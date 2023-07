Revolutionäre KI-gestützte Diagnostikplattform PMcardio jetzt in 15 weiteren europäischen Märkten für medizinische Fachkräfte zugänglich

English French German

LONDON, July 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- PMcardio, Markführer im Bereich der KI-gestützten Diagnostik von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, gibt mit der Einführung seiner neuesten Version des Produkts die Expansion in 15 weitere europäische Märkte bekannt.



Nach einem erfolgreichen Start im Vereinigten Königreich mit über 25.000 registrierten Nutzern macht PMcardio seine Anwendung nun auch medizinischen Fachkräften in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Portugal, Italien, Luxemburg, Liechtenstein, Zypern, Polen, Irland, Kroatien und Malta zugänglich. PMcardio hat seinen klinischen Assistenten weiter verbessert und bietet nun Sprachunterstützung für Französisch, Deutsch, Italienisch und Portugiesisch, für eine nahtlose Benutzung für medizinische Fachkräfte in diesen Regionen.

Für medizinische Fachkräfte in der Primär- und Notfallversorgung, die nicht auf Kardiologie spezialisiert sind, wie z. B. Allgemeinmediziner, Krankenpflegepersonal und Sanitäter, kann die EKG-Interpretation eine Herausforderung sein, die zu Ungenauigkeiten und möglichen Fehldiagnosen führt.

„Die zunehmende Prävalenz von Krankheiten wie Vorhofflimmern, eine Krankheit, die jeder dritte Mensch im Laufe seines Lebens erlebt, unterstreicht den dringenden Bedarf an zuverlässigeren Lösungen für die Früherkennung und wirksame Behandlung”, so Dr. Robert Herman, Chief Medical Officer von Powerful Medical, dem Deep-Tech-Unternehmen hinter PMcardio. „Diese Erkrankung erhöht das Risiko eines Schlaganfalls erheblich, so dass eine schnelle und genaue Diagnose entscheidend ist. PMcardio ist in der Lage, die Diagnose und die Behandlung von Vorhofflimmern am ersten Kontaktpunkt zu verbessern.”

PMcardio ist eine leicht zugängliche Smartphone-Anwendung, mit der jede medizinische Fachkraft 38 Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit der Präzision eines Kardiologen diagnostizieren und behandeln kann.

Das CE-zertifizierte Klasse IIb Medizinprodukt ermöglicht es dem medizinischen Personal nicht nur, EKGs zu interpretieren und Herzkrankheiten präzise und schnell zu erkennen – es erstellt auch leitlinienkonforme Behandlungsempfehlungen, die auf jeden einzelnen Patienten zugeschnitten sind.

„Mit PMcardio wollen wir innerhalb der nächsten 5 Jahre 1 Million Leben retten. Diese europäische Expansion ist ein bedeutender Schritt in der Mission von PMcardio, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die weltweit führende Todesursache, zu bekämpfen. Die Integration der App kann die klinische Entscheidungsfindung, die Qualität der Versorgung und die Ergebnisse für Patienten mit Herzerkrankungen in ganz Europa erheblich verbessern”, fasst Martin Herman, CEO von Powerful Medical, zusammen.

Über PMcardio

PMcardio ist der Marktführer im Bereich der KI-gestützten Diagnostik, der sich mit der weltweit häufigsten Todesursache – Herz-Kreislauf-Erkrankungen – befasst. Das zertifizierte Medizinprodukt der Klasse IIb ermöglicht es medizinischen Fachkräften, 38 Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit der Präzision eines Kardiologen zu diagnostizieren. PMcardio, das von weltweit führenden Kardiologen und klinischen Einrichtungen unterstützt wird, digitalisiert und interpretiert jedes 12-Kanal-EKG in weniger als 5 Sekunden, um präzise Diagnosen und leitlinienkonforme Behandlungsempfehlungen zu liefern, die auf jeden Patienten zugeschnitten sind.



