

Philippe Bourrinet, Directeur Développement, Affaires Médicales & Réglementaires, et Pharmacien Responsable du Groupe

Valérie Brissart, Directeur Imagerie Diagnostique

Jérôme Estampes, Directeur Administratif et Financier et Senior VP Développement des Affaires et Licences

Leïla Mechaï, Directrice Ressources Humaines et Responsabilité Sociétales des Entreprises

François Nicolas, Directeur R&D, R&I et Chief Digital Officer

Dan Raffi,Directeur des Opérations Commerciales







A propos de Guerbet

Chez Guerbet, nous tissons des liens durables pour permettre de vivre mieux. C’est notre Raison d’être. Nous sommes un leader mondial de l’imagerie médicale, proposant une gamme complète de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux et de solutions digitales et IA pour l’imagerie diagnostique et interventionnelle. Pionniers depuis plus de 95 ans dans le domaine des produits de contraste, avec plus de 2 830 collaborateurs dans le monde, nous ne cessons d’innover et consacrons entre 8 et 10 % de notre chiffre d’affaires à la Recherche & Développement dans cinq centres en France, en Israël et aux États-Unis. Guerbet (GBT) est coté au compartiment B d’Euronext Paris et a réalisé un chiffre d’affaires de 753 millions d’euros en 2022. Pour plus d’informations, merci de consulter www.guerbet.com.

