Eviden facilite le développement de technologies de calcul haute-performance en Corée du Sud

Paris, France & Seoul, Corée du Sud – 11 juillet 2023 – Eviden, la ligne d’activités d’Atos leader dans calcul avancé, et ETRI, l'Institut Sud-Coréen de recherche en électronique et télécommunications, annoncent aujourd'hui la signature d'un accord de trois ans dans le domaine du calcul haute-performance (HPC).



Ensemble, Eviden et l'ETRI accompagneront le plan sud-coréen d'innovation dans la technologie HPC et contribueront à renforcer et à développer l'écosystème industriel du pays en collaborant à des projets de R&D sur les technologies HPC clés et en codéveloppant des solutions de nouvelle génération.

Dans le cadre des projets de R&D communs, les deux entités étudieront les technologies clés afin de renforcer la compétitivité et se concentreront sur quatre domaines clés : le cadre multi-locataires (« multi-tenant ») et la topologie du réseau fédérateur (« backbone ») pour tirer parti du modèle « as-a-service », l'accélération en transit pour accroître les performances, et la gestion de l’énergie par refroidissement pour améliorer l'efficacité énergétique.

La collaboration débouchera également sur le codéveloppement de technologies clés pour construire le calcul de prochaine génération. Il s'agit notamment d’architectures logicielles, de systèmes de stockage, de technologies d'interconnexion ainsi que de la gestion de l'énergie et de la chaleur.

Tout en tirant parti de leurs capacités technologiques, Eviden et l'ETRI étendront également les partenariats localement ou développeront de nouveaux cas d’usage régionaux afin de partager leur expertise et de favoriser un écosystème industriel solide en Corée du Sud.

Il Yeon Cho, Vice-président, Laboratoire de recherche en intelligence artificielle, ETRI a déclaré « Dans le monde actuel où le calcul intensif joue un rôle de plus en plus important pour l'industrie de haute technologie ainsi que pour les services publics clés, il est d’autant plus essentiel de renforcer les collaborations pour innover dans la technologie complexe du calcul intensif et renforcer la souveraineté des technologies critiques. Nous pensons que cette collaboration favorisera l'écosystème local et créera une dynamique qui nous permettra de développer ensemble des approches commerciales régionales. »

Emmanuel Le Roux, SVP, Directeur HPC, IA et Quantique, Eviden, Groupe Atos a souligné « Dans la société actuelle où la souveraineté est un enjeu majeur pour tout pays, nous sommes honorés de soutenir ETRI et la Corée du Sud dans le développement de leurs propres technologies et de leur leadership en matière de calcul intensif. Grâce à cette collaboration, nous mettrons à profit nos décennies d'expertise et notre leadership européen pour soutenir les ambitions du pays en matière de calcul intensif et sa souveraineté technologique. »

A propos d’Eviden 1

Eviden est un leader technologique de nouvelle génération, spécialiste d’une transformation numérique fiable, durable et basée sur les données, qui dispose d’un solide portefeuille de technologies brevetées. Son positionnement de leader mondial dans le calcul avancé, la sécurité, l'IA, le cloud et les plateformes numériques lui permet de fournir une expertise approfondie pour l’ensemble des secteurs d’activité, dans plus de 53 pays. En rassemblant 57 000 talents de classe mondiale, Eviden élargit les possibilités offertes par les données et la technologie sur le continuum numérique, dès aujourd'hui et pour les générations à venir. Eviden est une société du groupe Atos qui réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 5 milliards d'euros.



À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 110 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 69 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

