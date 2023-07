Finnish English

Siili valittiin toimittajaksi Maanmittauslaitoksen kilpailutuksessa

Siili Solutions Oyj Lehdistötiedote 11.7.2023 kello 9.45

Siili Solutions Oyj:n hyvä menestys julkisen sektorin kilpailutuksissa sai jälleen jatkoa kun se valittiin toimittajaksi Maanmittauslaitoksen tietojärjestelmien kehittämisen ja ylläpidon asiantuntijapalveluiden kilpailutuksessa.

Siili valittiin toimittajaksi osa-alueilla BackEnd (2.1), FrontEnd (2.2) ja uudet projektit BackEnd (2.5). Näiden kolmen osa-alueen arvioitu kokonaisarvo neljän vuoden mittaisella sopimuskaudella on 17 miljoonaa euroa.

Päätöksenteon perusteena kilpailutukseen osallistuneiden toimittajien osaaminen pisteytettiin yleis- ja erityisosaamisalueissa niin, että yleisosaamisen painoarvo oli 20% ja erityisosaamisen 80% kokonaispisteistä.

“Julkinen sektori on yksi strategiamme painopistealueista, ja menestys tässä kilpailutuksessa on jälleen yksi vahva askel strategiamme toteuttamisessa. Jatkamme innolla hyvää yhteistyötä Maanmittauslaitoksen kanssa ja edesautamme näin ollen MML:n tuottaman tärkeän tiedon ja palveluiden hyödyntämistä Suomessa“, sanoo Siilin toimitusjohtaja Tomi Pienimäki.

Siili sai hankintapäätökset tiedoksi 4.7.2023 ja 5.7.2023, ja ne astuvat voimaan hankintalain mukaisen valitusajan päätyttyä.

Lue lisää Siilin ja Maanmittauslaitoksen yhteistyöstä osakehuoneistotietojen digitalisoinnin parissa täältä: https://www.siili.com/fi/mll-osakehuoneistotietojen-hallinta-verkossa-mullistaa-digitaalisen-asuntokaupan

