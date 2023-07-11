CertiK已完成对XRP Ledger上的自动做市商审计

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New York, July 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 近日，全球区块链和智能合约安全领域的先锋 CertiK 宣布已完成对XLS-30d的全面安全审计。XLS-30d是一个建立在XRP Ledger (XRPL) 上的创新自动做市商（AMM），而XRPL是一个由全球开发者社区支持的第一层（Layer 1）开源、节能和去中心化的区块链。



瑞波公司（Ripple）提出的建立在技术规范XLS-30d上开发的AMM，旨在为XRPL代币持有人和XRP Ledger开发者扩展交换功能和效用。审计过程中， CertiK检查了底层智能合约架构的潜在漏洞，并评估了AMM的整体安全性。

“CertiK的目标是建立一个更安全、更可靠的区块链生态系统。”CertiK首席业务官Jason Jiang说道，“XRPL的AMM实现代表了去中心化交易所功能的一个重要演变，我们很荣幸能够确保它符合最高安全标准。”

经CertiK验证，XLS-30d AMM的主要特点包括构建原生协议、连续拍卖机制、提供单边流动性、无矿工可提取价值（MEV）或前置交易以及整合CLOB DEX。

XRP Ledger的固有优势——低交易成本、高速及公平交易排序，使其更适用于AMM生态系统内的所有参与者。XLS.30D提案反映了XRPL先进的能力和广阔的用途。

CertiK审计证实，建立在XRPL上的AMM符合最高安全标准。 CertiK正在与Ripple携手推进全球区块链生态系统的安全性和可靠性。

关于CertiK

CertiK总部位于纽约市，由耶鲁大学和哥伦比亚大学的两位教授创立。其以守护加密世界为使命，从区块链领域开始，一步步将学术界尖端创新技术延伸至业界，使得企业任务关键型软件及应用能够在足够安全和正确的环境下构建。 CertiK利用目前最先进的形式化验证技术、AI审计技术以及安全专家人工审计，通过扫描及监控区块链协议和智能合约，保证其安全性。

迄今为止，CertiK已获得了超过4000家企业客户的认可， 挖掘了近7万个代码漏洞，保护了超过4000亿美元的数字资产免受损失。

投资机构包括Insight Partners、红杉资本、Tiger Global、 Coatue Management、Lightspeed、Advent International、 软银愿景基金、高瓴创投、高盛、Coinbase Ventures、 币安、顺为资本、IDG资本、 Wing、联想之星、丹华资本 等各行业领导者的支持。

关于XRP Ledger

XRP Ledger (XRPL) 是一个由全球开发者社区领导的开源、公共和去中心化的第一层（Layer 1）区块链。它快速、节能且可靠。十多年来，它一直是最适合实现大规模代币化资产结算和流动性的区块链。凭借易于开发、低交易成本和知识渊博的社区，它为开发人员提供了执行最苛刻项目的强大开源基础——而不会影响 XRPL 的精简和高效功能集。XRPL 支持多种服务和用例，包括支付、去中心化金融和代币化。解更多信息，请访问XRPL.org。