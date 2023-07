Novotech präsentiert technische Sitzung zu Erfolgsfaktoren für klinische Studien auf der BIOPLUS-INTERPHEX KOREA 2023

German French

SEOUL, Korea, July 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech, das führende, auf den asiatisch-pazifischen Raum ausgerichtete Auftragsforschungsinstitut für die Biotechnologiebranche mit globalen Durchführungskapazitäten, wird auf der BIOPLUS-INTERPHEX KOREA 2023 eine technische Sitzung für Biotechnologieunternehmen veranstalten, die regionale oder globale Studien planen.



Yooni Kim, Vice President und Global Head of Clinical Services von Novotech, wird die Sitzung eröffnen, auf die Präsentationen von hochrangigen Novotech-Experten folgen werden.

„Pre-Clinical requirements for successful clinical trial entry“ (Präklinische Anforderungen für einen erfolgreichen Eintritt in klinische Studien) – präsentiert von Dr. Babaji Yadav, Associate Director und Principal Toxicologist, Novotech Drug Development Consulting

„Successful global clinical trial solutions for biotechs“ (Erfolgreiche Lösungen für globale klinische Studien für Biotechnologieunternehmen“ – präsentiert von HyunKyoung Kim, Project Director, Novotech

Anschließend findet eine Podiumsdiskussion unter der Leitung von Yooni Kim statt, an der führende Vertreterinnen und Vertreter aus der Biotechnologie und Sektorspezialisten von Novotech teilnehmen.

Technische Sitzung von Novotech

Uhrzeit: 15.10 Uhr (Ortszeit Korea)

Datum: 12. Juli 2023

Buchen Sie hier einen Termin mit dem Novotech-Team oder besuchen Sie die technische Sitzung.

Zu der Konferenz, die von der Korea Biotechnology Industry Organization ausgerichtet und vom Ministerium für Handel, Industrie und Energie unterstützt wird, werden mehr als 10 000 Teilnehmer, 250 Unternehmen und 400 Aussteller erwartet und sie umfasst mehr als 20 Konferenzveranstaltungen.

Novotech bietet Biotechnologieunternehmen ein einzigartiges und unvergleichliches Angebot an Auftragsforschungsdienstleistungen für die frühe bis späte Phase in den USA und Europa an, wobei der Schwerpunkt auf dem asiatisch-pazifischen Raum liegt, wo sich das Unternehmen einen guten Ruf für die Durchführung hochwertiger beschleunigter klinischer Studien erworben hat.

Novotech hat eine Reihe bedeutender Branchenauszeichnungen erhalten, darunter den CRO Leadership Award 2023, den Asia Pacific Cell & Gene Therapy Clinical Trials Excellence 2022 Award und den Asia-Pacific Contract Research Organization Company of the Year Award, und hat in den letzten drei Jahren mehr als 45 Partnerschaftsvereinbarung mit führenden Prüfzentren unterzeichnet.

Über Novotech Novotech-CRO.com

Novotech ist das führende Auftragsforschungsinstitut im asiatisch-pazifischen Raum mit weltweiten Umsetzungsmöglichkeiten. Novotech ist ein klinisches Auftragsforschungsinstitut mit Labors, Phase-I-Einrichtungen, Beratungsdiensten für die Arzneimittelentwicklung und Fachwissen über FDA-Zulassungen und hat Erfahrung mit über 5.000 klinischen Projekten, einschließlich klinischer Studien der Phasen I bis IV und Bioäquivalenzstudien. Novotech ist in der Lage, Kunden aus der Biotechnologiebranche bei der Durchführung klinischer Studien im asiatisch-pazifischen Raum, in den USA und in Europa zu unterstützen. Novotech hat weltweit über 3.000 Mitarbeiter und 34 Niederlassungen in den USA, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum.