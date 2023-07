RENAULT GROUP: Renault Group et Geely signent un accord de coentreprise pour créer le leader des groupes motopropulseurs

English French

Renault Group et Geely

signent un accord de coentreprise pour créer

le leader des groupes motopropulseurs

Renault Group et Geely signent un accord de coentreprise, cha cun détenant une participation de 50 % dans la nouvelle entreprise qui vise à devenir le leader de la prochaine génération de groupes motopropulseurs thermiques , hybrides et à faible émission pour répondre à la demande mondiale dans les années à venir.

Comme annoncé le 2 mars 2023 à la suite de la lettre d'intention signée entre Aramco , Geely et Renault Group , Aramco envisage un investissement stratégique dans cette nouvelle entreprise.

L a nouvelle société comprendra 17 usines mécaniques de moteurs et transmissions et 5 centres de R&D répartis sur 3 continents avec 19 000 employés , dans une organisation autonome , structurée pour fournir des solutions à de multiples constructeurs, avec un modèle économique attractif ouvert à de nouveaux partenaires.

La coentreprise sera co -contrôlé e par Renault Group et Geely.

Elle a pour objectif de produire jusqu'à cinq millions de transmissions et moteurs à combustion interne, hybrides et hybrides rechargeables par an. Elle fournira à de multiples constructeurs dans le monde entier , une gamme complète de groupes motopropulseurs de pointe .

La finalisation de la transaction est prévue pour le second semestre 2023 et reste soumise aux conditions usuelles à ce type de transactions, notamment l'approbation des autorités de la concurrence et en charge du contrôle des investissements étrangers.

Hangzhou, Hong Kong SAR, China et Boulogne-Billancourt, France – 11 juillet, 2023 – Suite à l'accord-cadre annoncé en novembre 2022, Geely Holding Group (Geely Holding), Geely Automobile Holdings Limited (Geely Auto HK.0175) (collectivement dénommés ci-dessous "Geely") et Renault Group ont signé aujourd'hui un accord engageant de coentreprise à 50/50 visant à créer une nouvelle entreprise de moteurs et de transmissions afin de devenir le leader mondial pour développer, produire et fournir les meilleurs groupes motopropulseurs hybrides et thermiques de pointe.

Aramco, qui a signé une lettre d'intention avec Renault Group et Geely le 2 mars 2023, envisage un investissement stratégique dans cette nouvelle entreprise. L'investissement d'Aramco soutiendrait la croissance de l'entreprise et contribuerait à la recherche et au développement de solutions de carburants synthétiques et de motorisations hydrogènes de future génération. Les carburants synthétiques dont les e-carburants et l'hydrogène font partie de la solution pour la décarbonisation de l'industrie automobile, y compris pour les véhicules à moteur à combustion interne en circulation aujourd'hui.

La coentreprise sera dirigée conjointement par Renault Group et Geely, avec un conseil d'administration composé à parts égales de représentants de chaque partie, chargé de formuler et d'exécuter les principales stratégies et de définir l'orientation de l'entreprise commune. L'organisation initiale assurera la continuité de l'activité avec deux centres opérationnels chargés des opérations respectives : Madrid pour Renault Group et Hangzhou Bay pour Geely. Une équipe de direction sera basée au siège de la nouvelle société, qui devrait être établie au Royaume-Uni, afin de consolider les opérations, développer les synergies et définir l’orientation stratégique.

Renault Group et Geely transféreront la propriété intellectuelle à leur centre opérationnel respectif, afin d'être autonomes dans le développement des futures technologies de groupes motopropulseurs capables de répondre à toutes les attentes du marché. Le portefeuille de produits complémentaires et l'empreinte régionale de la nouvelle coentreprise pourraient offrir des solutions pour 80 % du marché mondial des moteurs à combustion interne et des moteurs hybrides. Dès son lancement, la nouvelle entreprise devrait fournir de nombreux clients industriels, dont Renault Group, Geely Auto, Volvo Cars, Proton, Nissan, Mitsubishi Motors Company et PUNCH Torino. L’entreprise sera en mesure de fournir des solutions complètes en matière de groupes motopropulseurs à des constructeurs automobiles tiers et accueillera tout partenariat visant à étendre la couverture de la chaîne de valeur.

Sous réserve des lois et réglementations applicables, Geely Auto et Renault concluront un accord d'approvisionnement à long terme auprès de la coentreprise pour les moteurs à combustion interne, hybrides et hybrides rechargeables pour les véhicules particuliers. En outre, Renault achètera à la coentreprise les groupes motopropulseurs pour les véhicules utilitaires légers ainsi que le développement des batteries hybrides.

Luca de Meo, CEO Renault Group:

« Face aux défis actuels de l'automobile, personne ne peut prétendre détenir à lui seul toutes les solutions. Pour proposer des innovations révolutionnaires, il faut unir les compétences et les atouts. Dans la course à la décarbonation de l’industrie automobile, il n'y a pas de temps à perdre, et nous devons penser et agir différemment. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'unir nos forces à celles d'une grande entreprise comme Geely pour créer un nouvel acteur, capable de relever le défi, de changer la donne et d'ouvrir la voie aux technologies des moteurs à combustion interne à très faibles émissions. Je tiens à remercier Eric Li Shufu pour sa confiance : nous sommes maintenant prêts à aller de l'avant ! ».

Eric Li, Geely Holding Group Chairman, said:

« Nous sommes heureux de nous lancer dans cette aventure pour devenir un leader mondial des technologies hybrides, en fournissant des solutions à faibles émissions aux constructeurs automobiles du monde entier. Nous sommes impatients de travailler avec Luca de Meo et son équipe. Avec cet accord, nous réitérons notre engagement à tirer parti de notre expertise technologique et de notre portefeuille de marques à l'échelle du groupe pour ouvrir la voie à un développement plus durable et à la création de valeur, ce qui permettra d'améliorer l'expérience des clients ».

A propos de Renault Group

Renault Group est aux avant-postes d’une mobilité qui se réinvente. Fort de son alliance avec Nissan et Mitsubishi Motors, et de son expertise unique en termes d’électrification, Renault Group s’appuie sur la complémentarité de ses 4 marques - Renault – Dacia – Alpine et Mobilize – et propose des solutions de mobilités durables et innovantes à ses clients. Implanté dans plus de 130 pays, le Groupe a vendu 2,1 millions de véhicules en 2022. Il réunit près de 106 000 collaborateurs qui incarnent au quotidien sa Raison d’Etre, pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres. Prêt à relever des défis sur route comme en compétition, le Groupe est engagé dans une transformation ambitieuse et génératrice de valeur. Celle-ci est centrée sur le développement de technologies et de services inédits, d’une nouvelle gamme de véhicules encore plus compétitive, équilibrée et électrifiée. En phase avec les enjeux environnementaux, Renault Group a l’ambition d’atteindre la neutralité carbone en Europe d’ici à 2040.

https://www.renaultgroup.com/

À propos de Zhejiang Geely Holding Group

Zhejiang Geely Holding Group (Geely Holding) est un groupe automobile mondial détenant plusieurs marques automobiles internationales reconnues et dont les activités couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur automobile, de la recherche, du développement et de la conception à la production, en passant par la vente et l'après-vente.

Fondée en 1986 par Eric Li, président de la société, dans la ville de Taizhou dans la province chinoise du Zhejiang, Geely Holding a lancé son activité automobile en 1997 et a aujourd'hui son siège social à Hangzhou, en Chine. Aujourd'hui, Geely Holding exploite un certain nombre de marques dont Geely Auto, Lynk & Co, ZEEKR, Geometry, Volvo Cars, Polestar, Lotus, London Electric Vehicle Company, Farizon Auto et Cao Cao Mobility.

Geely Holding a vendu plus de 2,3 millions de véhicules en 2022, avec 615 121 unités vendues par Volvo Cars dans le monde et 1 432 988 unités vendues par l'entité cotée à Hong Kong de Geely Auto Group.

Geely Holding emploie plus de 120 000 personnes dans le monde et figure au classement Fortune Global 500 depuis onze ans.

Pour plus d’informations sur Zhejiang Geely Holding Group, veuillez consulter son site officiel www.zgh.com

About Geely Automobile Holdings Limited

Geely Automobile Holdings Limited (la "Société" et ses filiales, collectivement le "Groupe") (code boursier SEHK : 175) est un constructeur automobile qui se concentre sur le développement, la fabrication et la vente de véhicules à particuliers.

Le groupe vend la plupart de ses véhicules sur le marché chinois et a également étendu ses ventes à travers l'exportation vers d'autres pays au cours des dernières années. Le groupe possède des sites de production dans différentes régions de la Chine continentale et emploie plus de 40 000 personnes.

La Société est cotée au conseil principal de la Bourse de Hong Kong Limited ("SEHK") et fait partie de l'indice Hang Seng depuis 2017. L'actionnaire de contrôle de la Société est le groupe Zhejiang Geely Holding

