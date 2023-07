Quantexa, une société britannique spécialisée dans l'IA, s'engage à investir plus de 200 millions de livres sterling dans la recherche et le développement de l'IA d'ici à 2027

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

Le PDG de Quantexa expose sa vision de l'investissement pour soutenir le plan du gouvernement britannique visant à faire du Royaume-Uni une plaque tournante de l'IA :

125 millions de livres sterling investis à l'échelle mondiale dans le but d'accélérer la capacité des entreprises et des organisations gouvernementales à utiliser des solutions d'intelligence décisionnelle basées sur l'IA

un investissement britannique de 85 millions de livres sterling permettra de créer plus de 170 nouveaux emplois au sein de l'équipe du Centre d'innovation en IA de Londres

L'assistant Generative AI montre en avant-première comment des institutions de premier plan vont exploiter tout le potentiel des données pour étudier les risques et identifier les opportunités



LONDRES et NEW YORK, 11 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa, leader mondial des solutions d'intelligence décisionnelle (ID) destinées aux secteurs public et privé, a annoncé aujourd'hui qu'elle investira 125 millions de livres sterling supplémentaires dans le secteur mondial de l'intelligence artificielle (IA) au cours des trois prochaines années afin d'aider ses clients à faire progresser l'utilisation de l'IA pour protéger, optimiser et développer leurs organisations. D'ici 2027, l'investissement total de Quantexa au niveau mondial dans l'IA atteindra plus de 200 millions de livres sterling.

Cet investissement marque les progrès continus de Quantexa dans le domaine de l'IA avec la présentation en avant-première de sa technologie d'IA générative, Q Assist. Quantexa a également renforcé son engagement à faire progresser sa plateforme d'IA existante pour permettre à son écosystème mondial croissant de clients et de partenaires de débloquer de nouveaux modèles d'utilisation spécifiques à l'industrie pour les services financiers, les assurances, les télécommunications, les soins de santé et le secteur public. La plateforme de décision intelligente de Quantexa et sa suite de solutions de gestion des données, d'intelligence client, de KYC, de risque, de fraude et de criminalité financière ont été déployées dans plus de 70 pays.

Une analyse de l'université de Washington suggère que cet investissement stimulera l'industrie mondiale de l'IA à hauteur de 600 millions de livres sterling lorsque l'effet multiplicateur se concrétisera.

L'IA en contexte : Comment Quantexa améliore et automatise l'intelligence décisionnelle grâce à l'IA

L'aperçu d'un assistant d'IA génératif ouvre de nouvelles perspectives

Réalisé sur la plateforme d'intelligence décisionnelle de Quantexa, l'aperçu technologique de Q Assist, un assistant d'IA génératif, démontre le potentiel de l'utilisation des LLM pour créer une interface intuitive et conversationnelle apportant une efficacité accrue aux analystes travaillant avec des données visant à identifier les risques dans le cadre d'enquêtes. Pour les organisations, les avantages potentiels sont considérables, car l'assistant IA permet à l'ensemble des analystes d'être aussi efficaces que les enquêteurs les plus expérimentés.

Q Assist est agnostique en matière de LLM et permettra à ses clients d'utiliser leurs propres modèles propriétaires, open source ou disponibles sur le marché, y compris ChatGPTTM, un LLM de premier plan d'OpenAI. Les capacités de résolution d'entités, d'analyse de graphes et de notation de Quantexa, leaders sur le marché, sont dynamisées lorsqu'elles peuvent être interrogées à l'aide de questions et d'invites en langage naturel sur la plateforme d'intelligence décisionnelle de Quantexa.

Aujourd'hui, dans une présentation vidéo, Quantexa a présenté l'un des nombreux cas d'utilisation potentiels de Q Assist. Le scénario de l'enquête sur la criminalité financière a été choisi pour illustrer le potentiel de l'utilisation du langage naturel pour interroger de vastes quantités de données structurées et non structurées à grande échelle, permettant même aux analystes débutants de comprendre les données complexes qui se cachent derrière les analyses graphiques et les alertes. Cette présentation a également montré la possibilité d'automatiser la génération de rapports d'activité suspecte (SAR) et de résumés d'enquête - possible dans près de 100 langues - permettant ainsi d'améliorer l'efficacité d'un processus généralement manuel et de consacrer plus de temps à des activités stratégiques.

L'IA au travers de la plateforme d'intelligence décisionnelle de Quantexa apporte de la valeur aux entreprises

Les entreprises et les organisations gouvernementales utilisent l'intelligence décisionnelle de Quantexa pour devenir plus efficaces dans leur structuration de données disparates et désordonnées afin d'obtenir une vision panoramique des clients et des fournisseurs pour identifier les fraudes, qualifier l'éligibilité aux services, arrêter les marchandises dangereuses aux frontières, ou optimiser les chaînes d'approvisionnement.

Quantexa s'appuie sur trois principes fondamentaux pour développer de manière responsable sa plateforme IA :

Apprentissage basé sur le contexte : tout comme les humains, l'IA a besoin d'un contexte exhaustif pour prendre des décisions éclairées. En l'absence de contexte, même les algorithmes d'apprentissage automatique ou d'apprentissage poussé les plus intelligents manquent de précision pour être déployés de manière fiable. Par exemple, il est impossible pour une personne ou un modèle d'IA de savoir si une transaction bancaire isolée constitue un cas de blanchiment d'argent. Quantexa crée un contexte réel en utilisant des données pour constituer des représentations uniques de personnes, d'organisations, de lieux et d'autres entités, et les assemble visuellement pour montrer les interactions complexes entre les entités. C'est ce contexte qui permet à une personne ou à l'IA de prendre une décision juste.

tout comme les humains, l'IA a besoin d'un contexte exhaustif pour prendre des décisions éclairées. En l'absence de contexte, même les algorithmes d'apprentissage automatique ou d'apprentissage poussé les plus intelligents manquent de précision pour être déployés de manière fiable. Par exemple, il est impossible pour une personne ou un modèle d'IA de savoir si une transaction bancaire isolée constitue un cas de blanchiment d'argent. Quantexa crée un contexte réel en utilisant des données pour constituer des représentations uniques de personnes, d'organisations, de lieux et d'autres entités, et les assemble visuellement pour montrer les interactions complexes entre les entités. C'est ce contexte qui permet à une personne ou à l'IA de prendre une décision juste. Composite IA: la plateforme Composite IA de Quantexa regroupe les résultats de nombreuses techniques distinctes, notamment l'apprentissage automatique, le traitement du langage naturel et l'apprentissage en profondeur. En associant ces données à celles des experts en la matière, les organisations peuvent continuellement utiliser l'analyse pour améliorer la prise de décision afin de protéger, d'optimiser et de développer leurs activités. Quantexa utilise un accès exclusif à d'énormes volumes de données industrielles structurées et non structurées pour entraîner son IA et fournit des modèles ouverts prêts à l'emploi, donnant aux clients la possibilité de modifier ou de créer leurs propres modèles.

la plateforme Composite IA de Quantexa regroupe les résultats de nombreuses techniques distinctes, notamment l'apprentissage automatique, le traitement du langage naturel et l'apprentissage en profondeur. En associant ces données à celles des experts en la matière, les organisations peuvent continuellement utiliser l'analyse pour améliorer la prise de décision afin de protéger, d'optimiser et de développer leurs activités. Quantexa utilise un accès exclusif à d'énormes volumes de données industrielles structurées et non structurées pour entraîner son IA et fournit des modèles ouverts prêts à l'emploi, donnant aux clients la possibilité de modifier ou de créer leurs propres modèles. Explicabilité et confiance : compte tenu des environnements hautement réglementés dans lesquels les organisations évoluent, il est crucial que les décisions soient transparentes et explicites et qu'il n'y ait pas de parti pris. La technologie et la gouvernance de Quantexa utilisent des techniques basées sur le contexte et l'intelligence artificielle composite pour favoriser l'adoption de résultats explicables, indépendamment des considérations liées à la protection de la vie privée. Quantexa publie ses lignes directrices en matière d'éthique et de sécurité de l'IA ici .



Rishi Sunak, Premier ministre du Royaume-Uni, a affirmé

vouloir s'assurer que son pays reste au premier rang mondial en matière de construction, d'essai et de mise en œuvre de technologies d'intelligence artificielle sécurisées. Le nouveau centre d'innovation en IA de Quantexa à Londres, estimé à 85 millions de livres sterling, contribuera à consolider cette réalité. Il créera plus de 170 emplois, exploitera l'extraordinaire potentiel de l'IA dans le cadre de la croissance de l'économie du pays et ouvrira la voie à un développement responsable de l'IA dans le monde entier.

Chloe Smith, secrétaire d'État aux technologies, a déclaré

que le gouvernement prenait la question de l'IA au sérieux, raison pour laquelle il a investi 2,5 milliards de livres sterling dans l'infrastructure et les compétences en matière d'IA depuis 2014 et a présenté cette année son plan de réglementation de l'IA afin de stimuler l'innovation et d'instaurer un climat de confiance. L'investissement de Quantexa est un énorme vote de confiance en faveur de ces projets et ouvrira de nouvelles opportunités de croissance et de création d'emplois, lui permettant de continuer à ouvrir la voie en tant que leader mondial dans le développement de l'IA.

Vishal Marria, PDG et fondateur de Quantexa, a déclaré

que tandis que de nombreuses entreprises parlent de l'IA et de l'apprentissage automatique, Quantexa investit dans ces secteurs depuis sa création. L'entreprise investit son temps, son argent et ses ressources dans la plus grande avancée technologique depuis des générations, qui transformera la manière dont les organisations prennent leurs décisions. Quantexa est fière d'investir dans l'innovation londonienne, mais l'impact sera ressenti par l'économie mondiale et déclenchera un effet d'entraînement qui débloquera des capacités d'intelligence décisionnelle pour ses clients et leurs secteurs d'activité respectifs.

Le Dr Oren Etzioni , professeur d'informatique à l'université de Washington et PDG fondateur de l'Allen Institute for AI, a expliqué qu'un investissement de 100 emplois dans l'IA stimulera la croissance économique, non seulement à Londres, mais aussi dans le monde entier. Les zones les plus susceptibles d'en bénéficier sont les centres d'innovation en matière d'IA tels que New York, Seattle et San Francisco. D'après ses recherches relatives à l'impact de l'IA sur l'emploi et la croissance économique, les bénéfices monétaires à long terme de cette annonce augmenteront de manière significative en raison de l'effet multiplicateur de la création d'emplois et de l'innovation. Un investissement initial de 200 millions de livres sterling devrait rapporter 600 millions de livres sterling à l'ensemble du secteur de l'IA dans les trois ans à venir.

Pour en savoir plus sur la façon dont votre organisation peut bénéficier des investissements, de l'innovation et des pratiques éthiques de Quantexa en matière d'IA, veuillez cliquer ici .

A propos de Quantexa

Quantexa est une société internationale spécialisée dans les logiciels de données et d'analyse, pionnière dans le domaine de l'intelligence décisionnelle, permettant aux organisations de prendre des décisions opérationnelles fiables en donnant un sens à leurs données. En utilisant les dernières avancées en matière de Big Data et d'IA, la plateforme d'intelligence décisionnelle de Quantexa révèle les risques cachés et les nouvelles opportunités en fournissant une vision contextuelle et connectée des données internes et externes en un seul endroit. Elle résout des défis majeurs dans les domaines de la gestion des données, de la connaissance du client, de l'intelligence client, de la criminalité financière, des risques, de la fraude et de la sécurité, tout au long du cycle de vie client.

La plateforme d'intelligence décisionnelle de Quantexa améliore la performance opérationnelle avec plus de 90 % de précision et une résolution du modèle analytique 60 fois plus rapide que les approches traditionnelles. Fondée en 2016, Quantexa compte aujourd'hui plus de 650 employés et des milliers d'utilisateurs travaillant avec des milliards de transactions et de points de données à travers le monde. L'entreprise est implantée à Londres, New York, Boston, Toronto, Malaga, Bruxelles, Amsterdam, en Irlande, au Luxembourg, à Singapour, Melbourne, Sydney et dans les Émirats arabes unis. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur www.quantexa.com ou suivez-nous sur LinkedIn .

