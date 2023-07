Leena Rentola nimitetty SATO Oyj:n lakiasiainjohtajaksi

English Finnish

SATO Oyj, lehdistötiedote 11.7.2023 klo 14.00

Leena Rentola, OTM, on nimitetty SATO Oyj:n lakiasiainjohtajaksi ja laajennetun johtoryhmän jäseneksi 1.9.2023 alkaen Katri Innasen jäädessä eläkkeelle.

Rentola siirtyy SATOon Citycon Oyj:stä, jossa hän on työskennellyt lakimiehenä päävastuualueenaan hallinto ja vaatimuksenmukaisuus. Ennen Cityconia Rentola on työskennellyt kiinteistö- ja rakennusalan lakiasioiden parissa muun muassa Spondassa ja Fondiassa.

”Monipuolinen kiinteistöalan tuntemus ja osaaminen ovat Leenan vahvuuksia, kun me SATOssa sekä omistamme ja vuokraamme että rakennutamme koteja”, toteaa SATOn toimitusjohtaja Antti Aarnio. ”Vaikka olemme haikeita Katrin eläkkeelle lähdöstä, olemme varmoja, että Leenan johdolla lakitiimimme jatkaa huikeaa työtään.”

”SATOn arvot - ihmisläheisyys, vastuullisuus ja halu menestyä yhdessä - tekivät minuun vaikutuksen”, kertoo puolestaan Rentola. ”Olen erittäin innoissani päästessäni osalliseksi yhtiön strategian toteuttamiseen yhteistyössä satolaisten sekä SATOn asiakkaiden ja kumppanien kanssa.”

Lisätietoja:



Antti Aarnio, toimitusjohtaja, p. 0201 34 4200, antti.aarnio@sato.fi