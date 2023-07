McPhy Energy : McPhy s’associe à Dyneff pour équiper la première station hydrogène bas-carbone et renouvelable sur autoroute en France

French English

McPhy équipe la station autoroutière Dyneff Toulouse Sud-Sud (A61) d’une station hydrogène capable de charger les poids-lourds et les véhicules légers.

Avec cette nouvelle référence, McPhy se positionne comme un acteur majeur du segment de la mobilité hydrogène.

Grenoble, le 11 juillet 2023 - 7h45 CEST – McPhy Energy, spécialiste des équipements de production et de distribution d’hydrogène bas-carbone (électrolyseurs et stations de recharge), annonce aujourd’hui la mise en service d’une station hydrogène dotée d’une capacité de distribution jusqu'à 60 kg par jour pour l’aire de distribution autoroutière Dyneff Toulouse Sud-Sud en Occitanie. De conception et de fabrication entièrement française, et bénéficiant d’un retour d’expérience de près de 10 ans, il s’agit de la première station à hydrogène installée sur autoroute en France.

Ce nouveau partenariat intervient alors que McPhy a inauguré en octobre sa nouvelle usine à Grenoble entièrement consacrée à la recherche d’innovation, à l'ingénierie et à la production de stations de recharge en réponse à l'accélération progressive du marché de la mobilité hydrogène.

Jean-Baptiste Lucas, Directeur général de McPhy, commente : « Nous sommes très heureux de cette collaboration, qui est une grande première en France, et remercions Dyneff pour sa confiance. Cette nouvelle étape clef dans le déploiement de la mobilité hydrogène contribue de façon concrète à l’accélération de la décarbonation de l’économie et de la mobilité, dans la droite ligne des plans France Relance et France 2030 ».

Publication des Résultats semestriels, le 27 juillet 2023, après clôture des marchés

À PROPOS DE MCPHY

Spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène, McPhy contribue au déploiement mondial de l’hydrogène bas-carbone comme solution pour la transition énergétique. Fort de sa gamme complète dédiée aux secteurs de l’industrie, la mobilité et l’énergie, McPhy offre à ses clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications d’approvisionnement en matière première industrielle, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible ou encore de stockage et valorisation des surplus d’électricité d’origine renouvelable. Concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l’international assurent une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes. McPhy Energy est cotée sur Euronext Paris (compartiment B, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY).

À PROPOS DU GROUPE DYNEFF

Fournisseur d’énergies depuis plus de 60 ans, Dyneff emploie plus de 700 salariés en France et en Espagne. Soucieux d’un développement durable, Dyneff s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue en imaginant chaque jour des solutions innovantes à même de répondre aux besoins des professionnels, des particuliers et des collectivités locales. Avec 3 millions de m3 commercialisés par an et plus de 3,9 milliards d’€ de chiffre d’affaires, Dyneff demeure un partenaire à taille humaine. Dyneff offre un choix complet de carburants et de combustibles (fioul, granulés de bois...) ou encore de produits complémentaires comme les panneaux photovoltaïques, les pompes à chaleur ainsi que les services répondant à l’ensemble des besoins du marché de l’énergie. Depuis 2015, Dyneff étend son offre en proposant du gaz naturel et de l’électricité verte, une énergie 100 % renouvelable. L’entreprise distribue ses produits et ses services au travers de trois canaux de distribution : ses stations-service, son réseau d’agences commerciales pour les professionnels, les particuliers et les collectivités, et ses agences de négoce pour la commercialisation auprès de grands comptes. La force de Dyneff est d’offrir à ses clients une structure solide tout en conservant un service, une écoute et la réactivité d’une entreprise de proximité. Acteur de la transition énergétique, Dyneff s’inscrit durablement dans la distribution d’énergie responsable. Être innovant, développer une offre et des services adaptés, rester à l’écoute de sa clientèle sont plus que jamais les leviers qui font le succès de Dyneff.

