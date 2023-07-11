英国人工智能公司Quantexa承诺到2027年在人工智能研发方面投资2亿多英镑

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Quantexa首席执行官介绍了支持英国政府将英国打造成人工智能中心计划的投资愿景，其中包括：

全球新增投资1.25亿英镑，在利用基于可信赖人工智能的决策智能解决方案方面，加速提高企业和政府机构的能力

在英国投资8500万英镑，为伦敦人工智能创新中心团队创造170多个工作岗位

生成式人工智能助手的预览版展示了世界领先的机构将如何释放数据的全部潜力，以调查风险和识别机会



伦敦和纽约, July 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为公共和私营部门决策智能（DI）解决方案的全球领导者，Quantexa今天宣布将在未来三年内向全球人工智能行业追加投资1.25亿英镑，帮助客户推进人工智能的使用，以实现对企业的保护、优化和发展。 到2027年，Quantexa在人工智能领域的全球投资总额将超过2亿英镑。

凭借其生成式人工智能技术Q Assist的预览版，此次投资标志着Quantexa在人工智能领域取得的持续进展。 Quantexa还进一步承诺推进公司现有人工智能堆栈（AI Stack）的发展，使其不断增长的客户与合作伙伴全球生态系统能够为金融服务、保险、电信、医疗保健和公共部门解锁特定行业的全新使用案例。 Quantexa已经在70多个国家/地区为数据管理、客户智能、KYC、风险、欺诈和金融犯罪领域部署了决策智能平台和全套解决方案。

华盛顿大学的分析表明，随着乘数效应的实现，这项投资将为全球人工智能产业带来6亿英镑的增长。

情境中的人工智能： Quantexa 如何利用 AI 实现决策智能的提升和自动化

生成式人工智能助手预览版开创新局面

基于Quantexa的决策智能平台，生成式人工智能助手Q Assist的技术预览版展示了使用LLM创建直观对话界面的潜力，显著提高了处理数据的分析师在调查期间识别风险的效率。 企业将获得巨大的潜在优势——因为人工智能助手可以让所有分析师在工作时与经验丰富的调查人员一样高效。

Q Assist是一种兼容LLM的解决方案，允许客户使用他们自己的专有、开源或商业可用模型，包括ChatGPTTM（OpenAI实验室推出的一流LLM）。 如果Quantexa的决策智能平台可通过自然语言问题和提示进行查询，Quantexa市场领先的实体解析、图形分析和评分功能将变得更加强大。

在今天的一段视频中，Quantexa展示了Q Assist的一个潜在使用案例。 选择金融犯罪调查场景是为了展示使用自然语言大规模查询大量结构化和非结构化数据的潜力，即使是初级分析师，也可以理解图形分析和警报背后的复杂数据。 预览版还展示了自动生成可疑活动报告（SAR）和调查摘要的能力（可支持近100种语言），这进一步提高了通常需要大量人工操作的流程效率，并能为战略活动重新分配更多时间。

人工智能在Quantexa决策智能平台的全面应用将带来商业价值

企业和政府机构正在使用Quantexa的决策智能平台，以更加高效地整理混乱的孤岛式数据，从而全方面了解客户和供应商情况，以识别欺诈行为，取得服务资格，在边境拦截危险货物或优化供应链。

Quantexa正在使用三个核心原则来负责任地构建其人工智能堆栈（AI Stack）：

英国首相Rishi Sunak表示：

“我们希望保持英国在构建、测试和使用安全人工智能技术方面的全球领先地位。 Quantexa投资8500万英镑用于新建伦敦人工智能创新中心将有助于巩固这一地位。 它将创造170多个就业机会，在发展经济的过程中充分发挥人工智能的非凡潜力，并在全球范围引领负责任人工智能的发展。”

科学、创新和技术部秘书Chloe Smith表示：

“政府对人工智能非常重视，我们自2014年以来在人工智能基础设施和技能上投资了25亿英镑，今年我们也制定了人工智能监管计划，以推动创新和建立信任。 Quantexa的投资展现出对这些计划的巨大信心，并将为行业发展和创造就业带来新的机遇，使我们能够继续保持人工智能发展的全球领导地位。”

Quantexa首席执行官兼创始人Vishal Marria表示：

“虽然很多公司都在谈论人工智能和机器学习，但我们从成立之初就坚持投资。 我们为几代人以来从未有过的重大技术突破投入了大量时间、金钱和各种资源，因为这将改变企业的决策方式。 能够在伦敦投资创新领域让我们为之自豪，全球经济将感受到投资带来的影响，并引发连锁反应，为我们的客户及其各自所处行业赋予决策智能技术的能力。”

华盛顿大学计算机科学教授、艾伦人工智能研究所创始人兼首席执行 Oren Etzioni 博士 表示：“创造100个人工智能工作岗位，将推动伦敦乃至全球的经济增长。 最有可能受益的地方是纽约、西雅图和旧金山等人工智能创新中心。 根据我在人工智能对就业和经济增长影响方面的研究，考虑到创造就业和创新所产生的乘数效应，这一举措的长期货币效益将显著增加。 2亿英镑的初始投资可能会在三年内为全球更广泛的人工智能行业带来6亿英镑的收益。”

如需进一步了解贵公司如何从Quantexa的人工智能投资、创新和道德实践中受益，请访问 此处 。

关于Quantexa

Quantexa是一家全球数据与分析软件公司，我们开创的决策智能技术赋能众多组织发挥数据的作用，做出可靠的运营决策。 Quantexa的决策智能平台结合大数据和人工智能的最新成果，一站式提供包含内、外部数据的场景互联视图，以揭示隐藏的风险和新的机会。 该平台解决整个客户生命周期中数据管理、KYC、客户情报、金融犯罪、风险、欺诈和安全方面的主要挑战。

相比传统方法而言，Quantexa的决策智能平台可提高运营绩效，使准确度提高90%以上，而分析模型的解析速度则提高60倍。 Quantexa成立于2016年，目前拥有650多名员工和数千名用户，在全球范围内处理数十亿项交易和数据点。 公司在伦敦、纽约、波士顿、多伦多、马拉加、布鲁塞尔、阿姆斯特丹、爱尔兰、卢森堡、新加坡、墨尔本、悉尼和阿联酋设有办事处。 如需了解更多信息，请浏览 www.quantexa.com 或在 LinkedIn 上面关注我们。

媒体垂询

联络人：Fight or Flight 副总监兼媒体策略专家Stephanie Crisp

电邮： Quantexa@fightflight.co.uk

联络人：企业营销高级副总裁Adam Jaffe

电话：+1 609 502 6889

电邮： adamjaffe@quantexa.com

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RapidResponse@quantexa.com

本公告所附照片可在以下网址获取：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/afbbd220-e3ee-4c36-b53e-3f10d3634414



