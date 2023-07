Aduro Clean Technologies fait le point sur l'entreprise et engage Outside the Box Capital Inc. pour des services de marketing et de relations avec les investisseurs

German French

SARNIA, Ontario, 11 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc . (« Aduro » ou la « Société ») (CSE : ACT) (OTCQB : ACTHF) (FSE : 9D50), une société technologique canadienne utilisant le pouvoir de la chimie pour transformer les matières premières de plus faible valeur, comme les déchets de plastique, le bitume lourd et les huiles renouvelables, en ressources pour le XXIe siècle, est heureuse de faire le point sur ses récents progrès et accomplissements.



Au premier semestre de l'année civile 2023, la Société a accompli des progrès significatifs dans plusieurs domaines clés de ses plans opérationnels et stratégiques. Le nouvel établissement d'Aduro à London, dans l'Ontario, est en voie d'achèvement avec le nouvel espace de bureau à présent terminé et totalement équipé tandis que l'agrandissement des installations de laboratoire ultra-modernes devrait être achevé au T3 2023. La Société a élargi son équipe en recrutant huit ingénieurs et opérateurs des procédés. Tout le personnel de la R&D et des opérations a été intégralement formé à la technologie Hydrochemolytic™ (HCT) et au nouveau réacteur à flux continu à l'échelle pilote pour la technologie Hydrochemolytic™ de recyclage du plastique (« R2 Plastic »). L'unité R2 Plastic est complètement opérationnelle et a réussi à transformer les déchets de polymères en hydrocarbures liquides de plus grande valeur. En outre, il y a eu des avancées substantielles sur le réacteur à flux continu à l'échelle pilote pour la technologie Hydrochemolytic™ de valorisation du bitume (« R2 Bitumen »).

La Société a continué d'accroître sa présence dans des événements clés de l'industrie et parvient à une forte couverture publique de sa plateforme HCT. Les progrès et la présence sociale accrus d'Aduro ont suscité un fort intérêt de la part des parties prenantes et un allongement de la liste des opportunités de collaboration, mettant en avant la solide réputation de la Société au sein de l'industrie et le vif intérêt pour la plateforme HCT.

La Société est également consciente des obstacles administratifs, des retards de la chaîne d'approvisionnement et des défis d'ordre général, résultant de l'élargissement considérable de l'équipe dans un court laps de temps. La Société est venue à bout de tout cela, portée par le dévouement et la passion de l'équipe d'Aduro. La Société se concentre maintenant sur l'accélération de son programme d'engagement des clients et sur l'établissement de partenariats avec des parties prenantes clés. Avec l'expansion de nos opérations, le franchissement d'étapes critiques et de solides partenariats, nous avons confiance en notre capacité à mener un changement technologique dans nos industries et nous nous consacrons à commercialiser des solutions de pointe qui traitent les défis mondiaux urgents.

Faits marquants :

Le réacteur à flux continu à l'échelle pilote pour la technologie Hydrochemolytic™ de recyclage du plastique est opérationnel et génère des données.

Développement des capacités de recherche et d'opérations par le recrutement dans l'équipe et la formation réussis d'ingénieurs et d'opérateurs des procédés et de personnel de gestion des projets.

Les discussions se poursuivent et progressent sur l'engagement des clients et les opportunités de collaboration.

Accroissement de la présence en Europe, établissement d'une filiale aux Pays-Bas.

Les installations de laboratoire récemment agrandies à London, dans l'Ontario, sont en voie d'achèvement.

Clôture du financement sursouscrit de 3 926 512 CAD avec un montant additionnel de 1 490 035 CAD provenant de l'exercice de bons de souscription.

Avancement technologique et capacités élargies de l'entreprise

Nous sommes heureux d'annoncer que le réacteur à flux continu à l'échelle pilote pour la technologie Hydrochemolytic™ de recyclage du plastique a été mis en service et est opérationnel pour le traitement des polymères à croissance en chaîne depuis juin 2023. Le système transforme à présent les déchets de polymères en hydrocarbures liquides à plus forte valeur et stimule nos efforts continus de commercialisation.

La Société reste inébranlable dans son engagement à maintenir un environnement de travail sûr. Guidés par Gene Cammack, directeur de l'exploitation, des protocoles de sécurité complets et des procédures opérationnelles normalisées (PON) ont été élaborés pour le réacteur à flux continu en avril et en mai 2023. L'objectif était d'assurer une entière conformité aux réglementations et le plus haut niveau des meilleures pratiques de sécurité. Par ailleurs, six nouveaux membres ont été intégrés avec succès à l'équipe des opérations, notamment des opérateurs des procédés expérimentés qui ont reçu une formation poussée sur la plateforme HCT et l'unité R2 Plastic.

La mise en service réussie de l'unité des plastiques, l'ajout de personnel clé et la mise en place de procédures et de protocoles rigoureux attestent des efforts collectifs des équipes R&D et des Opérations. Leur dévouement inébranlable et leur travail acharné ont joué un rôle clé dans le franchissement de ces étapes et le maintien de l'engagement de la Société envers la sécurité et l'excellence opérationnelle.

La Société est très satisfaite des premiers résultats générés par l'exploitation du procédé R2 Plastic et se concentre à présent sur la réalisation de son programme d'expérimentation planifié. L'objectif premier de ce programme est de fournir des données complètes pour soutenir la conception du prochain agrandissement d'une unité permettant un recyclage valorisant du plastique à hauteur de plusieurs tonnes par jour. En plus de l'accomplissement du programme d'expérimentation planifié, le procédé R2 Plastic sera utilisé pour accélérer le programme d'engagement des clients de la Société. La Société entre actuellement dans la phase suivante de son parcours, qui comprend la gestion de matières premières de tiers dans le procédé R2 Plastic en flux continu.

La Société a également réalisé des avancées substantielles sur le réacteur à flux continu à l'échelle pilote pour la technologie Hydrochemolytic™ de valorisation du bitume (« HBU »). Nous avons démarré la mise en service du R2 Bitumen et nous prévoyons d'atteindre un état opérationnel complet au T3 2023. Une fois opérationnelle, l'unité R2 Bitumen traitera les matières premières des divers partenaires intéressés, confortant notre position et prolongeant nos discussions et nos relations avec de potentiels clients et parties prenantes.

Aduro a considérablement développé ses capacités de recherche et d'opérations par le recrutement dans l'équipe et la formation réussis d'ingénieurs et d'opérateurs des procédés et de personnel de gestion des projets. L'équipe en pleine expansion d'Aduro accroit les capacités de la Société, notamment son aptitude à gérer simultanément plusieurs unités de traitement en flux continu et à accélérer son programme d'engagement des clients. Au cours des derniers mois, Aduro a suscité un intérêt considérable pour les segments HPU et HBU. Avec l'équipe actuelle et l'expansion des capacités, la Société se concentre sur le renforcement des partenariats existants et la consolidation de nouvelles collaborations et du développement des affaires.

Expansion en Europe

En juin 2023, Aduro a constitué son premier hub international avec l'établissement d'Aduro Clean Technologies Europe (« ACTE »), marquant ainsi le premier pas vers une expansion internationale. ACTE démontre l'engagement de la Société envers sa stratégie de croissance mondiale permettant à Aduro d'atteindre des objectifs stratégiques dans la région. ACTE est physiquement hébergé sur place au Brightlands Chemelot Campus (« Brightlands »), aux Pays-Bas, où la Société possède des partenariats prospères avec les laboratoires d'innovation et d'apprentissage de Brightlands et Chemelot (« CHILL »).

L'établissement d'une présence mondiale s'aligne sur le plan d'affaires stratégique d'Aduro et permet à la Société d'étendre sa portée pour entrer en contact avec des parties prenantes clés et attirer les meilleurs talents où qu'ils résident dans le monde.

ACTE se concentrera sur l'avancement du procédé Hydrochemolytic™ pour un recyclage valorisant du plastique (Hydrochemolytic for plastics upcycling, HPU) au sein du marché européen avec pour principal objectif de construire une unité de démonstration future au site Brightlands, exposant la technologie de la plateforme Hydrochemolytic™ brevetée de la Société pour s'attaquer aux plastiques mixtes difficiles à recycler de manière valorisante. Le procédé HPU a suscité un intérêt significatif de la part d'acteurs majeurs de l'industrie du plastique, mettant en avant la demande croissante pour des solutions durables.

La Société s'engage dans des discussions de partenariat avec les parties prenantes locales sur le projet. La Société a accompli des progrès considérables pour attirer et susciter l'intérêt de potentielles recrues clés dans l'équipe d'ACTE et pour favoriser la mise en œuvre de la stratégie de la Société en Europe et dans le monde.

Clôture du financement sursouscrit

Aduro a renforcé son bilan en clôturant avec succès un placement privé sans courtier, levant 3 926 512,08 $ en produit brut par l'émission de 4 222 056 unités à 0,93 $ l'unité. Chaque unité consiste en une action ordinaire et un demi-bon de souscription d'action ordinaire. Les bons de souscription peuvent être exercés à 1,30 $ par action dans les deux ans, avec un droit d'accélération si les actions atteignent 1,60 $ pendant dix jours de bourse consécutifs. Par ailleurs, la Société a reçu 1 490 035 $ par l'exercice de 1 862 544 bons de souscription précédemment émis à 0,80 $ par action durant la période allant du 9 novembre 2022 au 12 mai 2023.

Construction de nouveaux laboratoires et bureaux à London

Le nouvel établissement d'Aduro à London, dans l'Ontario, est en voie d'achèvement avec le nouvel espace de bureau à présent terminé et totalement équipé, tandis que l'agrandissement des installations de laboratoire ultra-modernes devrait être terminé au T3 2023. L'agrandissement des installations de laboratoire améliorera les capacités de recherche de la Société et renforcera la capacité d'Aduro à accélérer le développement technologique et à soutenir l'engagement des clients. L'établissement de 406 m², qui devrait être terminé au T3 2023, doublera l'empreinte de recherche d'Aduro et comprendra un espace de laboratoire moderne et de nouveaux équipements d'analyse. Le nouvel établissement fonctionnera en tant que siège social canadien d'Aduro et base centralisée des opérations pour l'équipe de recherche de la Société pour la mise en œuvre de nos efforts de Recherche et Développement et le soutien de nos plans d'agrandissement et de commercialisation.

Accord de marketing et de relations avec les investisseurs passé avec Outside the Box Capital

La Société annonce également avoir conclu un accord de marketing et de consultation (« accord de marketing ») avec une entreprise de marketing indépendante, Outside the Box Capital Inc. (« OTBC ») située à Oakville, dans l'Ontario, qui fournira des services de conseils en marketing et relations avec les investisseurs, y compris des services de marketing via les réseaux sociaux et la diffusion de médias en ligne.

En lien avec l'accord de marketing, pendant une durée initiale de huit mois à compter du 10 juillet 2023, Aduro versera à OTBC 100 000 $ d'honoraires plus les taxes en vigueur. Aduro octroiera également à OTBC 75 000 options d'achat d'actions de la Société. Les options seront acquises immédiatement après l'octroi, selon le prix d'exercice le plus élevé entre 1,00 $ et le prix du marché à la date de l'octroi, et auront une durée d'un an. OTBC ne possède aucune action de la Société à la date des présentes et n'entretient aucune relation directe avec la Société autre que celle indiquée dans le présent communiqué de presse.

L'engagement d'OTBC par la Société représente une autre étape dans ses efforts d'améliorer la communication avec la communauté des investisseurs actuels et d'étendre sa visibilité auprès d'un public plus large. OTBC est spécialisée dans diverses plateformes de réseaux sociaux et sera en mesure de faciliter une plus grande sensibilisation et une large diffusion des actualités de la Société.

À propos d'Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies est un développeur de technologies brevetées basées sur l'eau, portant sur le recyclage chimique des déchets plastiques, la conversion du pétrole brut lourd et du bitume en pétrole plus léger et à plus forte valeur et la transformation des huiles renouvelables en carburants à plus forte valeur ou en produits chimiques renouvelables. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société active les propriétés uniques de l'eau dans une plateforme chimique qui fonctionne à des températures et des coûts relativement bas, une approche qui change la donne et transforme les matières premières à faible valeur en ressources du XXIe siècle.

Pour tout complément d'information, veuillez contacter :

Ofer Vicus, PDG

ovicus@adurocleantech.com

Abe Dyck, Relations avec les investisseurs

ir@adurocleantech.com

+1 604 362 7011

Arrowhead

Thomas Renaud, directeur général

enquire@arrowheadbid.com

+1 212 619 6889

Outside the Box Inc .

Jason Coles, gestionnaire de portefeuille

jason@outsidethebox.capital

+1 289 259 4455

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques qui portent sur des activités, des événements ou des développements que la Société croit, prévoit ou anticipe à l'avenir, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes actuelles de la direction sur la base des informations actuellement disponibles et sont assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient amener les résultats à différer sensiblement de ceux décrits dans les énoncés prospectifs. Dans le présent communiqué de presse, les énoncés prospectifs incluent, mais sans s'y limiter, le plan de la Société pour augmenter sa présence sociale, accroître l'intérêt des parties prenantes et développer une liste d'opportunités de collaboration ; le plan pour accélérer le programme d'engagement des clients et forger des partenariats avec des parties prenantes clés ; le plan pour mener le changement technologique dans les secteurs de la Société et commercialiser des solutions de pointe qui répondent aux défis mondiaux urgents ; le plan de commercialisation et de sécurité des opérations de la Société ; la génération de données en vue de soutenir la conception du prochain agrandissement d'une installation permettant de surcycler chaque jour des tonnes de plastique ; le plan d'exécution du programme d'expérimentation planifié ; le fait que R2 Plastic servira à accélérer le programme d'engagement des clients de la Société ; les plans de gestion des matières premières de tiers dans le procédé R2 Plastic de flux continu ; l'intention de la Société d'étendre sa portée pour entrer en contact avec des parties prenantes clés et attirer les meilleurs talents où qu'ils puissent résider dans le monde ; les progrès du procédé Hydrochemolytic™ pour le recyclage valorisant des plastiques (« HPU ») au sein du marché européen avec l'objectif premier de construire une future unité de démonstration sur le site de Brightlands ; l'achèvement des installations de la Société à London, dans l'Ontario, au T3 2023 ; l'espoir que les installations de laboratoire agrandies amélioreront les capacités de recherche de la Société et renforceront la faculté d'Aduro à accélérer le développement technologique et soutenir l'engagement des clients ; le plan du nouveau laboratoire visant à doubler l'empreinte de recherche d'Aduro, et à disposer d'un espace de laboratoire moderne et de nouveaux équipements d'analyse, qui servira de siège social canadien à Aduro et de base centralisée pour les opérations de l'équipe de recherche de la Société portant sur la mise en œuvre des efforts de recherche et de développement et le soutien apporté aux plans d'agrandissement et de commercialisation de la Société ; les services de relations avec les investisseurs proposés par OTCB et les effets anticipés des services marketing proposés, y compris faciliter une plus grande sensibilisation et une large diffusion des actualités de la Société. Bien que la Société estime que les hypothèses inhérentes aux énoncés prospectifs sont raisonnables, les énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties de performances futures et, par conséquent, il ne faut pas se fier indûment à ces énoncés en raison de leur incertitude inhérente. Les facteurs importants qui pourraient amener les résultats réels à différer sensiblement des attentes de la Société incluent, mais sans s'y limiter, le fait que le plan de la Société visant à accroître sa présence sociale et à augmenter le nombre de parties prenantes puisse ne pas se dérouler comme prévu ; que la Société puisse ne pas parvenir à accélérer les programmes d'engagement des clients ou à forger de nouveaux partenariats stratégiques ; que la technologie de la Société puisse ne pas se développer comme prévu ou que sa commercialisation puisse échouer pour diverses raisons ; que la technologie de la Société puisse être rendue obsolète par de nouvelles technologies concurrentes ou pour d'autres raisons hors du contrôle de la Société ; que les plans de développement des programmes de la Société puissent ne pas se réaliser comme prévu ; que de nouvelles technologies puissent être développées par d'autres plus grands concurrents et être préférées sur le marché ; que la Société puisse être incapable d'achever son laboratoire ou les plans d'expansion comme cela a été proposé ; que les services marketing puissent ne pas être fournis comme prévu, que la prestation desdits services n'apporte pas les résultats attendus, qu'il y ait des conditions de marché défavorables ; que la Société puisse être incapable de lever d'autres financements ou d'atteindre un chiffre d'affaires suffisant pour poursuivre son développement et ses plans de commercialisation, ainsi que d'autres facteurs hors du contrôle des parties. La Société décline expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf tel qu'exigé par le droit applicable.

La CSE n'a pas examiné, approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse.