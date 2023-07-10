AIM ImmunoTech 在评估 Ampligen® 治疗 COVID 后遗症的 2 期研究中招募首位受试者并完成给药

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Ampligen 的初步数据显示其有望成为治疗 COVID 后遗症的有效选择



预计招募将在 2023 年第四季度完成

佛罗里达州奥卡拉, July 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- AIM ImmunoTech Inc. (NYSE American: AIM) (“AIM”)今天宣布已在该公司评估 Ampligen® 作为潜在治疗 COVID 后遗症的药物 (“AMP-518”) 的 2 期研究中招募首位受试者并完成给药。这一重要的研究里程碑是在该公司最近开设多个临床研究中心并筛选众多受试者之后取得。研究的筛选工作仍在进行中，AIM 预计在未来几周内为更多受试者进行给药。如需了解关于 AMP-518 的更多信息，请访问 ClinicalTrials.gov 并参考标识符 NCT05592418。

AIM 首席执行官 Thomas K. Equels 表示：“目前我们的临床研究中心已经开始运转，预计将在不久的将来开设更多研究中心。AIM 知道继续保持这一势头的重要性。通过将 Ampligen 作为治疗慢性疲劳样症状的 COVID 长期症状的药物，我们给那些面临这种令人痛苦的综合征、生活受到严重影响的数百万人带来希望。COVID 长期症状是一个尚未满足的重大医疗需求，换句话说，目前没有获批的治疗方案可供解决这个重大的健康问题，但我们相信 Ampligen 具有成为治疗方案的潜力。”

全国性倡导组织 Solve M.E. 的总裁兼首席执行官 Oved Amitay 评论道：“COVID 后遗症是一场迫在眉睫的公共卫生危机。美国疾控中心 (CDC) 估计，1.6% 的成年人因 COVID 长期症状，活动严重受限，给患者、照顾者和家庭带来极大的挑战。AMP-518 临床研究的进展让我们备受鼓舞，我们期待这种治疗药物能够应对这些症状的致残性方面，为数百万受 COVID 长期症状影响的人以及患有相关疾病（如肌痛性脑脊髓炎/慢性疲劳综合征，简称 ME/CFS）的许多其他患者带来希望。”

AMP-518 临床试验是一项双臂、随机、双盲、安慰剂对照的多中心研究，旨在评估 Ampligen 在经历疲劳后的 COVID 后遗症患者中的疗效和安全性。该研究的主方案计划结果测量是指基线到第 13 周的 PROMIS® 疲劳分数的变化。其他协议计划的研究结果包括：基线到第 6 周的 PROMIS® 疲劳分数的变化；基线到第 6 周和第 13 周的六分钟步行测试中行走距离的变化；在 12 周治疗阶段结束时，超过 54 米的六分钟步行测试的受试者比例；基线到第 6 周和第 13 周的 PROMIS® 认知功能分数的变化；以及基线到第 6 周和第 13 周的 PROMIS® 睡眠紊乱分数的变化。

预计 AMP-518 将在美国的最多 10 个中心招募约 80 名年龄在 18 至 60 岁之间的受试者。受试者将以 1:1 的比例随机分组，接受每周两次的 Ampligen 或安慰剂的静脉注射治疗，为期 12 周，并进行为期两周的随访阶段。

关于 AIM ImmunoTech Inc.

AIM ImmunoTech Inc. 是一家免疫药物公司，专注于研究和开发治疗多种癌症、免疫紊乱和病毒性疾病（包括 COVID-19）的治疗药物。该公司的主打产品是一种名为 Ampligen® (rintatolimod) 的首创性研究药物，该药物是一种双链 RNA 和高选择性 TLR3 激动剂免疫调节剂，在临床试验中显示出对全球重大癌症、病毒性疾病和免疫系统紊乱具有广谱活性。

如需了解更多信息，请访问 aimimmuno.com 并在 Twitter、LinkedIn 和 Facebook 上关注公司。

Solve M.E. 简介

Solve ME/CFS Initiative (Solve M.E.) 是一个非营利组织，致力于推动对肌痛性脑脊髓炎/慢性疲劳综合征 (ME/CFS)、COVID 长期症状和其他感染后疾病的诊断、治疗和治愈的关键性研究。Solve M.E. 与科学、医学和制药界合作，与政府机构进行倡导，并与世界各地的患者团体建立联盟，为取得突破性进展奠定基础，这些突破能够改善数百万患有各种“长期”疾病的人的生活。

警戒性声明

本新闻稿包含根据 1995 年《私人证券诉讼改革法案》(PSLRA) 中规定的前瞻性声明。诸如“可能”，“将会”，“预计”，“计划”，“预测”等表达方式（以及其他涉及未来事件或情况的词语或表达方式）旨在识别前瞻性声明。其中许多前瞻性声明涉及多种风险和不确定性。就此类声明而言，公司声称其享有 PSLRA 中前瞻性声明的安全港保护。此研究所依赖的信息主要来自少数受试者的初步数据。需要进行大量额外的测试和试验，以确定 Ampligen® 是否在治疗 COVID 后遗症方面有效。无法保证第 2 期研究是否成功或产生有利数据，或是否需要额外资金。公司不承诺更新任何此类前瞻性声明以反映今后发生的事件或情况。