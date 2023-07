Tryg A/S – Delårsrapport for 2. Kvartal og 1. halvårsrapport 2023

English Danish

Trygs bestyrelse har i dag godkendt delårsrapporten for 2. kvartal 2023 og halvårsrapporten 2023.

Tryg rapporterede et markant højere resultat efter skat på 1.229 mio. DKK (507 mio. DKK) drevet af et tilfredsstillende insurance service resultat og udvikling på kapitalmarkederne. Insurance service resultat på 2023 1.759 mio. DKK (2.021 mio. DKK) drevet af en positiv toplinjeudvikling, god udvikling i kerneforretningen inklusive synergier relateret til integrationen af Trygg-Hansa og Codan Norge samt et højere renteniveau der, alt andet lige, reducerer skadeomkostningerne. Resultatet var markant påvirket af et meget højere niveau af stor- og vejrskader samt betydelig negativ udvikling for den svenske og norske krone. Combined ratio landede på 80,9 (78,7). Den underliggende erstatningsprocent blev forbedret med 0,6 procentpoint for Tryg som helhed, mens vi så en mindre forværring i privatsegmentet med 0,3 procentpoint svarende til niveauet i tidligere kvartaler. Investeringsresultatet for kvartalet udgjorde 53 mio. DKK og var primært drevet af positive afkast på aktier og fastforrentede aktiver. Resultat før skat udgjorde 1.229 mio. DKK og solvensratioen udgjorde 199 ultimo kvartalet. Tryg rapporterer en operationel indtjening per aktie på 1,77 DKK og et udbytte per aktie på 1,85 DKK.

* Alle sammenligningstal er tilpasset efter IFRS 17 inklusive proforma tal for 1.halvår 2022. Sammenligningstal for 1.halvår 2022 er proforma IFRS 17 og blev offentliggjort i slutningen af marts samt publiceret på Tryg.com

Finansielle højdepunkter 2. kvartal 2023

Insurance revenue vækst (præmievækst) udgjorde 3,9% (6,0%) i lokal valuta

Insurance service result (forsikringsteknisk resultat) udgjorde 1,759 mio. DKK (2,021 mio DKK)

Combined ratio udgjorde 80,9 (78,7)

Underliggende erstatningsprocent blev forbedret med 0,6 procentpoint

Storskader udgjorde 4,5% (3,1%) og vejrskader 2,0% (0,9%)

Omkostningsprocenten udgjorde 13,3 (13,3)

Det samlede investeringsafkast udgjorde 53 mio. DKK (-948 mio. DKK)

RSA relaterede synergier udgjorde 77 mio. DKK

Resultat før skat udgjorde 1.229 mio. DKK (507mio. DKK)

Udbytte udgjorde 1.174 mio. DKK eller 1,85 DKK per aktie og solvensratio på 199

Finansielle højdepunkter 1. halvår 2023

Insurance revenue vækst (præmievækst) udgjorde 4,3% i lokal valuta

Insurance service resultat (forsikringsteknisk resultat) udgjorde 3,233 mio. DKK (3,035 mio. DKK)

Combined ratio udgjorde 82,4 (83,7)

Underliggende erstatningsprocent blev forbedret med 0,7

Storskader udgjorde 3,1% (2,9%) og vejrskader udgjorde 1,9% (1,8%)

Omkostningsprocenten udgjorde 13,3 (13,5)

Det samlede investeringsafkast udgjorde 220 mio. DKK

RSA- relaterede synergier udgjorde 141 mio. DKK

Resultat før skat udgjorde 2,416 mio. DKK

Udbytte for 1. halvår udgjorde 3,70 DKK (1,85 DKK udbetalt i april og 1,85 DKK vil blive udbetalt 14 juli 2023)

Kundemål og højdepunkter Q2 2023

Kundetilfredshedsscore på 86 (85 i 2. kvartal 2022)

For 8. år i træk har TryghedsGruppens besluttet at udbetale kundebonus. For 2022 svarer bonussen til 6% af den præmie, kunderne i alt betalte for deres forsikringer for 2022, og vil blive udbetalt i efteråret 2023

Koncernchef Johan Kirstein Brammer udtaler:

Tryg rapporterer et tilfredsstillende finansielt resultat i en periode med udfordrede økonomier karakteriseret af høj inflation, volatile finansielle markeder og svage valutaer i Norge og Sverige.

Tryg er her for at hjælpe i skadesituationer og skabe tryghed for vores kunder. Vi har haft et kvartal med mange vejrbegivenheder - blandt andet et skybrud i Danmark – hvilket har givet os mulighed for at rådgive og hjælpe vores kunder, så de kom sikkert igennem.

Trygs Insurance service resultat udgjorde 1,759 mio. DKK. Resultatet for kvartalet var påvirket af en meget stor skade med samlede omkostninger på cirka 225 mio. DKK og et jordskred i Halden (Norge) med samlede omkostninger for Tryg på knap 60 mio. DKK. Den underliggende udvikling udviklede sig positivt trods stigende udgifter til rejseforsikring og højere udgifter for reservedele til biler i Norge og Sverige på grund af markant svækkelse af valutaen i disse lande.

Vi er glade for at annoncere et kvartalsvis udbytte på 1,85 DKK per aktie, hvilket er en stigning på næsten 20% sammenlignet med 2. kvartal 2022. Dette er understøttet af indtjeningen fra koncernens nye størrelse, realisering af synergier og forbedring i den underliggende forretning

Telekonference

Tryg afholder telekonference i dag kl. 10:00 CET, hvor koncernchef Johan Kirstein Brammer, koncernfinansdirektør Barbara Plucnar Jensen og koncerndirektør Mikael Kärrsten vil præsentere resultatet, hvorefter der vil være mulighed for at stille spørgsmål. Telekonferencen foregår på engelsk. En on-demand version er tilgængelig kort efter telekonferencen.



Telekonference detaljer:

DK: +45 78 76 84 90

UK: +44 203 769 6819

US: +1 646 787 0157

(PIN : 560768)

Kvartalsmaterialet vil kunne downloades på tryg.com/da kort efter offentliggørelsestidspunktet.

Vedhæftet fil