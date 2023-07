PMcardio, la plateforme de diagnostic révolutionnaire alimentée par l'IA, est désormais accessible aux professionnels de la santé sur 15 nouveaux marchés européens

English French German

LONDRES, 11 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- PMcardio, entreprise leader du diagnostic des maladies cardiovasculaires basé sur l'IA, annonce son expansion sur 15 marchés européens supplémentaires avec le lancement de sa nouvelle version.

Après un premier lancement réussi au Royaume-Uni avec plus de 25 000 utilisateurs enregistrés, PMcardio rend désormais son application de pointe accessible aux professionnels de la santé en Allemagne, en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Autriche, en Suisse, au Portugal, en Italie, au Luxembourg, au Lichtenstein, à Chypre, en Pologne, en Irlande, en Croatie et à Malte. PMcardio a perfectionné son assistant clinique en offrant une nouvelle prise en charge linguistique pour le français, l'allemand, l'italien et le portugais, garantissant ainsi une expérience fluide aux professionnels de la santé dans ces diverses régions.

Pour les professionnels de la santé en soins primaires et d'urgence qui ne sont pas spécialisés en cardiologie, tels que les médecins généralistes, les infirmiers/ères et les ambulanciers paramédicaux, l'interprétation de l'ECG peut s’avérer difficile et entraîner des inexactitudes et des erreurs de diagnostics potentielles.

« La prévalence croissante de maladies telles que la fibrillation auriculaire, une affection dont une personne sur trois sera victime au cours de sa vie, met en évidence un besoin urgent de pouvoir disposer de solutions plus fiables afin d’obtenir une détection précoce et un traitement efficace », déclare Robert Herman, directeur médical de Powerful Medical, l'entreprise de haute technologie à l'origine de PMcardio. « Cette affection augmente considérablement le risque d'AVC, ce qui rend l'obtention d'un diagnostic rapide et précis primordiale. PMcardio est sur le point d'améliorer le diagnostic et la prise en charge de la fibrillation auriculaire au premier point de contact. »

Facilement accessible sous forme d'application pour smartphone, PMcardio permet à tout professionnel de santé de diagnostiquer et de traiter 38 maladies cardiovasculaires avec la précision d'un cardiologue.

Non seulement le dispositif médical de classe IIb certifié CE permet au personnel médical d'interpréter les ECG et d'identifier les affections cardiaques avec précision et rapidité, mais il génère également des recommandations thérapeutiques conformes aux directives et personnalisées pour chaque patient.

« Avec PMcardio, notre objectif est de sauver 1 million de vies au cours des cinq prochaines années. Cette expansion européenne constitue une avancée significative dans la mission de PMcardio qui consiste à lutter contre les maladies cardiovasculaires, qui représentent la première cause de décès dans le monde. Son intégration peut améliorer considérablement la prise de décision clinique, la qualité des soins et les résultats pour les patients souffrant de maladies cardiaques dans toute l'Europe », conclut Martin Herman, PDG de Powerful Medical.

À propos de PMcardio

PMcardio est le leader du marché des diagnostics basés sur l'IA qui permettent de s'attaquer à la principale cause de décès dans le monde : les maladies cardiovasculaires. Le dispositif médical certifié de classe IIb permet aux professionnels de la santé de diagnostiquer 38 maladies cardiovasculaires avec la précision d'un cardiologue. Soutenu par les meilleurs cardiologues et institutions cliniques du monde, PMcardio numérise et interprète n’importe quel ECG à 12 dérivations en moins de 5 secondes afin de fournir des diagnostics précis ainsi que des recommandations thérapeutiques conformes aux directives et adaptées à chaque patient.

Lucia Bojkovska, MA

Responsable de la communication | Powerful Medical

lmozolova@powerfulmedical.com

https://www.powerfulmedical.com/pmcardio

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bb11adb0-c146-4f76-a582-4df2edeb1543