Betterguards revolutioniert den globalen Sportmarkt mit preisgekrönter Sprunggelenkbandagen-Technologie — Unterstützt von den in Berlin geborenen NBA-Stars Franz und Moe Wagner

BERLIN, July 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Betterguards, ein Berliner Innovator für zukunftsweisende Sporttechnologie, gab heute bekannt, dass es den Verkauf der Sprunggelenkbandage The BetterGuard im amerikanischen Markt gestartet hat, um die mehrfach, durch Awards ausgezeichnete, deutsche Innovation für U.S. Athleten verfügbar zu machen. Diese Neuigkeiten folgen direkt auf die Präsentation und All-Star Partnerschaft vor und mit der amerikanischen „National Basketball Athletic Trainers Association“ (NBATA) in Chicago. Darüber hinaus freut sich Betterguards zwei neue Markenbotschafter mit den beiden deutschen NBA-Stars Franz und Moritz Wagner von den Orlando Magics gewonnen zu haben.







Kernpunkte:

NBA-Stars Franz und Moe Wagner unterstützen The BetterGuard und loben das innovative Design und die intelligente Schutzfunktion. Sie bezeichnen sie als die beste Sprunggelenksbandage für Leistungssportler.

The BetterGuard gewinnt den Sports Technology Award für die beste Technologie zur Verletzungsprävention und -regeneration und den Lightweight Innovation Awards 2023 in der Kategorie „Healthcare“, welche The BetterGuard für den bahnbrechenden Paradigmenwechsel für Prävention und Rehabilitation auszeichnen.

Betterguards-CEO Tony Verutti hält vor Mitgliedern der NBATA eine "All-Star"-Präsentation in Zusammenarbeit mit der NBATA und gibt einen Überblick über die bahnbrechende Technologie in der BetterGuard-Sprunggelenksbandage.

Betterguards beginnt nach der Vorverkaufsphase im Mai mit dem Versand von Bestellungen an US-Athleten und markiert damit einen wichtigen Meilenstein, da das Unternehmen die Verfügbarkeit seiner bahnbrechenden Technologie nun auf den US-Markt erweitert.

Die aus Deutschland stammenden NBA-Stars Franz und Moe Wagner von den Orlando Magic nutzen The BetterGuard bereits in der NBA. Franz sagte: "Als Profisportler kümmern wir uns ganz besonders um unseren Körper und wir benötigen eine Bandage, die nicht nur Schutz bietet, sondern auch Bewegungsfreiheit ermöglicht. Wir haben im Laufe der Jahre viele Sprunggelenksbandagen ausprobiert, aber nichts kommt der vollen Bewegungsfreiheit und dem intelligenten Schutz von The BetterGuard gleich.”

Moe fügte hinzu: "The BetterGuard ist ein wesentlicher Bestandteil, um Gesundheit und Leistungsfähigkeit in der NBA aufrechtzuerhalten, wo fast jeder Spieler aufgrund von Sprunggelenkverletzungen nicht spielen oder trainieren kann. Andere Sprunggelenksbandagen schränken manchmal deine Beweglichkeit und Bewegungsfreiheit ein, was es schwierig macht, sich vollumfänglich zu bewegen, während gleichzeitig der benötigte Sprunggelenksschutz erhalten bleibt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Bandagen bietet The BetterGuard eine beispiellose 360-Grad-Bewegungsfreiheit und Schutz genau dann, wenn ich ihn brauche. Ich bin ein großer Verfechter davon, dass die Bandage nicht sperrig sein sollte, und The BetterGuard kann das bieten. The BetterGuard ermöglicht es, die Leistungsfähigkeit aufrechtzuerhalten, mit dem zusätzlichen Vertrauen zu spielen und gleichzeitig zu wissen, dass ich einen zuverlässigen Knöchelschutz habe. Ich habe bereits einige Spiele in der NBA und auch für die Nationalmannschaft aufgrund von Problemen am Sprunggelenk pausieren müssen. Mit The BetterGuard bin ich zuversichtlich noch mehr Support für meine Sprunggelenke zu erhalten“





„Wir freuen uns über all die Anerkennung und die Auszeichnungen, die wir erhalten haben, sowie die Möglichkeit, mit zwei großartigen Athleten in der NBA zusammenzuarbeiten, während wir diese bahnbrechende Technologie in die USA bringen. Mit Moe und Franz haben wir zwei NBA Profis, die aus derselben Stadt kommen wie Betterguards und wir freuen uns sehr mit den beiden den großen Schritt in die USA zu gehen", sagte Tony Verutti, CEO von Betterguards. "The BetterGuard senkt nachgewiesenermaßen das Risiko von Sprunggelenksverletzungen und ermöglicht Athleten, auf ihrem höchsten Niveau mit intelligentem Sprunggelenksschutz sowie Bewegungsfreiheit zu spielen. Dies ist ein Beweis für die Wissenschaft und Technik hinter der Technologie und den Wert, den Athleten bei der Innovation an oberste Stelle zu setzen."

Der Gewinn des Sports Technology Awards und die Partnerschaft folgten direkt auf dier Ernennung von Tony Verutti zum CEO und signalisieren ein aufregendes neues Kapitel für Betterguards. Mit dem Verkauf von Produkten in Europa und den USA steht The BetterGuard kurz davor, die Verletzungsprävention und -regeneration im Sport für Athleten weltweit zu revolutionieren.

Wie The BetterGuard gekauft werden kann

Athleten können The BetterGuard jetzt über den Online-Shop des Unternehmens erwerben.

Online bestellen

Über Betterguards

Betterguards ist ein zukunftsweisendes Sporttechnologieunternehmen, das das Spiel durch Verletzungsprävention und Leistungsinnovation verändert. Das preisgekrönte Sprunggelenksschutzsystem, welches Betterguards zugrunde liegt, bietet reaktionsfähige Sprunggelenkstabilisierung, ohne die volle Bewegungsfreiheit einzuschränken. Dieses bahnbrechende Sprunggelenkschutzsystem schützt Athleten vor plötzlichen Verletzungen und bietet intelligenten Halt, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. In Zusammenarbeit mit erstklassigen Athleten entwickelt, bietet Betterguards deutsche Ingenieurskunst in dem weltweit fortschrittlichsten Verletzungsschutzsystem für Sprunggelenke.

Betterguards wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Berlin, Deutschland, mit einer Niederlassung in New York City und wird von CEO Tony Verutti geleitet. Im Jahr 2022 wurde Betterguards als eines von fünf Unternehmen vom NBA Launchpad ausgewählt, gemeinsam mit Beratern der Liga und der Teams mit Schwerpunktsetzung auf Sprunggelenksschutz und -regeneration zu arbeiten, was das die Zielsetzung des Unternehmens unterstreicht, Athleten an vorderster Front der Innovation zu platzieren.

Presse- & Mediananfragen

Eric Barrett

Executive Vice President of Public Relations

press@betterguards.com

betterguards.com/pages/news

Fotos zu dieser Ankündigung sind verfügbar unter:



https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0c340fbc-ce55-4ddd-9a90-027c950d73ef



https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e15d4e91-39c9-409e-a327-986570faae1a