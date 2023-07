Forventet resultat pr. aktie i 2023 opjusteres til 70-80 kr.

English Danish

Jyske Bank opjusterer forventningerne til årets resultat til 4,7-5,3 mia. kr. svarende til 70-80 kr. pr. aktie. Resultat før skat forventes at være i niveauet 6,2-7,1 mia. kr. i 2023. I forventningerne er indeholdt engangsomkostninger på 0,3 mia. kr. vedrørende købet af Handelsbanken Danmark, samt at nedskrivninger forventes at medføre en udgift i år mod en indtægt på 0,6 mia. kr. i 2022.

Tidligere var forventningerne et resultat pr. aktie på 65-75 kr., svarende til et resultat efter skat på 4,3-4,9 mia. kr. i 2023.

Opjusteringen sker på baggrund af det opnåede resultat i 1. halvår på godt 3,3 mia. kr. før skat og 2,4 mia. kr. efter skat mod 2,1 mia. kr. før skat og knap 1,7 mia. kr. efter skat i 1. halvår 2022. Forbedringen kan ikke mindst henføres til købet af Handelsbanken Danmark, der væsentligt overgår de oprindelige positive forventninger til 2023. Hertil kommer effekten af det højere renteniveau og et lavt behov for nedskrivninger.

Resultat i 1. halvår 2023 svarer til 37,4 kr. pr. aktie mod 24,5 kr. pr. aktie i første halvår 2022. Den positive udvikling i resultat pr. aktie forventes dermed også at fortsætte i 2023.

Resultat pr. aktie (kr.) Forventet 2023 2022 2021 2020 2019 Resultat pr. aktie 70-80 55,4 42,4 19,8 29,0

I forlængelse af købet af PFA Bank, der er sket med henblik på at understøtte Jyske Banks ambition om at være blandt de mest foretrukne banker til private banking i Danmark, kan det oplyses, at Jyske Bank for nyligt for 8. år i træk blev kåret som bedst til private banking af analyseinstituttet Voxmeter.





Jyske Banks delårsrapport for 1. halvår 2023 forventes offentliggjort som planlagt den 15. august 2023.





Kontakt:

Anders Dam, Ordførende direktør, tlf. +45 89 89 20 01

Birger Krøgh Nielsen, CFO, tlf. +45 89 89 64 44



